Περίπου 900 άτομα από κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας βρέθηκαν την Κυριακή στην Κοζάνη, αψηφώντας το τσουχτερό κρύο και τους -2°C που έδειχνε ο υδράργυρος, και παρακολούθησαν την 10η περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΠαΣοΚ.

Η ικανοποίηση, τόσο για την προσέλευση υπό αυτές τις συνθήκες, όσο όμως και για την ποιότητα του διαλόγου που διεξήχθη, σε μία περιοχή που μαστίζεται από την ανεργία και την εγκατάλειψη, ήταν διάχυτη στους επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη.

Ωστόσο, όσοι παρακολούθησαν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, παρατήρησαν, πως ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ έδειξε αφενός τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η αντεπίθεση του κόμματος το επόμενο διάστημα. Αφετέρου, ανέδειξε το μεγάλο δίλημμα που θα βάλει ο ίδιος στον δρόμο προς τις κάλπες, και δεν είναι άλλο από το να υπάρξει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή με σταθερότητα και με το ΠαΣοΚ ως ηγέτιδα δύναμη που θα εγγυηθεί την μετάβαση αυτή.

Για τους λόγους αυτούς οι επόμενες εκλογές δεν αποτελούν απλά μία ακόμη αναμέτρηση, αλλά «μία ιστορική μάχη για την παράταξη» όπως υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντας την μάχη αυτή ως «στρατηγική». «Εγώ πρώτος και όλες και όλοι ξεχωριστά, πρέπει να αγωνιστούμε και στις επόμενες εθνικές εκλογές να ηττηθεί η αλαζονεία, η διαφθορά και η αμετροέπεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας» τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ κάλεσε τους υποστηρικτές του κόμματος, δύο φορές, να γίνουν κοινωνοί και κήρυκες της προσπάθειας αυτής και να αγωνιστούν για τον κοινό τους σκοπό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Πολιτική αλλαγή με σταθερότητα

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη το ΠαΣοΚ είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να πάρει την ψήφο δυσαρέσκειας της Νέας Δημοκρατίας, να την οδηγήσει στην αντιπολίτευση και να κάνει την πολιτική αλλαγή πράξη.

Οι λόγοι που η μετάβαση αυτή μπορεί να γίνει και μάλιστα με σταθερότητα, όπως υπογραμμίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι δύο. Από την μία το ΠαΣοΚ σαν οργανισμός είναι προετοιμασμένος, καθώς από την παρουσίαση του κυβερνητικού του προγράμματος στη ΔΕΘ έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει.

Έχει προετοιμάσει την κοινή γνώμη για τις αλλαγές που θα γίνουν στην καθημερινότητα των πολιτών. Έχει δεσμευτεί για συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, επενδύσεις σε Υγεία, Παιδεία και αυτοδιοίκηση, λειτουργία της αγοράς με κανόνες, αλλαγές στη δικαιοσύνη και θωράκιση της ασφάλειας της χώρας.

Έχει παρουσιάσει δηλαδή σε ορίζοντα τετραετίας ποια Ελλάδα επιθυμεί να χτίσει.

Ο δεύτερος λόγος είναι πως σε αντίθεση με άλλα κόμματα που τώρα δημιουργούνται, το ΠαΣοΚ διαθέτει ήδη το στελεχιακό δυναμικό για να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις αυτές και τις τομές που έχει υποσχεθεί. Οι οποίες έχουν κοινωνικό πρόσημο και είναι υπέρ των πολλών.

Η αιχμή δε του Νίκου Ανδρουλάκη από την Κοζάνη προς τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποτελεί δηλωτικό στοιχείο και της πολιτικής αλλαγής, αλλά και της σταθερότητας που έχει ανάγκη η χώρα. «Πληρώσαμε ακριβά, τα κόμματα – Μεσσίες και τα κόμματα με λαϊκισμούς» ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε υπογραμμίζοντας πως «ζήσαμε τα κόμματα που έλεγαν ότι θα σκίσουν τα μνημόνια και έφεραν χειρότερα μνημόνια. Ζήσαμε και τα κόμματα όμως που έλεγαν πως θα επουλώσουν τα τραύματα στους θεσμούς και επέφεραν χειρότερα».

