Ανοδική παραμένει η πορεία των ταξιδιών των Ελλήνων στο εξωτερικό, με το 2025 να επιβεβαιώνει τη στροφή προς ποιοτικότερες και πιο εμπειρικές αποδράσεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ταξίδι έχει πλέον εδραιωθεί ως τρόπος ζωής και όχι ως πολυτέλεια, με τις δαπάνες να αυξάνονται σταθερά και τις επιλογές προορισμών να διευρύνονται.

Ειδικότερα, το 2024 οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ανήλθαν στα 6.685,0 εκατ. ευρώ, έναντι 6.189,0 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας άνοδο περίπου 8%. Η δυναμική αυτή συνεχίζεται και το 2025, καθώς στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι δαπάνες έφτασαν τα 3.556,2 εκατ. ευρώ, από 3.358,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 6%.

Η Γερμανία

Σύμφωνα με στοιχεία της FedHatta, το Λονδίνο παραμένει ο δημοφιλέστερος διεθνής προορισμός για Έλληνες ταξιδιώτες, καθώς συνδυάζει πολιτισμό, αξιοθέατα, γαστρονομία και νυχτερινή ζωή, ενώ η εύκολη πρόσβαση μέσω απευθείας πτήσεων καθιστά την πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας ιδιαίτερα ελκυστική.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται επίσης στις αναχωρήσεις προς την Κύπρο, με τη Λάρνακα να παραμένει δημοφιλής λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας, των οικογενειακών δεσμών και της ευκολίας πρόσβασης. Η Γερμανία συγκεντρώνει πάνω από μισό εκατομμύριο Έλληνες επισκέπτες το 2025, ενώ η προτίμηση επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της δυτικής και βόρειας Ευρώπης, όπως η Γαλλία και η Ολλανδία. Το Παρίσι, ως σταθερά δημοφιλής επιλογή, προτιμάται κυρίως για σύντομα city breaks, πολιτιστικές επισκέψεις και γαστρονομικές εμπειρίες.

Η Βαρκελώνη και άλλες ισπανικές πόλεις αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς για μικρές αποδράσεις, ενώ η επιλογή για πιο μακρινούς ή «εξωτικούς» προορισμούς, όπως το Μαρόκο, η Κίνα και η Νέα Υόρκη, καταδεικνύει τη διάθεση των Ελλήνων για μοναδικές, διαφορετικές εμπειρίες. Τα ταξίδια σε αυτούς τους προορισμούς απευθύνονται κυρίως σε ταξιδιώτες με μεγαλύτερο εισόδημα ή σε ζευγάρια που επιδιώκουν «once-in-a-lifetime» εμπειρίες.

Παρατηρείται όπως αναφέρει ο πρόεδρος της FedHatta κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, σταθερή άνοδος στην προτίμηση για βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, ενώ παράλληλα αυξάνεται το ενδιαφέρον για πιο ασυνήθιστους προορισμούς, οι οποίοι προσφέρουν εμπειρίες διαφορετικές από την κλασική τουριστική Ευρώπη. Οι ταξιδιώτες δείχνουν έτοιμοι να δοκιμάσουν νέες διαδρομές και να ανακαλύψουν λιγότερο κορεσμένους προορισμούς, επιδιώκοντας πιο αυθεντικές, εμπειρικές αποδράσεις.

Συγκρίνοντας τις σημερινές προτιμήσεις με αυτές πριν από μία ή δύο δεκαετίες, η αλλαγή είναι εμφανής. Οι Έλληνες ταξιδεύουν πολύ περισσότερο στο εξωτερικό, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα αντί στη χαμηλή τιμή και αναζητούν πιο σύντομα, αλλά γεμάτα ταξίδια, αξιοποιώντας την τεχνολογία για να οργανώσουν το ταξίδι τους με μεγαλύτερη αυτονομία, σημειώνει ο κ. Τσιλίδης.

Οι ταξιδιώτες σήμερα χρησιμοποιούν εφαρμογές για σύγκριση τιμών, προσωποποιημένα δρομολόγια και ψηφιακές πλατφόρμες, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το ταξίδι στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και στις ανάγκες τους. Παράλληλα, η περιβαλλοντική συνείδηση ενισχύεται, με ολοένα περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν βιώσιμες και ήσυχες αποδράσεις, ενώ τα eco-friendly ξενοδοχεία και τα προγράμματα πιστοποίησης αυξάνονται διαρκώς. Ωστόσο, η βιωσιμότητα παραμένει σημαντικός παράγοντας, αλλά όχι πάντα προτεραιότητα έναντι του κόστους, της άνεσης ή της εμπειρίας.

