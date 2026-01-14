Σε μια επίθεση προς τις ΗΠΑ για τις κινήσεις του Τραμπ σε Βενεζουέλα και Ιράν, προχώρησε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, την ώρα που όπως αποκάλυψε το Bloomberg, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντήσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Λαβρόφ: «Οι ΗΠΑ κατακερματίζουν το ίδιο το διεθνές σύστημα που βοήθησαν να δημιουργηθεί, με την πραγματοποίηση μιας παράνομης επιχείρησης για την ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και με τις απειλές εναντίον του Ιράν». Όπως συμπλήρωσε, η επιχείρηση εναντίον του Μαδούρο αποτελεί μια «βάναυση παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν τις αρχές που προωθούσαν τόσο καιρό βλάπτει «την δική τους εικόνα». Σύμφωνα με τον Λαβρόφ: «Οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας φαίνονται αναξιόπιστοι, όταν δρουν με αυτόν τρόπο».

Ετοιμασίες για επίσκεψη Γουίτκοφ- Κούσνερ

Στη συνέχεια ο Λαβρόφ σχολίασε την κατά τα φαινόμενα επερχόμενη επίσκεψη Γούιτκοφ- Κούσνερ στη Μόσχα επαναλαμβάνοντας την θέση πως «ο πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι ανοιχτός σε σοβαρές συζητήσειος για την ειρήνη στην Ουκρανία». Στο κλείσιμο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με την ομολόγο του της Ναμίμπια, ο Λαβρόφ υποστήριξε πως «θα ήταν χρήσιμο για τη Μόσχα να ενημερωθεί από την Ουάσινγκτον για τις τελευταίες προτάσεις ειρήνης για την Ουκρανία».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ ετοιμάζουν επίσκεψη στην Μόσχα με την ατζέντα να είναι ακριβώς αυτή, η ενημέρωση δηλαδή της ρωσικής ηγεσίας σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα που σχετίζονται με την συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία και την μεταπολεμική ανοικοδόμηση της. Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα πάντως παρά τις προετοιμασίες, η επίσκεψη στο Κρεμλίνο μπορεί να πάρει κάποια αναβολή δεδομένης της έντασης στη Μέση Ανατολή με αφορμή τις διαδηλώσεις στο Ιράν.