Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο του Νίκου Δένδια για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις. Το ΠαΣοΚ κατέθεσε ένσταση λόγω αντισυνταγματικότητας έξι άρθρων του.

Μάλιστα, στην έντασή τους οι βουλευτές του κόμματος επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις είναι αντισυνταγματικές κατά παράβαση των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της προστατευμένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, καθώς και του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος.

Αναλυτικά η πρόταση του ΠαΣοΚ αναφέρει

«Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)»

Οι υπογράφοντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προβάλλουμε ένσταση λόγω αντισυνταγματικότητας επί των άρθρων 36, 39, 54, 57, 59 και 64 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο: «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)».

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται ότι :

Η εξέλιξη των υπηρετούντων αξιωματικών που προέρχονται από υπαξιωματικούς και των υπηρετούντων Ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών αποτυπώνεται στο Παράρτημα Α΄, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3. Οι καταληκτικοί βαθμοί των μόνιμων υπαξιωματικών είναι οι εξής: α) Ανθυπασπιστής ΓΕΕΘΑ για τους μόνιμους υπαξιωματικούς των Κλάδων των ΕΔ οι οποίοι προέρχονται από ΑΣΜΥ, β) Ανθυπασπιστής Διοίκησης Μείζονος Διοίκησης – Μείζονος Σχηματισμού για τους μόνιμους υπαξιωματικούς των ΚΣ, γ) Ανθυπασπιστής Β΄ Τάξης για: γα) τους μόνιμους υπαξιωματικούς ειδικών καταστάσεων και γβ) όσους έχουν καταταγεί με διαγωνισμό και δ) Αρχιλοχίας Α΄ Τάξης και αντίστοιχοι για όσους έχουν μεταταχθεί από ΕΠΟΠ. Στον βαθμό του Ανθυπασπιστή ΓΕΕΘΑ προάγονται εκ περιτροπής από τον ΣΞ, το ΠΝ και την ΠΑ μόνιμοι υπαξιωματικοί οι οποίοι προέρχονται από ΑΣΜΥ. Στον βαθμό του Επιλοχία Ανεξάρτητης Υπομονάδας και αντιστοίχων και Αρχιλοχία Μονάδας και αντιστοίχων προάγονται αποκλειστικά μόνιμοι υπαξιωματικοί ενεργού υπηρεσίας οι οποίοι προέρχονται από ΑΣΜΥ. Για την εφαρμογή του άρθρου 33: α) με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν γνώμης του ΣΑΓΕ μετά από εισήγηση του Αρχηγού του οικείου ΓΕ, δύναται να ιδρύονται, να καταργούνται ή να συγχωνεύονται Σώματα, γενικές ειδικότητες ή εξειδικεύσεις της ίδιας γενικής ειδικότητας μόνιμων υπαξιωματικών και τέχνες του ιδίου Κλάδου των ΕΔ και β) με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του οικείου ΓΕ, δύναται να καταρτίζονται, να καταργούνται και να συγχωνεύονται οι επετηρίδες των μόνιμων υπαξιωματικών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του ΣΑΓΕ, καθορίζονται η διαδικασία μετάβασης των υπηρετούντων στο νέο βαθμολόγιο των Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών από 1ης.1.2027, τα κριτήρια και η αντιστοίχιση των βαθμών τους, η εξέλιξή τους και κάθε άλλο ζήτημα αναγκαίο για την εφαρμογή της μεταβατικής περιόδου του Παραρτήματος Α΄ του άρθρου 36. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του ΣΑΓΕ και δεν δημοσιεύεται, καθορίζονται ο αριθμός των οργανικών θέσεων Μόνιμων Υπαξιωματικών, η κατανομή τους κατά κατηγορία, βαθμό και ανά έτος και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 34. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση του ΣΑΓΕ, καθορίζονται τα ουσιαστικά προσόντα των μόνιμων υπαξιωματικών, οι προϋποθέσεις, το αντικείμενο, τα κριτήρια, ο χρόνος, η συχνότητα, ο τύπος, η κλίμακα, η διαδικασία και τα όργανα σύνταξης εκθέσεων αξιολόγησης και σημειωμάτων ικανότητας, οι αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρησή τους, τα στοιχεία που περιέχονται στον ατομικό φάκελο των μόνιμων υπαξιωματικών, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης διοικητικών προσφυγών, η σύνταξη των εκθέσεων πολεμικής δράσης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 35 και της παρ. 4 του άρθρου 51. Με αποφάσεις των Αρχηγών των οικείων ΓΕ, οι οποίες εκδίδονται μετά από γνώμη του Ανώτατου κατά Κλάδο Συμβουλίου ή του ΣΑΓΕ για τα ΚΣ, καθορίζονται ο χρόνος, οι θέσεις διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας των μόνιμων υπαξιωματικών, το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής της απόφασης αυτής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 41. