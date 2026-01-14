Τα εισιτήρια για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος βγαίνουν το βράδυ της Τετάρτης. Δίχως αμφιβολία η αναμέτρηση που ξεχωρίζει είναι αυτή ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

Οι δύο ομάδες θέλουν να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση σε μία αναμέτρηση νοκ άουτ. Οι ερυθρόλευκοι με τη δύναμη της έδρας θέλουν να περάσουν στα ημιτελικά και να κάνουν δώρο στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που συμπληρώνει 100 ματς στον πάγκο τους. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη θέλει να επιβεβαιώσει την εξαιρετική του κατάσταση.

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 18.30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 2.

Το πρόγραμμα των αγώνων