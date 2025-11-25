Πέντε άτομα συνελήφθησαν συνολικά κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε σπίτια στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, μεταξύ των οποίων και ένας ρασοφόρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris, πρόκειται για ιερομόναχο της περιοχής, ο οποίος φέρεται να έχει συγγενικό δεσμό με έναν από τους συλληφθέντες της μεγάλης επιχείρησης που έγινε το πρωί της Δευτέρας από άνδρες της ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί σε βάρος του και τα οποία οδήγησαν στη σύλληψή του.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε σπίτια και ποιμνιοστάσια συγκεκριμένων ατόμων, όπου εντοπίστηκαν 18 όπλα, εκατοντάδες σφαίρες και διάφορα είδη οπλισμού.

Οι πέντε συλληφθέντες είναι ηλικίας από 36 έως 52 ετών.

Τα ευρήματα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

2 πολεμικά τυφέκια

6 πιστόλια

1 περίστροφο

1 υποπολυβόλο

4 κυνηγετικά όπλα

171 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

1.169 πυροδοτημένα φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

5 απομιμήσεις πιστολιών

6 ξίφη και ξιφίδια

2 ξιφολόγχες πολεμικών τυφεκίων

1 γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου

1 σκελετός περιστρόφου

1 φυσίγγιο αντιαεροπορικού όλμου

3 κορμοί πολεμικών τυφεκίων

1 απομίμηση χειροβομβίδας και

39 κροτίδες

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.