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του ΣΑΓΕ, καθορίζονται τα σταδιοδρομικά σχολεία των μόνιμων υπαξιωματικών, ο τόπος, το είδος και η διάρκεια της εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης, τα ειδικά σχολεία των μόνιμων υπαξιωματικών στα οποία η επιτυχής αποφοίτηση δεν αποτελεί τυπικό προσόν για την προαγωγή τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παρ. 2 του άρθρου 51. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται μετά από πρόταση των οικείων ΓΕ, ορίζεται ο αριθμός των ιδιωτών ή οπλιτών που κατατάσσονται ή ανακατατάσσονται ως μόνιμοι υπαξιωματικοί για κάθε έτος, ανάλογα με τις ανάγκες των ΓΕ για την εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 32. Πριν από την έκδοση της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφίου, με γνωμάτευση του ΣΑΓΕ κατανέμεται στα ΓΕ, ανάλογα με τις ανάγκες τους, ο αριθμός των θέσεων των ιδιωτών ή οπλιτών που κατατάσσονται ή ανακατατάσσονται που προκηρύσσεται κάθε έτος. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση των ΓΕ, καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την κατάταξη ή ανακατάταξη των ιδιωτών ή οπλιτών ως μόνιμων υπαξιωματικών, για την εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 32. Οι βαθμοί των Επαγγελματιών Οπλιτών (εφεξής: ΕΠΟΠ) και η αντιστοιχία τους μεταξύ των Κλάδων και των ΚΣ των ΕΔ είναι κατά σειρά εξέλιξης οι ακόλουθοι: Από Στρατιώτης ή Ναύτης ή Σμηνίτης έως Επιλοχίας Διοίκησης Α΄ Τάξης ή Επικελευστής Διοίκησης Α΄ Τάξης ή Επισμηνίας Διοίκησης Α΄ Τάξης. 1. Οι ΕΠΟΠ και οι ΕΜΘ καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις των ΕΠΟΠ, οι οποίες καθορίζουν την εξέλιξή τους ανά έτος. 2. Οι ΕΠΟΠ προάγονται αποκλειστικά για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ανώτερων βαθμών. 3. Η εξέλιξη των υπηρετούντων ΕΠΟΠ, συμπεριλαμβανομένων των ΕΜΘ, αποτυπώνεται στο Παράρτημα Β΄, υπό την επιφύλαξη των παρ. 4 και 5. 4. Οι υπηρετούντες ΕΜΘ βαθμού Ανθυπασπιστή κρίνονται για προαγωγή στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στον βαθμό αποκλειστικά για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και οι υπηρετούντες ΕΜΘ Ανθυπολοχαγοί και αντίστοιχοι κρίνονται για προαγωγή στον ανώτερο βαθμό με τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στον βαθμό, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. 5. Οι ΕΜΘ που συμπληρώνουν τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας κρίνονται υποχρεωτικά στις τακτικές κρίσεις ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ή «αποστρατευτέοι». Όσοι κρίνονται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» κρίνονται περαιτέρω από τα ίδια συμβούλια για προαγωγή στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό ως «προακτέοι» ή «μη προακτέοι» σύμφωνα με το άρθρο 27, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως. Στον αποστρατευτικό βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων προάγονται τιμητικά την ίδια μέρα με αυτή της διαγραφής τους από τις ΕΔ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του ΣΑΓΕ, καθορίζονται τα ουσιαστικά και τα τυπικά προσόντα των ΕΠΟΠ, ο τύπος και το περιεχόμενο των εκθέσεων αξιολόγησης, των σημειωμάτων ικανότητας και των ειδικών εκθέσεων απόλυσης, τα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 58 και της παρ. 3 του άρθρου 61. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του ΣΑΓΕ και δεν δημοσιεύεται, καθορίζονται ο αριθμός των οργανικών θέσεων ΕΠΟΠ και ΕΜΘ, η κατανομή τους κατά κατηγορία, βαθμό και ανά έτος και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 59. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του ΣΑΓΕ, καθορίζονται η διαδικασία μετάβασης των υπηρετούντων στο νέο βαθμολόγιο των ΕΠΟΠ από την 1η.1.2027, τα κριτήρια και η αντιστοίχιση των βαθμών και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της μεταβατικής περιόδου για τους ΕΠΟΠ και τους ΕΜΘ του Παραρτήματος Β΄ της παρ. 3 του άρθρου 59. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΣΑΓΕ, καθορίζονται η ένταξη των ΕΠΟΠ σε επετηρίδες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος Μέρους. Με απόφαση του Αρχηγού του οικείου ΓΕ, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου ανώτατου συμβουλίου, ή του ΣΑΓΕ για τα ΚΣ μπορεί να καθορίζονται ως προϋποθέσεις προαγωγής των ΕΠΟΠ η συμπλήρωση χρόνου ειδικής υπηρεσίας σε συγκεκριμένες θέσεις και η φοίτησή τους σε σχολεία ή κέντρα εκπαίδευσης των ΕΔ για την εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 61.

