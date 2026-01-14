Στόχος βανδαλισμού έγιναν τα τρακτέρ δύο αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ΣΚΑΪ, τα τρακτέρ βρίσκονταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστοι προχώρησαν σε φθορές, ξεφουσκώνοντας τα λάστιχα των οχημάτων.

Παράλληλα, έγραψαν με σπρέι πάνω τους τη λέξη «προδότης», στοχοποιώντας τους ιδιοκτήτες τους για τη συμμετοχή τους στη συνάντηση με την κυβέρνηση.

Μαρινάκης: Ντροπή οι βανδαλισμοί

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους.

Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Τα μπλόκα μένουν αμετακίνητα στους δρόμους, καθώς η συνάντηση των «προθύμων» με τον Πρωθυπουργό φάνηκε ατελέσφορη, όπως δηλώνουν οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στο «Βήμα».

Μάλιστα, σημειώνουν ότι δεν εκπροσωπήθηκαν όλοι οι κλάδοι, ούτε όλες οι περιοχές.

Για αυτό και ζητάνε ένα νέο ραντεβού, στο οποίο θα μπορούν να βρεθούν και οι 35 εκλεγμένοι τους εκπρόσωποι, οι οποίοι αποτελούνται από αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους και είναι από όλες τις περιφέρεις της Ελλάδας.

Η τάση είναι να κατέβουν σύσσωμοι οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στην Αθήνα με τρακτέρ, υπάρχουν και άλλες προτάσεις που συζητούνται, οι οποίες είναι οι εξής:

Κλιμάκωση του αγώνα με πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων στο Σύνταγμα με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα, λεωφορεία με ενιαίο μπλόκο διαρκείας για ημέρες στο κέντρο της Αθήνας.

Μέχρι να πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο κλιμάκωση του αγώνα απαντάνε με κλεισίματα της εθνικής οδού.

Να πραγματοποιηθεί κάλεσμα σε όλον τον λαό της Αθήνας, σε σωματεία, συνδικάτα, συλλόγους, συλλογικότητες να συνδράμουν στο συλλαλητήριο.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό με τους 25+10 εκπροσώπους των 62 Μπλόκων για να καλυφθούν όλα τα αιτήματα, όλα τα προϊόντα των αγροτικών κλάδων, όλες οι περιοχές της Ελλάδας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.