Ο ρόλος των τουριστικών πρακτορείων παραμένει καθοριστικός, ειδικά για οικογένειες, μεγαλύτερες ηλικίες ή όσους ταξιδεύουν σπάνια

Οι προτιμήσεις ανά ηλικιακή ομάδα

Οι διαφορές στις προτιμήσεις ανά ηλικιακή ομάδα είναι επίσης σαφείς. Οι νεότεροι ταξιδιώτες, ηλικίας 18–34 ετών, στρέφονται σε city breaks, εμπειρικά ταξίδια, διασκέδαση και νυχτερινή ζωή, δίνοντας έμφαση στο κόστος και στις τάσεις των social media. Οι ταξιδιώτες ηλικίας 35–54 ετών προτιμούν πιο ισορροπημένα ταξίδια, όπου συνδυάζεται το κόστος με την ποιότητα, ενώ συχνά έχουν οικογενειακές ανάγκες και επιδιώκουν σταθερότητα και άνεση. Τέλος, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ταξιδιώτες δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, την ηρεμία, τον πολιτισμό και την οργάνωση, προτιμώντας πιο ήρεμες, ποιοτικές και οργανωμένες εμπειρίες.

Ο ρόλος των τουριστικών γραφείων

Ο ρόλος των τουριστικών πρακτορείων παραμένει καθοριστικός, ειδικά για οικογένειες, μεγαλύτερες ηλικίες ή όσους ταξιδεύουν σπάνια. Τα πρακτορεία προσφέρουν εξατομικευμένη συμβουλευτική, καθοδήγηση και ασφάλεια, αναλαμβάνοντας την επιλογή του προορισμού, τη διαχείριση συνεργασιών με ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες και τοπικούς συνεργάτες, καθώς και την επίλυση απρόοπτων καταστάσεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η προσωπική υποστήριξη, η εξοικονόμηση χρόνου και η αξιοπιστία που παρέχει ένα πρακτορείο συχνά υπερτερούν της διαδικτυακής κράτησης, ειδικά σε περίπλοκα ή μακρινούς προορισμούς.

Οι οικονομικές συνθήκες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Η διαθεσιμότητα εισοδήματος, η αύξηση ή η πτώση των τιμών, η ισοτιμία του ευρώ και η γενικότερη οικονομική σταθερότητα επηρεάζουν τον αριθμό των ταξιδιών, τη διάρκεια τους και την επιλογή προορισμού. Σε περιόδους περιορισμένων πόρων, οι Έλληνες επιλέγουν πιο οικονομικές ή κοντινές αποδράσεις, ενώ όταν υπάρχει οικονομική άνεση, αυξάνεται η ζήτηση για ποιοτικά και μακρύτερης διάρκειας ταξίδια.

Οι τάσεις για το μέλλον

Για το μέλλον, οι προβλέψεις δείχνουν περαιτέρω αύξηση των ταξιδιών στο εξωτερικό, με τάση προς πιο εναλλακτικούς και αυθεντικούς προορισμούς, εμπειρικά και πολιτιστικά ταξίδια και σταδιακή ενίσχυση του ενδιαφέροντος για βιώσιμες επιλογές. Τα ταξίδια θα γίνονται ολοένα πιο προσωποποιημένα, ψηφιακά οργανωμένα και υψηλής ποιότητας, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες αναμένεται να στηρίξουν την άνοδο των μακρινών προορισμών.

Η επιλογή κατάλληλου πρακτορείου και πακέτου παραμένει καθοριστική για την επίτευξη καλού ισοζυγίου κόστους-ποιότητας, τονίζει ο κ.Τσιλίδης. Η διαφάνεια στις τιμές, η αξιοπιστία των συνεργατών, η επαγγελματική υποστήριξη και η προσαρμογή στις προσωπικές ανάγκες του ταξιδιώτη είναι τα βασικά κριτήρια που διασφαλίζουν ένα ασφαλές, ευχάριστο και ποιοτικό ταξίδι. Με αυτά τα δεδομένα, οι Έλληνες ταξιδιώτες φαίνεται να βρίσκονται σε μια περίοδο ωριμότητας και διεύρυνσης των οριζόντων τους, αναζητώντας εμπειρίες που συνδυάζουν ασφάλεια, άνεση, πολιτισμό και προσωπική ικανοποίηση.