Ι. Παραβίαση των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου

Η αρχή της ασφάλειας δικαίου αναγνωρίζεται με πάγιο τρόπο τόσο από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και επιβάλλει ο νόμος να είναι σαφής, προβλέψιμος και να ρυθμίζει κατ’ αρχήν το μέλλον. Ο πολίτης, ιδίως ο δημόσιος λειτουργός, πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων τις έννομες συνέπειες που απορρέουν από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και να προγραμματίζει τη ζωή και τη σταδιοδρομία του με βάση αυτό.

Στενά συνδεδεμένη με την ασφάλεια δικαίου είναι η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, η οποία κατοχυρώνει το δικαίωμά του να στηρίζεται, κατά τρόπο εύλογο και δικαιολογημένο, στη διατήρηση μιας νομικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την ίδια την Πολιτεία, εφόσον δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογούν την ανατροπή της.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι ήδη υπηρετούντες αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και ΕΠΟΠ εισήλθαν στις Ένοπλες Δυνάμεις και ανέπτυξαν τη σταδιοδρομία τους υπό ένα συγκεκριμένο και διαχρονικά παγιωμένο νομοθετικό καθεστώς, το οποίο προέβλεπε, υπό αντικειμενικά καθορισμένες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα εξέλιξής τους έως ανώτερους βαθμούς της στρατιωτικής ιεραρχίας. Η δυνατότητα αυτή δεν αποτελούσε απλή θεωρητική προσδοκία, αλλά ουσιώδες στοιχείο της υπηρεσιακής τους κατάστασης και καθοριστικό παράγοντα επιλογής και συνέχισης της επαγγελματικής τους πορείας.

Οι προαναφερόμενες αντισυνταγματικές διατάξεις του επίμαχου νομοσχεδίου, καθορίζοντας χαμηλότερους καταληκτικούς βαθμούς και επεκτείνοντας την εφαρμογή τους και στους ήδη υπηρετούντες, επιφέρουν μια αιφνίδια και ριζική ανατροπή των θεμελιωδών όρων της σταδιοδρομίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ανατροπή αυτή δεν περιορίζεται σε μελλοντικές καταστάσεις, αλλά καταλαμβάνει έννομες σχέσεις που έχουν ήδη διαμορφωθεί και εξελίσσονται επί δεκαετίες υπό διαφορετικό κανονιστικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η προβλεπόμενη από το νομοσχέδιο «μεταβατική περίοδος» δεν συνιστά ουσιαστική προστασία των ήδη υπηρετούντων. Από τις ρυθμίσεις των Παραρτημάτων Α΄ και Β΄ προκύπτει ότι, για τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών, η δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης είτε καταργείται πλήρως είτε περιορίζεται σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις, εξαρτώμενες από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.

Κατά τον τρόπο αυτό, η μεταβατική ρύθμιση δεν μετριάζει την επέμβαση του νομοθέτη, αλλά την καθιστά ουσιαστικά οριστική και μη αναστρέψιμη.

Περαιτέρω, η αιφνίδια ματαίωση της προοπτικής βαθμολογικής εξέλιξης δεν εξαντλείται σε μισθολογικές ή υπηρεσιακές συνέπειες, αλλά συνεπάγεται και σοβαρή ηθική απαξίωση των στελεχών, καθώς στερεί τη δυνατότητα αναγνώρισης και επιβράβευσης μιας μακράς και ευδόκιμης υπηρεσίας. Η απώλεια αυτή προσβάλλει τον πυρήνα της επαγγελματικής τους υπόστασης και δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεκτή χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.

Η γενική επίκληση οργανωτικών ή λειτουργικών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την εκτεταμένη προσβολή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης ενός τόσο μεγάλου αριθμού ήδη υπηρετούντων στελεχών, ιδίως όταν υπήρχαν ηπιότερα μέσα, όπως η πλήρης εξαίρεσή τους από το νέο καθεστώς ή η πρόβλεψη πραγματικά μεταβατικών ρυθμίσεων με εύλογο χρονικό ορίζοντα.

Υπό τα δεδομένα αυτά, οι επίμαχες διατάξεις του νομοσχεδίου υπερβαίνουν τα συνταγματικά ανεκτά όρια της νομοθετικής μεταβολής, παραβιάζουν τις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και, ως εκ τούτου, παραβιάζουν το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο.

ΙΙ. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 2 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Κατά το άρθρο 26 του Συντάγματος, η νομοθετική λειτουργία ασκείται κατ’ αρχήν από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ η κανονιστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας έχει επικουρικό και εξαιρετικό χαρακτήρα. Το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος θεσπίζει αυστηρό πλαίσιο για την παροχή νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων, ακριβώς προκειμένου να αποτραπεί η μεταβίβαση της ουσιαστικής νομοθετικής αρμοδιότητας από το νομοθέτη προς τη Διοίκηση.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, οι εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση κανονιστικών πράξεων επιτρέπονται μόνον εφόσον είναι ειδικές και ορισμένες, ενώ ιδίως όταν παρέχονται προς διοικητικά όργανα πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, περιορίζονται αυστηρά στη ρύθμιση ειδικότερων, τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων. Η απαίτηση αυτή έχει επανειλημμένως παγιωθεί από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στο υπό κρίση νομοσχέδιο, παρά το γεγονός ότι επέρχεται ριζική μεταβολή στο καθεστώς σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ο νομοθέτης επιλέγει να μην ρυθμίσει ο ίδιος σειρά κρίσιμων ζητημάτων, αλλά να τα αναθέσει, σχεδόν στο σύνολό τους, στην κανονιστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας.

Ειδικότερα, με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του νομοσχεδίου ανατίθεται στην εκτελεστική εξουσία η ρύθμιση θεμάτων όπως ο καθορισμός και η κατανομή των οργανικών θέσεων κατά κατηγορία, βαθμό και έτος, η ίδρυση ή κατάργηση σωμάτων και ειδικοτήτων, η κατάρτιση και συγχώνευση επετηρίδων, καθώς και τα ουσιαστικά κριτήρια αξιολόγησης και προαγωγής των υπαξιωματικών.

