Οι εξελίξεις στα μπλόκα των αγροτών μονοπωλούν την επικαιρότητα στο εσωτερικό της χώρας. Από την μία μεριά, η κυβέρνηση προαναγγέλλει μέτρα που θα εξειδικευθούν αύριο από τον Κώστα Τσιάρα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να στέλνει τελεσίγραφο δηλώνοντας χαρακτηριστικά «αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρξουν άλλα και δεν υπάρχει και άλλη υπομονή».

Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες κρατούν τις μηχανές των τρακτέρ αναμμένες και επιφυλάσσονται. Περιμένουν να ακούσουν τα μέτρα και αν δεν ικανοποιηθούν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό στις εθνικές οδούς. Παράλληλα, ζητούν εγγυήσεις που θα τους εξασφαλίσουν τον βιοπορισμό τους και θα τους επιτρέψουν να μείνουν στον τόπο τους και να συνεχίζουν να παράγουν.

Σε αυτό το πλαίσιο το ΠαΣοΚ δείχνει αντανακλαστικά και ανοίγει από αύριο την ατζέντα της ενέργειας με διαδικτυακή καμπάνια με τις θέσεις του και άρθρα των στελεχών του σε ΜΜΕ. Από τη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν πως σε αυτό το θέμα η κυβέρνηση έσφαλε με την πολιτική της τους αγρότες και προτείνει 0,07€/kWh την κιλοβατώρα, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ενεργειακές κοινότητες, την στιγμή που η πρόταση της κυβέρνηση αναμένεται να είναι η σταθεροποιήση της τιμής του ρεύματος στα 0,08€/kWh,

Παράλληλα, την Πέμπτη θα ακολουθήσει η πρόταση του ΠαΣοΚ για τα νοικοκυριά, αλλά και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρουσιαστεί η συνολική πολιτική για την δίκαιη πράσινη μετάβαση. Ωστόσο η κορύφωση της καμπάνιας αυτής, που γίνεται με φόντο τις κινητοποιήσεις των αγροτών και την αντιπαράθεση τους με την κυβέρνηση, θα γίνει την Κυριακή οπότε και διεξάγεται η συνδιάσκεψη της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, περιοχή που επλήγη από την απολιγνιτοποίηση.

Το ΠαΣοΚ, αξίζει αν σημειωθεί πως από την πρώτη στιγμή χαρακτήρισε δίκαια τα αιτήματα των αγροτών και βρέθηκε στα μπλόκα, τόσο με τον Νίκο Ανδρουλάκη που επισκέφθηκε τους αγρότες της Θεσσαλίας, όσο και με κλιμάκια αποτελούμενα από βουλευτές που επικοινωνούσαν όλες αυτές τις ημέρες το πρόγραμμα του κόμματος για τον πρωτόγεννή τομέα. Ενώ συνδέει το ζήτημα τους άμεσα με το δημογραφικό και την ερημοποίηση της υπαίθρου.