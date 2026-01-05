Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των αερομεταφορών και την επάρκεια των τηλεπικοινωνιακών υποδομών έφερε στο προσκήνιο το πολύωρο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, που σημειώθηκε χθες το πρωί, προκαλώντας χάος στα ελληνικά αεροδρόμια και ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες.

Λίγο μετά τις 09:00 χάθηκε η επικοινωνία μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και πιλότων μέσω ραδιοσυχνοτήτων, με αποτέλεσμα το FIR Αθηνών να τεθεί επιχειρησιακά σε καθεστώς zero rate, δηλαδή σε δραστικό περιορισμό πτήσεων για λόγους ασφάλειας. Το πρόβλημα διήρκεσε περισσότερες από πέντε ώρες, διάστημα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, όπως επισημαίνουν ειδικοί.

Το έντονο βουητό

Ο αντιπτέραρχος ε.α. Κωνσταντίνος Ιατρίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», έκανε λόγο για ένα φαινόμενο που «κάλυψε όλη την περιοχή του FIR για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», υπογραμμίζοντας ότι αρχικά υπήρξε εκτίμηση περί παρεμβολών από εξωγενείς παράγοντες. Όπως ανέφερε, καταγράφηκε έντονο «βουητό» στις συχνότητες και όχι απλά παράσιτα, γεγονός που οδήγησε ακόμη και στην απογείωση ειδικού αεροσκάφους για τον εντοπισμό της πηγής των παρεμβολών.

Στη συνέχεια, ωστόσο, η επίσημη γραμμή άλλαξε, με τις αρμόδιες αρχές να αποδίδουν το πρόβλημα σε τεχνικές δυσλειτουργίες στις τηλεπικοινωνιακές δομές του ΟΤΕ. Η εξέλιξη αυτή άνοιξε έναν νέο κύκλο ερωτημάτων, κυρίως για το αν υπήρχαν επαρκή εφεδρικά συστήματα και γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν έγκαιρα. «Αν δεν λειτούργησε ούτε το εφεδρικό, τότε κάτι άλλο συμβαίνει», σημείωσε ο κ. Ιατρίδης, θέτοντας ζήτημα παλαιότητας εξοπλισμού και ελλιπούς εκσυγχρονισμού.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι ενεργοποιήθηκαν τόσο η ΕΥΠ όσο και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, καθώς στο αρχικό στάδιο εξεταζόταν σοβαρά το ενδεχόμενο εσκεμμένων παρεμβολών από τον «αέρα», δηλαδή από μη ταυτοποιημένη εξωτερική πηγή. Το ερώτημα «ποιος μπορεί να νεκρώσει ή να τυφλώσει ένα ολόκληρο FIR» παραμένει, σύμφωνα με τον ίδιο, ανοιχτό.

Εξωγενής η αιτία

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ, Κωνσταντίνος Κανδεράκης, απέκλεισε το ενδεχόμενο βλάβης σε συγκεκριμένη κεραία, τονίζοντας ότι το πρόβλημα προήλθε από «επιβαρυμένο πεδίο στον αέρα», με υπερβολικό θόρυβο στις συχνότητες. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ενεργοποιήθηκαν ταυτόχρονα πολλοί πομποί και συχνότητες, προκαλώντας κορεσμό του συστήματος. Αν και παραδέχτηκε ότι τα συστήματα είναι παλαιά, υποστήριξε ότι «άντεξαν» τον αυξημένο φόρτο και ότι η αιτία ήταν εξωγενής.