Οι εξουσιοδοτήσεις αυτές, ωστόσο, διατυπώνονται χωρίς πρόβλεψη συγκεκριμένων κριτηρίων, χωρίς καθορισμό γενικών αρχών και χωρίς να προσδιορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου ο εξουσιοδοτούμενος θα ασκήσει την αρμοδιότητά του. Κατά τον τρόπο αυτό, η Διοίκηση καλείται να ρυθμίσει ζητήματα που άπτονται του πυρήνα της υπηρεσιακής κατάστασης των στελεχών, χωρίς να δεσμεύεται από ουσιαστικές νομοθετικές κατευθύνσεις.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι η ανάθεση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της αρμοδιότητας να καθορίζει τον αριθμό και την κατανομή των οργανικών θέσεων, δεδομένου ότι το στοιχείο αυτό επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά τη δυνατότητα εξέλιξης των στελεχών. Πρόκειται για κατεξοχήν ζήτημα ουσιώδους ρύθμισης, το οποίο δεν μπορεί, κατά το Σύνταγμα, να ανατίθεται σε κανονιστική πράξη.

Ομοίως, η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση των επετηρίδων, των ειδικοτήτων και των κριτηρίων προαγωγής, χωρίς προσδιορισμό των αρχών που θα τις διέπουν, αφήνει περιθώριο ευρείας διακριτικής ευχέρειας στη Διοίκηση και ενέχει σοβαρό κίνδυνο άνισης μεταχείρισης και αυθαίρετων επιλογών. Η απουσία νομοθετικών εγγυήσεων καθιστά τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις αντίθετες προς την απαίτηση της «ορισμένης» εξουσιοδότησης του άρθρου 43 παρ.

2 του Συντάγματος.

Τέλος, η πρόβλεψη ότι κρίσιμα ζητήματα μετάβασης στο νέο καθεστώς θα ρυθμισθούν με κανονιστικές διαταγές, χωρίς προηγούμενη ουσιαστική ρύθμιση στον νόμο, υπερβαίνει τα όρια των επιτρεπτών εξουσιοδοτήσεων για ειδικότερα ή τεχνικά θέματα. Αντιθέτως, συνιστά χαρακτηριστική περίπτωση εκχώρησης της νομοθετικής αρμοδιότητας σε διοικητικά όργανα, κατά παράβαση του Συντάγματος.

Υπό τα δεδομένα αυτά, οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του επίμαχου νομοσχεδίου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος, καθώς ούτε ειδικές ούτε ορισμένες είναι, αλλά μεταβιβάζουν στη Διοίκηση την εξουσία να καθορίσει τα ουσιώδη στοιχεία ενός νέου υπηρεσιακού καθεστώτος. Για τον λόγο αυτό, οι διατάξεις αυτές είναι αντισυνταγματικές.

Για τους ανωτέρω λόγους, θεωρούμε πως οι προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο: «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)» είναι αντισυνταγματικές κατά παράβαση των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της προστατευμένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, καθώς και του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος.

Οι ενιστάμενοι βουλευτές

Δουδωνής Παναγιώτης

Κατρίνης Μιχάλης

Μπιάγκης Δημήτριος

Τσίμαρης Ιωάννης

Γερουλάνος Παύλος

Μάντζος Δημήτριος

Χρηστίδης Παύλος

Αποστολάκη Μιλένα

Αχμέτ Ιλχάν

Βατσινά Ελένη

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

Γρηγοράκου Παναγιώτα (Νάγια)

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Καζάνη Αικατερίνη

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας

Λιακούλη Ευαγγελία

Μιχαηλίδης Σταύρος

Μουλκιώτης Γεώργιος

Νικητιάδης Γεώργιος

Νικολαΐδης Αναστάσιος

Πάνας Απόστολος

Παπανδρέου Γεώργιος

Παππάς Πέτρος

Παρασκευαΐδης Παναγιώτης

Παραστατίδης Στέφανος

Παρασύρης Φραγκίσκος

Πουλάς Ανδρέας

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Σταρακά Χριστίνα

Χνάρης Εμμανουήλ

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ»