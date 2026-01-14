Τριάντα επτά μέρες έχουν περάσει από τότε που ο γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος εξαφανίστηκε από την Κρήτη και οι ελπίδες αργοσβήνουν για τον εντοπισμό του 33χρονου.

Η ομάδα εθελοντών του Χρήστου Ράμου ξεκίνησε το πρωί νέες έρευνες στην Κρήτη.

«Δεχτήκαμε την πρόσκληση της οικογένειας για να βοηθήσουμε και εμείς τις έρευνες. Σημείο μηδέν για μας είναι από εκεί που βρέθηκε το αυτοκίνητο. Από εκεί θα ξεκινήσουν οι έρευνες. Πιστεύω πάρα πολύ στα σκυλιά που θα έρθουν αύριο το πρωί στις 7:00. 9:00 η ώρα έχουμε εδώ ραντεβού με την αστυνομία και την Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης. Θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, ξανά απ’ το μηδέν για να ξεκινήσουμε και να ανοίξουμε την έρευνά μας για όσο χρειαστεί, μέχρι να βρεθεί ο Αλέξης», είπε ο Χρήστος Ράμος.

Αγωνιά η οικογένεια του Αλέξη Κατσικόπουλου

Οι γονείς του αγνοούμενου γιατρού αγωνιούν. Η εξαφάνιση του παιδιού τους, πριν από ένα και πλέον μήνα, μετατράπηκε σε θρίλερ, που για τους ίδιους συνεχίζεται.

Η μητέρα του 33χρονου γιατρού μίλησε στο Live News. «Έχω κατέβει στην Κρήτη κι εγώ, γιατί εδώ δέκα άτομα εθελοντικά ήρθαν να βοηθήσουνε τον Αλέξη μας και θεώρησα ότι ήτανε, όχι απλώς απαραίτητο, ήτανε επιβεβλημένο να είμαι και εγώ μαζί τους. Και έτσι ήρθαμε σήμερα όλοι εδώ και θα ‘ρθούνε και επίσης άλλοι τρεις, με σκυλιά που θα ψάξουνε. Και από ό,τι βλέπω είναι ο Ερυθρός Σταυρός εδώ, εθελοντές, και θα ‘ρθούνε κυνηγοί. Δηλαδή θα γίνει μία μεγάλη προσπάθεια, αν μπορούμε, αν μπορέσουμε να τον βρούμε».