Αίτηση για προστασία από πτώχευση σύμφωνα με το Chapter 11 (Κεφάλαιο 11) υπέβαλε τελικά η Saks Global, επιβεβαιώνοντας κάθε υποψία των επενδυτών που είχαν ήδη εκφράσει από τον Δεκέμβριο για την καθοδική πορεία της, προκαλώντας παρόλα αυτά νέο σοκ στον παγκόσμιο κλάδο των πολυτελών προϊόντων.

Άμεση αιτία της αίτησης ήταν η πληρωμή τόκων ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που έληγε στις 30 Δεκεμβρίου. Στην ουσία όμως η εταιρεία εξέταζε διάφορες επιλογές για τη δημιουργία ρευστότητας, προτού καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αναδιάρθρωση με χρηματοδότηση από τον οφειλέτη θα ήταν η πιο βιώσιμη λύση για την επιβίωσή της.

Τι σημαίνει η κίνηση της Saks

H Saks ανέφερε ότι υπέβαλε αίτηση για προστασία από πτώχευση σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11 με την υποστήριξη των βασικών χρηματοοικονομικών μετόχων και ότι εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων 1,5 δισεκατομμύρια προέρχονται από ομάδα κατόχων εξασφαλισμένων ομολόγων και περίπου 240 εκατομμύρια από πρόσθετη ρευστότητα από δανειστές με βάση τα περιουσιακά στοιχεία. Η εταιρεία σημείωσε ότι όλα τα καταστήματα και το ηλεκτρονικό εμπόριο θα παραμείνουν ανοιχτά.

«Αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή για τη Saks Global, και ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να ενισχύσουμε τα θεμέλια της επιχείρησής μας και να την τοποθετήσουμε σε καλύτερη θέση για το μέλλον», διευκρίνισε ο Geoffroy van Raemdonck, ο οποίος ορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας λιανικής πώλησης πολυτελών ειδών μετά την παραίτηση του προηγούμενου CEO Richard Baker αυτή την εβδομάδα.

Ντόμινο πτωχεύσεων… πολυτελείας

Η αίτηση της Saks είναι η τελευταία και η μεγαλύτερη σε μια σειρά πτωχεύσεων πολυτελών retailers, οι οποίες έχουν ταράξει τον κλάδο και έχουν αναγκάσει ορισμένες μικρές μάρκες να κλείσουν

Το αιφνίδιο κλείσιμο της Matchesfashion τον Μάρτιο του 2024 άφησε πολλά brands χωρίς χρήματα και με αποθέματα απρόσιτα στις αποθήκες του διαδικτυακού καταστήματος λιανικής πώλησης.

Οι Ssense και Luisaviaroma, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης, οφείλουν εκατομμύρια δολάρια σε εκατοντάδες μάρκες.

Οι επιπτώσεις της πτώχευσης της Saks Global ενδέχεται να επισκιάσουν τα προβλήματα αυτά, καθώς πρόκειται για μια εταιρεία-κολοσσο, μακράν τον μεγαλύτερο λιανοπωλητή πολυτελών προϊόντων πολλαπλών εμπορικών σημάτων στις ΗΠΑ, με περισσότερα από 60 καταστήματα μεταξύ Saks Fifth Avenue και Neiman Marcus, και προβλεπόμενα ετήσια έσοδα 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ενώ ορισμένες μάρκες έχουν σταματήσει να προμηθεύουν τα Saks και Neiman Marcus τις τελευταίες σεζόν λόγω της μείωσης των πωλήσεων και των απρόβλεπτων πληρωμών, πολλές εξακολουθούν να βασίζονται σε αυτά για ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς τους.

«Ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα του λιανικού εμπορίου έχει επηρεαστεί από αυτό», εξήγησε στο Fashion Network ο Gary Wassner, διευθύνων σύμβουλος της Hilldun Corporation, μιας εταιρείας που βοηθά τους σχεδιαστές να χρηματοδοτήσουν μεγάλες παραγγελίες παραγωγής για retailers. Η Hilldun συνεργάζεται με περίπου 140 πελάτες που προμηθεύονται τα καταστήματα Saks, Neiman ή Bergdorf από τα τέλη Δεκεμβρίου, μερικοί από τους οποίους βασίζονται στους λιανοπωλητές για το 40% ή περισσότερο των εσόδων τους. «Κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα Saks», πρόσθεσε.

Τι πήγε στραβά;

Μόλις πριν από ένα χρόνο, η HBC, πρώην Hudson’s Bay Company, η εταιρεία λιανικής πώλησης που ανήκει στον μεγιστάνα των ακινήτων Richard Baker, ολοκλήρωσε την εξαγορά της Neiman Marcus, συνδυάζοντάς την με την Bergdorf Goodman και την Saks Fifth Avenue. Η συμφωνία ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλάμβανε την Amazon και τον γίγαντα αδειοδότησης Authentic Brands Group ως επενδυτές.

