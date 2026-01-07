Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 από τον ΕΦΚΑ.

Για τους μη μισθωτούς, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ενώ για τους μισθωτούς την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς μία ημέρα νωρίτερα.

Ο «χάρτης» των πληρωμών

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις των:

-ΟΑΕΕ

-ΟΓΑ

-ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)

-Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (ν. 4387/2016), μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ

-Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για:

-ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

-Συντάξεις Δημοσίου

-Προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος

-ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

-ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

-ΕΤΑΤ

-ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

-Συνταξιούχους ΔΕΗ και ΟΤΕ

-Επικουρικές συντάξεις Δημοσίου