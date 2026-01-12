Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται, με εισαγγελική παραγγελία, για το περιστατικό τραυματισμού γυναίκας, σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν αποκολλήθηκε τμήμα της οροφής καταστήματος εστίασης.

Όπως έγινε γνωστό, τα διερευνώμενα αδικήματα είναι αυτά της παραβίασης κανόνων οικοδομικής και της κοινώς επικίνδυνης βλάβης.

Η έρευνα ανατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Πυλαίας, το οποίο εντέλλεται επιπλέον -κατά την ίδια παραγγελία- να ελέγξει το σύνολο των καταστημάτων εστίασης τού εμπορικού κέντρου.

Για την υπόθεση σχηματίζεται ήδη δικογραφία, ενώ τα συμπεράσματα της προκαταρκτικής εξέτασης θα περιληφθούν στην ίδια δικογραφία.

Το περιστατικό που οδήγησε στον τραυματισμό της 45χρονης συνέβη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε κατάστημα εστίασης, το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου πολυεστίασης (food court) του εμπορικού κέντρου.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

«Είμαι πολυτραυματίας»

Μιλώντας αποκλειστικά στις «Εξελίξεις Τώρα», η 45χρονη περιέγραψε τον εφιάλτη που ζει από χθες το απόγευμα.

«Ψωνίσαμε, πήγαμε με την κουμπάρα μου, φάγαμε σε άλλο κατάστημα και εγώ μετά ήθελα να πάρω νερό. Πήγα, πήρα δύο μπουκαλάκια νερό, τα πλήρωσα. Έβαλα το πορτοφόλι στην τσάντα μου, γύρισα να φύγω και μετά δεν θυμάμαι τίποτα», ανέφερε η 45χρονη τραυματίας.

«Έπεσε η οροφή στο κεφάλι μου. Θυμάμαι τον κόσμο που ήταν μαζεμένος τριγύρω μου και με βοηθούσε. Εγώ δεν κατάλαβα, ξαφνικά μαύρισαν όλα, βρέθηκα κάτω και μου είπαν ότι έπεσε η οροφή», συνέχισε.

«Σπασμένη μύτη, σπασμένο πλευρό, πάρα πολλά ράμματα στο μέτωπο, λείπει ένα ολόκληρο κομμάτι κρέας. Ήταν μόνο το κρανίο μου. Διαλυμένη μύτη. Ολόκληρο κομμάτι να λείπει από το μέτωπο και να έχω 100 ράμματα. Δεν ξέρω πόσα ράμματα» ανέφερε στις «Εξελίξεις Τώρα» η 45χρονη.

«Με ράβανε τρεις ώρες τα παιδιά. Μου κάνανε δύο στρώσεις με ράμματα. Να φανταστείς έχω ράμματα και στα μάτια τριγύρω και όλο το πρόσωπό μου είναι μέσα στα ράμματα. Έχει καταστραφεί τελείως. Είμαι πολυτραυματίας», συνέχισε η 45χρονη.

«Τώρα περιμένω στο νοσοκομείο να μου φέρουνε νάρθηκα στην πλάτη. Θα το φοράω τουλάχιστον 4 μήνες. Θα μπορούσα άνετα να μην ζω τώρα.»

Από καθαρή τύχη η 45χρονη γυναίκα απέφυγε τα χειρότερα.

«Είναι τραγικό. Και πριν από μένα είχαν πάρει νερά δύο παιδάκια δίπλα μου. Δηλαδή μπορεί να ήταν 7, 8 χρονών. Δηλαδή πώς δεν έπεσε πάνω στα παιδάκια να τα σκοτώσει κιόλας που είναι και πιο μικροσκοπικά, έτσι; Ευτυχώς που έπεσε σε μένα. Εννοείται ότι θα κινηθώ νομικά. Σε όλους τους υπεύθυνους. Όποιος θα είναι, η κατασκευαστική φταίει, ο κόσμος φταίει, δεν ξέρω ποιος φταίει γι’ αυτό το πράγμα. Εμένα μου έχει διαλύσει το πρόσωπό μου αυτή την στιγμή και είμαι 45 χρόνων».