Η ενοποιημένη εταιρεία, με την νέα επωνυμία Saks Global, σκόπευε να αξιοποιήσει το μέγεθός της για να αντιμετωπίσει τα δύσκολα προβλήματα που είχαν υπονομεύσει την κάποτε κυρίαρχη θέση των αμερικανικών πολυκαταστημάτων στον τομέα του retail. Ιδίως τον ανταγωνισμό από το διαδίκτυο, την απομάκρυνση των ευρωπαϊκών ομίλων πολυτελών προϊόντων από τη χονδρική πώληση και, πιο πρόσφατα, τη μείωση των δαπανών για προϊόντα πολυτελείας.

Από την αρχή, η Saks Global έμοιαζε να έχει παραλύσει από προβλήματα ταμειακών ροών και χρέους. Συνολικά, η Saks Fifth Avenue και η Neiman Marcus είχαν συσσωρεύσει χρέος ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Μεγάλο μέρος αυτού του χρέους προήλθε από προηγούμενες εξαγορές και των δύο εταιρειών, αλλά η μητρική εταιρεία της Saks συγκέντρωσε επίσης 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα για την εξαγορά της Neiman Marcus, αξιοποιώντας τη ζήτηση των επενδυτών στην αγορά υψηλής απόδοσης πιστώσεων γύρω από το σενάριο μιας ανάκαμψης του κλάδου των πολυτελών προϊόντων το 2025 και εκατομμύρια δολάρια σε συνεργιστικές εξοικονομήσεις από τη συγχώνευση.

Οι ελπίδες της Saks

Για την Saks, οποιαδήποτε ελπίδα αναβίωσης του μοντέλου των πολυκαταστημάτων έπεσε επίσης θύμα των τεταμένων σχέσεων με τους προμηθευτές. Οι μάρκες είχαν διαμαρτυρηθεί για καθυστερήσεις ή μη πληρωμές από τη Saks Fifth Avenue από το 2023. Η κατάσταση έφτασε στο αποκορύφωμά της τον Φεβρουάριο, όταν η Saks Global υποσχέθηκε να αποζημιώσει τους προμηθευτές, αλλά με όρους που μόνο επιδείνωσαν τις εντάσεις.

Οι επιχειρηματίες του κλάδου δήλωσαν ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης προκάλεσε έναν φαύλο κύκλο, όπου η ελλιπής ποικιλία προϊόντων οδήγησε σε πτώση των πωλήσεων. Το δεύτερο τρίμηνο, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 11% σε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, με την εταιρεία να αναφέρει ως κύρια αιτία τα προβλήματα αποθεμάτων.

Η σχέση της Saks Global με τους πιστωτές της επιδεινώθηκε επίσης ραγδαία κατά τη διάρκεια του έτους. Η εταιρεία προσπάθησε επανειλημμένα να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους με τους δανειστές της. Τον Ιούνιο, μια ομάδα πιστωτών συμφώνησε να εκδώσει νέο χρέος και να αναδιαρθρώσει τα υπάρχοντα δάνεια της. Μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου, ορισμένα ομόλογα διαπραγματεύονταν στα 6 σεντς ανά δολάριο, ενώ το ανώτερο χρέος, το οποίο θα λάμβανε πρώτα πληρωμές σε περίπτωση πτώχευσης, διαπραγματευόταν στα 48 σεντς.

Μέχρι τότε, η Saks διερευνούσε επιλογές αναδιάρθρωσης, προσλαμβάνοντας τη δικηγορική εταιρεία Willkie Farr για να την συμβουλεύσει σχετικά με την αναζήτηση δανειστή υπό καθεστώς «debtor-in-possession» και την υποβολή αίτησης για το Κεφάλαιο 11, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Τον Νοέμβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διερευνούσε την πώληση του 49% των μετοχών της Bergdorf Goodman, επιδιώκοντας 1 δισεκατομμύριο δολάρια ως μέσο «απομόχλευσης» της επιχείρησης, σύμφωνα με τον Baker.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Οι προμηθευτές, που ήδη είναι απογοητευμένοι από τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, αντιμετωπίζουν τώρα την σκληρή πραγματικότητα της προσπάθειας είσπραξης μέσω της διαδικασίας πτώχευσης – θα είναι προφανώς τελευταίοι στη λίστα.

Οι Saks, Neiman Marcus και Bergdorf Goodman παραμένουν ανοιχτές ενώ η εταιρεία διαπραγματεύεται με τους πιστωτές. Ορισμένοι προμηθευτές ενδέχεται να συνεχίσουν τις αποστολές με αυστηρότερους όρους ή να απαιτήσουν προκαταβολή μετρητών για να διατηρήσουν μια κρίσιμη πηγή εσόδων, ενώ άλλοι θα μπορούσαν να μειώσουν τις παραδόσεις ή να αποχωρήσουν εντελώς.

Στο χειρότερο σενάριο, οι πιστωτές δεν θα καταφέρουν να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης ή σε πώληση σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11, αναγκάζοντας τη Saks Global να εκκαθαριστεί. Τα καταστήματα θα κλείσουν, τα αποθέματα θα πωληθούν και οι απαιτήσεις των προμηθευτών θα υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο στην λίστα προτεραιότητας.

