Σε τροχιά περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης μπαίνει η Μέση Ανατολή καθώς Ιράν και ΗΠΑ εμφανίζονται μέσω δηλώσεων και κινήσεων στο πεδίο (αλλά και διπλωματικά) να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο αμερικανικών πληγμάτων με αφορμή τις τεράστιες διαδηλώσεις στο Ιράν, αλλά και την σκληρή καταστολή που έχει εξαπολύσει το θεοκρατικό καθεστώς εναντίον των διαδηλωτών.

Απειλές εναντίον αμερικανικών βάσεων

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή πρατκορεία ειδήσεων, αλλά και ξένα μέσα, η Τεχεράνη προειδοποίησε χώρες της ευρύτερης περιοχής που στο έδαφος τους φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις πως αυτές θα αποτελέσουν στόχο σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήσει τις απειλές του για επιθέσεις κατά της ηγεσίας του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα οι ΗΠΑ φαίνεται να έδωσαν εντολή για εκκένωση της μεγαλύτερης αμερικανικής αεροπορικής βάσης στην περιοχή, της Αλ Ουντέιντ του Κατάρ και το αμερικανικό ΥΠΕΞ εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους αμερικανούς πολίτες να φύγουν αμέσως από το Ιράν.

Εκκένωση της βάσης Αλ Ουντέιντ

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, όσον αφορά τις κινήσεις της ιρανικής ηγεσίας, ενημέρωση υπήρξε προς την Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και την Τουρκία. Στις αναφορές αυτές, η Ουάσινγκτον φαίνεται ότι απάντησε με την εντολή μερικής εκκένωσης της Αλ Ουντέιντ, όπου φαίνεται ότι είναι σταθμευμένοι περίπου 10.000 αμερικανοί στρατιώτες. Οι ΗΠΑ διαθέτουν κι άλλες δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή, με τον αριθμό να φτάνει τους περίπου 50.000 στρατιώτες (Ιράκ, Συρία, Ιορδανία και αλλού).

Η βάση – κέντρο άμυνας και το παρελθόν της

Οι ανακοινώσεις σχετικά με την Αλ Ουντέιντ είναι πυκνές τις τελευταίες ημέρες, καθώς μερικές μέρες πριν από την εντολή εκκένωσης η Centcom (Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων) είχε ανακοινώσει ότι στην βάση αυτή, ξεκίνησε να λειτουργεί ένα νέο κέντρο συντονισμού αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, στην οποία μάλιστα συμμετέχουν 17 χώρες. Σημειώνεται ότι η βάση αυτή είχε γίνει στόχος των ιρανικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το καθεστώς του Αλί Χαμενεΐ ως απάντηση στα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο του 2025 στην βάση την στιγμή της ιρανικής επίθεσης -είχε προηγηθεί όπως και τώρα μερική εκκένωση της- βρίσκονταν μόλις 44 στρατιωτικοί που απέκρουσαν (άλλοι λένε μερικώς, άλλοι πλήρως) τα ιρανικά πλήγματα με μόλις δύο συστήματα Patriot.

Κλειστά τα διπλωματικά κανάλια μεταξύ ΗΠΑ- Ιράν

Με τις παραπάνω εξελίξεις στο φόντο, ειδικό βάρος έχει και το γεγονός ότι οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εμφανίζονται να έχουν πλέον καταρρεύσει, καθώς η επικοινωνία μεταξύ του ιρανού ΥΠΕΞ, Αμπάς Αράγτσι και του αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, έχουν διακοπεί.