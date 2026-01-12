Η ιταλική επιτροπή ανταγωνισμού (AGCM) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μείωσε το πρόστιμο-μαμούθ που επέβαλε στον αμερικανικό γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon σε 752,4 εκατομμύρια ευρώ από το αρχικό ποσό των 1,128 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή το περιόρισε κατά 375,6 εκατ. ευρώ.

Η αρχή, η οποία επέβαλε πρόστιμο στην Amazon το 2021 για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στον τομέα των υπηρεσιών logistics, επανυπολόγισε το πρόστιμο μετά από απόφαση περιφερειακού διοικητικού δικαστηρίου τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά από Amazon

Με την απόφαση του Νοεμβρίου 2021, η ιταλική αντιμοπωλιακή αρχή διαπίστωσε ότι η Amazon είχε προβεί σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά, επηρεάζοντας την απόκτηση από τρίτους πωλητές στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου μιας σειράς πλεονεκτημάτων όσον αφορά την προβολή των προσφορών και την αύξηση των πωλήσεων των ίδιων των πωλητών, με την αγορά της υπηρεσίας logistics που προσφέρει η Amazon, γνωστή ως Amazon Logistics.

Με απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου του Λάτσιο του Σεπτεμβρίου 2025, η προσφυγή της Amazon έγινε εν μέρει δεκτή.

Πηγή: ot.gr