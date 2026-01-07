Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 από τον ΕΦΚΑ.
Για τους μη μισθωτούς, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ενώ για τους μισθωτούς την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.
Τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς μία ημέρα νωρίτερα.
Ο «χάρτης» των πληρωμών
Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις των:
-ΟΑΕΕ
-ΟΓΑ
-ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)
-Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (ν. 4387/2016), μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ
-Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς
Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για:
-ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
-Συντάξεις Δημοσίου
-Προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος
-ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
-ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
-ΕΤΑΤ
-ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
-Συνταξιούχους ΔΕΗ και ΟΤΕ
-Επικουρικές συντάξεις Δημοσίου