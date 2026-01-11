Τη Δυτική Μακεδονία «οργώνει» ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε μία περιοδεία που διεξάγεται στο πλαίσιο της 10ής περιφερειακής συνδιάσκεψης του ΠαΣοΚ, και με φόντο, το αγροτικό και το ενεργειακό ζήτημα.

Άλλωστε, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε αυτές τις ημέρες και το μπλόκο των αγροτών στον Φιλώτα της Φλώρινας, καθώς και την 5η μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, με τη διοίκηση όμως να μην του επιτρέπει την είσοδο σε αυτή.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ πήγε στο εργοστάσιο και μπροστά από την πύλη μίλησε με τους εργαζόμενους σχολιάζοντας δεικτικά «συγχαρητήρια στη διοίκηση της ΔΕΗ, αυτή είναι η κατάντια τους».

Η ικανοποίηση όμως για τη συμμετοχή και την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας στην περιφερειακή συνδιάσκεψη είναι μεγάλη στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο λόγος είναι πως οι οκτώ στους δέκα συμμετέχοντες, στην ημερίδα της Κυριακής στην Κοζάνη, είναι επιχειρηματίες και νέοι σε ηλικία κάτοικοι, χωρίς κομματική αναφορά.

Επίσης με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, που επικαλούνται κομματικοί αξιωματούχοι, η Δυτική Μακεδονία καταγράφει τρεις θλιβερές πρωτιές, καθώς είναι πρώτη σε ανεργία, πρώτη σε μείωση πληθυσμού και πρώτη σε μείωση περιφερειακού ΑΕΠ στη χώρα, και βλέπουν από την παρουσία τους στην περιοχή πως «ο κόσμος ψάχνει την ελπίδα και θέλει να ακούσει προτάσεις που θα τον κάνουν να μείνει στον τόπο του».

Αιχμές από Χάρη Δούκα

Όσο όμως συμβαίνουν αυτά στη Βόρεια Ελλάδα, στην Αθήνα ο Χάρης Δούκας άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται άνοιγμα του ΠαΣοΚ και κατέθεσε πρόταση, ώστε οι βουλευτές που έρχονται από άλλα κόμματα να παραιτούνται της βουλευτικής τους έδρας. «Δεν μ’ αρέσει το πλιάτσικο και δεν αρέσει σε κανένα το πλιάτσικο» τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχισε επισημαίνοντας πως «εάν κάποιος βουλευτής, για να αποκτήσουμε και μία ηθική και αξιακή δέσμευση στην κοινωνία, έχει εκλεγεί με ένα άλλο κόμμα, τότε εάν θέλει να έρθει στο ΠαΣοΚ, να παραιτηθεί της έδρας του» ξεκαθαρίζοντας πως είναι υπέρ των κοινωνικών διευρύνσεων.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν κρύβουν την ενόχλησή τους, καθώς αυτό είναι το τρίτο χτύπημα από την πλευρά του Δημάρχου Αθηναίων, σε μικρό χρονικό διάστημα. Είχε προηγηθεί η πρόταση του για συνεδριακή δέσμευση ώστε να μην υπάρξει μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και εκείνη για προκριματικές εκλογές για την στελέχωση των ψηφοδελτίων. Ωστόσο, δεν ανοίγεται ακόμη κάποιο μέτωπο, αντίθετα γίνεται προσπάθεια υποβάθμισης αυτής της διαφορετικής προσέγγισής.

«Το ζητούμενο είναι το ΠαΣοΚ να μπορέσει να ενσωματώσει δυνάμεις, αυτό είναι το σημαντικό» απάντησε ο Γιάννης Ράπτης από τον αέρα του meganews ο οποίος εντάσσεται στην προεδρική πτέρυγα, χαρακτηρίζοντας ως «δευτερεύον ζήτημα» το τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η διεύρυνση του κόμματος.

Παράλληλα, κορυφαία στελέχη υπογραμμίζουν πως όλα αυτά τα θέματα θα συζητηθούν και στο συνέδριο του κόμματος που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τον Μάρτιο