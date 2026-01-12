Στον «αέρα» παραμένει το ραντεβού της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των μπλόκων αγροτών, καθώς οι διαφωνίες για τη σύνθεση και τον αριθμό των συμμετεχόντων απειλούν να τινάξουν στον αέρα τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η κυβέρνηση απάντησε στο τελεσίγραφο των αγροτών με… τελεσίγραφο. Σε δηλώσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ξεκαθάρισε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, ώστε να συμμετάσχουν όλοι, χωρίς όμως να αποδέχεται τελεσίγραφα από την μεριά των αγροτών.

Η προϋπόθεση που θέτει η κυβέρνηση

Όπως σημείωσε, η επιθυμία είναι οι συναντήσεις να γίνουν κανονικά την Τρίτη, με πιθανή ώρα έναρξης τη 1 το μεσημέρι, ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έγκαιρη κατάθεση των ονομάτων των εκπροσώπων για λόγους ασφαλείας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογράμμισε ότι οτιδήποτε «τεχνικό και διαδικαστικό μπορεί να επιληφθεί είμαστε εδώ για να τα λύσουμε, είναι σημαντικές συζητήσεις για το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα», λέγοντας ότι «δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για παραπάνω».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο διάλογος πρέπει να είναι «εποικοδομητικός και όχι πανηγύρι».

Για την άρνηση του μπλόκου της Νίκαιας να έρθει ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι από τη πλευρά της κυβέρνησης η πρόσκληση είναι η συνάντηση να γίνει με πρόσωπα πιο αντιπροσωπευτικό γίνεται. Να γίνει συνάντηση που δεν εκπροσωπεί το όλον, τότε είναι άδικο, είπε. Στη συνέχεια είπε με αιχμή, ότι όποιος δεν έρχεται σε διάλογο σημαίνει ότι δεν πιστεύει σε αυτά που λέει.

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους από τα μπλόκα, σε δύο διακριτές επιτροπές.

Οι αγρότες, από την πλευρά τους, ζητούν να συμμετάσχουν 25 εκπρόσωποι από τις περιφέρειες και στη συνέχεια 10 εκπρόσωποι αλιέων, μελισσοκόμων και κτηνοτρόφων.

Ωστόσο, έχει ζητηθεί οι συνθέσεις να περιοριστούν σε έως 20 άτομα ανά συνάντηση.

Το βασικό αγκάθι στη συνάντηση

Στο σημείο αυτό καταγράφεται το βασικό αγκάθι, καθώς οι αγρότες εμφανίζονται ανυποχώρητοι. Όπως δήλωσε στο MEGA ο εκπρόσωπός τους Λουκάς Βούλγαρης, εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα για 25 συμμετέχοντες, οι εκπρόσωποι των μπλόκων δεν θα προσέλθουν στη συνάντηση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να προκαλέσει εσωτερικές τριβές.

Την κυβερνητική στάση υπερασπίστηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος σε συνέντευξή του στο OPEN τόνισε ότι η κυβέρνηση από την αρχή τήρησε μετριοπαθή στάση, αναγνωρίζοντας τα πραγματικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Όπως ανέφερε, η αποδοχή δύο χωριστών συναντήσεων έγινε για να διευκολυνθεί ο διάλογος, καλώντας τους αγροτοσυνδικαλιστές να μην προβάλλουν πρόσθετες διαδικαστικές απαιτήσεις και να κινηθούν σε πνεύμα καλής πίστης.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι παρά τα υπαρκτά προβλήματα, η κυβέρνηση έχει στηρίξει σημαντικά τον πρωτογενή τομέα. Στο ίδιο πλαίσιο, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στη συμφωνία Mercosur, κατηγορώντας την ότι δεν ψήφισε διατάξεις που ανοίγουν δρόμους για εξαγωγές και προστατεύουν ελληνικά αγροτικά προϊόντα.

Τη δική του παρέμβαση έκανε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, όπου χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «ιδιαίτερα ανοιχτό και υποχωρητικό» απέναντι στους αγρότες, διερωτώμενος αν είναι ρόλος του πρωθυπουργού να προχωρά σε τέτοιες υποχωρήσεις. Τόνισε ότι τα μπλόκα δεν μπορούν να συνεχιστούν, καθώς προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία και την οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία δεν μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα των υπολοίπων πολιτών.