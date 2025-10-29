Η Amazon Web Services (AWS), η τεράστια πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους που υποστηρίζει αμέτρητους μεγάλους ιστότοπους και διαδικτυακές υπηρεσίες, φέρεται να αντιμετωπίζει μια ακόμη σοβαρή διακοπή λειτουργίας. Προβλήματα αντιμετωπίζει η υπερεσία cloud της Microsoft (Azure).

Το νέο αυτό πρόβλημα στο διαδίκτυο εμφανίζεται μόλις μία εβδομάδα μετά το προηγούμενο περιστατικό, το οποίο είχε παραλύσει μεγάλες εφαρμογές και υπηρεσίες παγκοσμίως.

Χιλιάδες αναφορές κατακλύζουν το διαδίκτυο από άτομα που ξαφνικά δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους αγαπημένους τους ιστότοπους και εφαρμογές.

Πάνω από 6.000 αναφορές

Η έκταση του προβλήματος έγινε εμφανής όταν περισσότερες από 6.000 αναφορές δυσλειτουργίας καταγράφηκαν στον ιστότοπο παρακολούθησης Downdetector το πρωί της Τετάρτης. Σύμφωνα με την εν λόγω πλατφόρμα, σήμερα καταγράφεται απότομη αύξηση αναφορών προβλημάτων από χρήστες του Xbox Network, της Xfinity, του Microsoft Teams και μέλη του προγράμματος επιβράβευσης της Starbucks.

Η Amazon Web Services αποτελεί τον «αόρατο σκελετό» του διαδικτύου, στηρίζοντας αμέτρητες επιχειρήσεις και πλατφόρμες.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη διακοπή λειτουργίας μέσα σε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα. Το προηγούμενο περιστατικό είχε προκαλέσει εκτεταμένες δυσλειτουργίες σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του διαδικτύου.

Εφαρμογές όπως Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo και Canva παρουσίασαν προβλήματα σύνδεσης και πρόσβασης στις βασικές τους λειτουργίες.