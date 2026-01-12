Σε αχαρτογράφητα νερά εισέρχεται η θεσμική σύγκρουση μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώνει την πίεση προς τον κεντρικό τραπεζίτη, Τζερόμ Πάουελ, απειλώντας ευθέως με άσκηση ποινικής δίωξης.

Η κίνηση αυτή, η οποία ερμηνεύεται ως προσπάθεια χειραγώγησης της νομισματικής πολιτικής, έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών και νευρικότητα στη Wall Street.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με την απειλή της κυβέρνησης να απαγγείλει κατηγορίες στον κ. Πάουελ, με αφορμή καταθέσεις του στο Κογκρέσο σχετικά με ένα έργο ανακαίνισης κτιρίου της Τράπεζας. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Fed απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις ως «πρόσχημα» του Αμερικανού Προέδρου για να αποκτήσει έλεγχο επί των επιτοκίων, τα οποία επιθυμεί διακαώς να μειώσει.

«Μπλόκο» από τη Γερουσία και θεσμικοί τριγμοί

Η απόπειρα του Ντόναλντ Τραμπ να ελέγξει τη σημαντικότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τομ Τίλις. Ως μέλος της κρίσιμης Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, η οποία εγκρίνει τους υποψηφίους για τη Fed, ο κ. Τίλις προειδοποίησε ότι η απειλή δίωξης υπονομεύει την «ανεξαρτησία και την αξιοπιστία» του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Μάλιστα, ο γερουσιαστής διαμήνυσε ότι θα καταψηφίσει οποιονδήποτε υποψήφιο προτείνει ο Τραμπ για τη Fed —συμπεριλαμβανομένου του διαδόχου του Πάουελ— «μέχρι να επιλυθεί πλήρως το νομικό ζήτημα». Η δήλωση αυτή περιπλέκει τα σχέδια του Λευκού Οίκου, καθώς διακυβεύεται η ανεξαρτησία της Fed στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες.

Το μέλλον του Πάουελ και η υπόθεση Λίζα Κουκ

Η θητεία του Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος διορίστηκε αρχικά από τον ίδιο τον Τραμπ το 2018, λήγει τον προσεχή Μάιο. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η επιθετική στρατηγική της κυβέρνησης ενδέχεται να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, ωθώντας τον Πάουελ να παραμείνει στη θέση του, αψηφώντας τις πιέσεις.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται μόλις δύο εβδομάδες πριν από την εκδίκαση στο Ανώτατο Δικαστήριο της υπόθεσης αποπομπής της κυβερνήτη της Fed, Λίζα Κουκ, μια ακόμη ένδειξη της προσπάθειας του Τραμπ να αναδιαμορφώσει τη σύνθεση της Τράπεζας κατά τη δεύτερη θητεία του.

Ανήσυχη η Wall Street

Οι αγορές αντέδρασαν με επιφυλακτικότητα στις εξελίξεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των αμερικανικών μετοχικών δεικτών κατέγραψαν πτώση 0,5% πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης της Δευτέρας, ενώ το δολάριο δέχθηκε πιέσεις. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παρέμειναν σταθερές, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής.

«Οι αποκαλύψεις σηματοδοτούν μια δραματική κλιμάκωση των προσπαθειών της κυβέρνησης να υπονομεύσει τη Fed», σχολίασε ο Καρλ Σαμότα, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Corpay. Προειδοποίησε δε, ότι η τακτική αυτή «ενδέχεται να προκαλέσει σειρά ανεπιθύμητων συνεπειών που αντιβαίνουν άμεσα στους δηλωμένους οικονομικούς στόχους του Προέδρου Τραμπ».