Το απόγευμα της Τετάρτης διεξάγονται οι τέσσερις αναμετρήσεις για τη φάση των οκτώ του Κυπέλλου Ελλάδος. Όλοι οι αγώνες είναι νοκ άουτ και εάν δεν προκύψει νικητής στην κανονική διάρκεια οι ομάδες θα οδηγηθούν στα πέναλτι.

Φυσικά, η αναμέτρηση που ξεχωρίζει είναι αυτή ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να πάρουν τη νίκη πρόκριση στον 100ο αγώνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο τους. Στην αντίπερα όχθη η ομάδα του Λουτσέσκου θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη. Οι πράσινοι που έχουν μείνει πίσω στη μάχη του πρωταθλήματος θέλουν να προχωρήσουν στο Κύπελλο. Από την άλλη και ο Άρης έχει ανάλογο στόχο.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ, ενώ ο Λεβαδειακός την Κηφισιά.

Το πρόγραμμα των αγώνων