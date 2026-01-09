Νύχτα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν με εκδήλωση βίας από την πλευρά του καθεστώτος που οδήγησε σε μεγάλο αριθμό νεκρών και συλληφθέντων που αυξάνονται διαρκώς, ενώ η χώρα έμεινε για ώρες χωρίς ρεύμα και ίντερνετ.

Οι μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις συνεχίζονται στην Τεχεράνη και άλλες ιρανικές πόλεις. Σύμφωνα με πληροφορίες οι διαδηλωτές, οργισμένοι, προχώρησαν στην πυρπόλυση κυβερνητικών κτηρίων.

Οι διαμαρτυρίες των πολιτών που ξεκίνησαν στην Τεχεράνη, στις 28 Δεκεμβρίου, για το κόστος ζωής, γρήγορα μετατράπηκαν σε διαδηλώσεις κατά του κατεστημένου ενώ μαζικοποιήθηκαν μέρα τη μέρα.

Ο Ρεζά Παχλάβι, γιος του Σάχη του Ιράν που ανατράπηκε από την επανάσταση του 1979 και ζει στις ΗΠΑ, κάλεσε σε μαζικές κινητοποιήσεις την Πέμπτη το βράδυ.

Τραμπ: «Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά»

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν «με σκληρή επίθεση» αν σκοτωθούν διαδηλωτές. «Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους», τότε «θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», ανέφερε.

🚨🇮🇷 IRAN PROTESTS ARE MARKED WITH HEAVY POLICE CLASHES Crowds swelling to 25,000+ in Iran’s capital tonight. Major police ops are happening citywide. Rumors swirl of Basij and IRGC rollout as gunfire echoes in multiple spots, per on-ground reports. Source: @sentdefender pic.twitter.com/WFYhl1HHSV — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 8, 2026

Τηλεοπτικά κανάλια με έδρα εκτός Ιράν άλλα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν εικόνες από μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων του Ταμπρίζ στο βορρά και της ιερής πόλης Μασχάντ στην ανατολή.

The first government building in the Iranian capital of Tehran is on fire. pic.twitter.com/jjNyZHwa69 — (((Tendar))) (@Tendar) January 8, 2026

«Θάνατος στον δικτάτορα»

βίντεο που δημοσιεύτηκαν από τη διαδήλωση στη λεωφόρο Κασάνι στην Τεχεράνη έδειχναν ανθρώπους να φωνάζουν αντικυβερνητικά συνθήματα, όπως «θάνατος στον δικτάτορα».

Οκγώδεις διαδηλώσεις έγιναν επίσης στο βόρειο κέντρο του Ταμπρίζ, όπου οι άνθρωποι φώναζαν «ζήτω ο Παχλάβι», και στην ιστορική κεντρική πόλη Ισφαχάν, σύμφωνα με άλλα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🚨 Breaking: Protesters in Tehran are burning the cars of IRGC forces 👇 pic.twitter.com/YZS7YvHo3y — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 8, 2026

Οι απειλές Τραμπ

«Aν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους», τότε «θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», απείλησε ο Τραμπ την ιρακινή κυβέρνηση.

«Τους έχω ενημερώσει ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, κάτι που έχουν την τάση να κάνουν κατά τη διάρκεια των ταραχών τους – έχουν πολλές ταραχές – αν το κάνουν, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα σήμερα στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Χιου Χιούιτ.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά. Το ξέρουν και τους έχει ειπωθεί με πολύ έντονο τρόπο, ακόμα πιο έντονα από ό,τι σας λέω τώρα, ότι αν το κάνουν αυτό, θα πληρώσουν ακριβά».

Το μήνυμα Τραμπ στο λαό του Ιράν

Σε ερώτηση για το ποιο μήνυμα θα έστελνε στο λαό του Ιράν είπε: «πρέπει να πιστεύετε σθεναρά στην ελευθερία».

Είναι η τελευταία απειλή του προέδρου των ΗΠΑ για επέμβαση, μετά από παρόμοιες δηλώσεις που έκανε την Κυριακή.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω ότι θα δεχτούν πολύ σκληρό χτύπημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες», είχε δηλώσει ο Τραμπ το Σαββατοκύριακο.

Στους 45 οι νεκροί

Το Ιράν συγκλονίζεται εδώ και 12 ημέρες από ένα κίνημα διαμαρτυρίας κατά των κυβερνώντων και αντιμετωπίζει «αυτήν τη στιγμή μια διακοπή του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα», έγινε σήμερα γνωστό από τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks, βασιζόμενη σε «δεδομένα σε πραγματικό χρόνο».

«Αυτό το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά μέτρων ψηφιακής λογοκρισίας ολοένα και πιο αυστηρών, που στοχεύουν τις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και εμποδίζουν το δικαίωμα του κοινού να επικοινωνήσει σε μια κρίσιμη στιγμή», γράφει το Netblocks στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Τη στιγμή που το Ιράν διανύει τη δεύτερη εβδομάδα των πιο βίαιων διαδηλώσεων των τελευταίων χρόνων, ο αριθμός των θυμάτων εξαιτίας της άγριας καταστολής αυξάνεται δραματικά ενώ οι διαδηλωτές ζητούν την επιστροφή του γιου του έκπτωτου Σάχη, Ρεζά Παχλαβί.

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οκτώ ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων, στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Η χθεσινή ήταν η φονικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων, που διαρκούν ήδη 12 ημέρες, με 13 νεκρούς διαδηλωτές.

Από την πλευρά τους, ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Εκκληση για αυτοσυγκράτηση από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απηύθυνε σήμερα έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση» απέναντι στις διαδηλώσεις που διαρκούν ήδη 12 ημέρες και έχουν οδηγήσει σε συγκρούσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

Πηγή: AFP, BBC, ertnews.gr