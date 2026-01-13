Εχει περάσει πάνω από ένας μήνας από την 7η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα κατά την οποία χάθηκαν στα Χανιά, τα ίχνη του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου και οι μέχρι στιγμής έρευνες δεν έχουν αποδώσει κάποιο θετικό στοιχείο για τον εντοπισμό του.

Οι ελπίδες για την ανεύρευσή του έχουν μειωθεί καθώς άκαρπες παραμένουν οι προσπάθειες διασωστών, εθελοντών. Ωστόσο η οικογένειά του δεν το βάζει κάτω. Ελπίζει ακόμη στον εντοπισμό του ανθρώπου της.

Η εθελοντική διασωστική ομάδα Ο.Φ.Κ.Α.Θ. σε συνεργασία με την Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas, ανέλαβαν την υπόθεση του κ. Αλέξιου Τσικόπουλου κατόπιν εντολής της οικογένειας.

Κλιμάκιο εθελοντών από τη Θεσσαλονίκη

Αύριο, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, κλιμάκιο εθελοντών από τη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στην Κρήτη με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, 3 Drone, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες, καθώς επίσης και 3 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους από την ομάδα της Kyon Osfrisis.

Θηροφύλακες και κυνηγοί στη μάχη αναζήτησης

Οπως αναφέρει το patris.gr. μαζί τους θα είναι και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου διαθέτοντας τους Θηροφύλακες και κυνηγούς, που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή.

Στην ανακοίνωση τους μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Όλοι μαζί και σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Χανίων και το Α.Τ. Αποκορώνου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας, σε αυτήν την εξαφάνιση που κλείνει σήμερα 38 ημέρες!!!!

Καλούμε τους κάτοικους τις περιοχής που είδαν ή γνωρίζουν ή θυμηθούν οτιδήποτε, να συνεργαστούν μαζί μας ( με απόλυτη εχεμύθεια ) και να καλέσουν στο 6936806227 κινητό του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. η στο 10-65 η στο 100.»

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ήταν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου όταν ο 33χρονος Αλέξης, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του και του ανέφερε πως δεν ήταν καλά ζητώντας του να κατέβει στην Κρήτη.

Ο πατέρας του πήρε το αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη και έφτασε στο Ηράκλειο ωστόσο τα ίχνη του είχαν χαθεί.

Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές και οργανώθηκε μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα.

Λίγα 24ωρα αργότερα εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Φρε των Χανίων με τις αρχές να διαπιστώνουν πως είχε υποστεί μηχανική βλάβη. Αμέσως οι έρευνες στράφηκαν στις γύρω περιοχές, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, εκδόθηκε silver alert για τον 33χρονο γιατρό ενώ τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του απεύθυναν έκκληση σε όποιον ξέρει το ο,τιδήποτε να βοηθήσει ώστε να βρεθεί ο γιος τους.

Πώς ιδιωτικός ντετέκτιβ εξαπάτησε την οικογένεια του 33χρονου

Κατά τη διάρκεια των ερευνών ένας 54χρονος ιδιωτικός ερευνητής πλησίασε την οικογένεια του 33χρονου και τους έπεισε ότι με την μέθοδο της «κβαντικής τεχνολογίας» θα μπορούσε να βρει τον γιο τους.

Αφού απασχόλησε για αρκετές ώρες τόσο την οικογένεια, όσο και τις αρχές διαπιστώθηκε πως ο 54χρονος ήταν απατεώνας και συνελήφθη. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών με αναστολή στην έφεση και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ.