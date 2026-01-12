Δηλώσεις για τα αγροτικά μπλόκα αλλά και ισχυρή προτροπή προς τους πολίτες να εμβολιαστούν κατά της γρίπης έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών και ενόψει της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι δεν θυμάται άλλον πρωθυπουργό να είναι «τόσο ανοιχτός» και, όπως είπε χαρακτηριστικά, ακόμη και «υποχωρητικός», προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των πλευρών, παρά τις μεταξύ τους διαφορές.

Παράλληλα, διερωτήθηκε κατά πόσο είναι ρόλος του πρωθυπουργού να προχωρά σε τέτοιου είδους υποχωρήσεις.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση με τα μπλόκα», υπογραμμίζοντας πως προκαλούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στην κοινωνία όσο και στην οικονομία.

«Το δικαίωμα των κινητοποιήσεων τελειώνει»

Δήλωσε σταθερά υπέρ της εφαρμογής των νόμων, επισημαίνοντας ότι το κλείσιμο των δρόμων συνιστά «βαριά παράβαση» και ότι η παρατεταμένη παρακώλυση της κυκλοφορίας δεν μπορεί να θεωρηθεί δικαίωμα. «Το δικαίωμα των κινητοποιήσεων τελειώνει εκεί που παραβιάζεται το δικαίωμα του άλλου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δικαιώματα έχουν και οι επαγγελματίες του τουρισμού, οι ταξιδιώτες και οι πολίτες γενικότερα.

Όπως σημείωσε, στην Ελλάδα υπάρχει συχνά η αντίληψη ότι όποιος διαμαρτύρεται έχει αυτομάτως δίκιο, κάτι που, όπως είπε, δεν ισχύει πάντοτε.

Το εμβόλιο το κάνουμε εδώ και 70 χρόνια

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη γρίπη, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση προς τους πολίτες να εμβολιαστούν. Όπως ανέφερε, το φετινό κύμα είναι ιδιαίτερα ισχυρό, με αυξημένη πίεση στις εφημερίες των νοσοκομείων, αυξημένες εισαγωγές, αλλά και περιστατικά σε απλές κλίνες και ΜΕΘ.

Τόνισε ότι βρισκόμαστε ενόψει δεύτερου κύματος τον Φεβρουάριο, επισημαίνοντας ότι ο εμβολιασμός παραμένει ένα απλό και δοκιμασμένο μέτρο πρόληψης. «Το εμβόλιο το κάνουμε εδώ και 70 χρόνια, είναι πολύ εύκολο πράγμα», ανέφερε, καταλήγοντας με προειδοποίηση προς τους πολίτες να μην ρισκάρουν την υγεία τους, καθώς, όπως είπε, «η φετινή γρίπη είναι πολύ ισχυρή».