Πίεση στην κυβέρνηση παντού

Η πολιτική αλλαγή όμως δεν θα έρθει από μόνη της. Όπως τόνισε και ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει όλα τα στελέχη του κόμματος να δουλέψουν συντονισμένα προς αυτή την κατεύθυνση τόσο στη Βουλή, όσο όμως και στην κοινωνία. Για τον λόγο αυτό οι συνεργάτες του προέδρου του ΠαΣοΚ έχουν λάβει ήδη εντολή να αυξήσουν την πίεση στην κυβέρνηση, συνεχίζοντας την εφ’ όλης της ύλης και πολυθεματική αντιπολίτευση.

Αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια τους αυτή είναι οι προτάσεις του κόμματος για την ακρίβεια, καθώς και το αγροτικό ζήτημα που. Αλλωστε και σε αυτή την τετραήμερη περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε, για μία ακόμη φορά τα αγροτικά μπλόκα. Μίλησε διά ζώσης, για αρκετή ώρα με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα και επικοινώνησε τις θέσεις του ΠαΣοΚ για 7 λεπτά την κιλοβατώρα για 5 χρόνια και 5 ευρώ το μηνιαίο πάγιο για όλους.

Επεσήμανε πως πρέπει να υπάρχουν 120 δόσεις για όλους και αν η ρύθμισή τηρείται, τότε να υπάρξει κίνητρο 20% μείωσης αυτών που χρωστούν. Παράλληλα, εξήγησε την αναγκαιότητα να γίνει αναθεώρηση του κανονισμού ΕΛΓΑ και προσαρμογή του στις νέες κλιματικές συνθήκες. Χαρακτήρισε επίσης δίκαια τα αιτήματα των αγροτών και τους υποσχέθηκε πως οι ευρωβουλευτές του ΠαΣοΚ δεν θα υποστηρίξουν στις Βρυξέλλες την εμπορική συμφωνία mercosur.

Σημαντική ωστόσο είναι και η αλλαγή που προτείνει το ΠαΣοΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη διοίκηση του οργανισμού να μην ορίζεται από την κυβέρνηση, αλλά να προκύπτει μετά από έναν ανεξάρτητο ανοιχτό διαγωνισμό και η οποία θα έχει κλειστή πενταετή θητεία.

Ξεκινάει από την Λυκόβρυση

Παράλληλα με την επιστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη στην Αθήνα προετοιμάζεται και η καμπάνια με «μοντέλο Μοσχάτου» στην Αττική, με πρώτο σταθμό την Λυκόβρυση. Στις περιοδείες αυτές στο λεκανοπέδιο, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ θα επισκέπτεται επιχειρήσεις, δημόσιες δομές και υπηρεσίες. Θα περπατά και θα συναντά ο ίδιος τους πολίτες της Αττικής σε κεντρικά σημεία και θα τους ενημερώνει για θέματα οικονομίας και τι προτείνει το ΠαΣοΚ. Επίσης θα στέκεται και στην απαξίωση του Κοινοβουλίου, της Δικαιοσύνης και των Ανεξάρτητων Αρχών από την κυβέρνηση.

Κινήσεις που δημιουργούν, όπως σημειώνει στις ομιλίες του, μικρότερα θεσμικά αντίβαρα και συγκεντρώνουν με αυτόν τον τρόπο περισσότερη εξουσία στα χέρια της κυβέρνησης. Κάτι που καθιστά την επόμενη εκλογική αναμέτρηση «ιστορικής σημασίας, ώστε να δυναμώσει το ΠαΣοΚ, να επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή και η χώρα να μην έχει τρίτη θητεία Μητσοτάκη» όπως σημειώνουν συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη.