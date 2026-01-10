Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), κατά τις 2η και 3η συνεδριάσεις του για το 2026, προχώρησε σε έκτακτες κρίσεις ανωτάτων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο αποφάσεων που αφορά κρίσεις, προαγωγές, διατηρητέους και αποστρατείες σε Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία και Κοινά Σώματα.

Κρίσεις στον Στρατό Ξηράς: Διατηρητέοι και ευδοκίμως τερματίσαντες

Στον Στρατό Ξηράς, το ΣΑΓΕ έκρινε μεγάλο αριθμό ανωτάτων ως «διατηρητέους», τόσο στο βαθμό του αντιστρατήγου όσο και του υποστρατήγου, διατηρώντας την ηγετική τους θέση στη διοικητική και επιχειρησιακή διάρθρωση του Όπλου.

Παράλληλα, σημαντικός αριθμός αξιωματικών χαρακτηρίστηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», ολοκληρώνοντας τον κύκλο της υπηρεσιακής τους πορείας. Οι αποφάσεις αυτές, όπως συμβαίνει παραδοσιακά, συνδέονται με τη φυσική ανανέωση της επετηρίδας και τη δημιουργία νέων κενών θέσεων στην ανώτατη ιεραρχία.

Προαγωγές αντιστρατήγων για πλήρωση κενών θέσεων

Κατά την 3η συνεδρίασή του, το ΣΑΓΕ προχώρησε στην προαγωγή στο βαθμό του αντιστρατήγου τεσσάρων υποστρατήγων για την κάλυψη κενών θέσεων. Μεταξύ αυτών είναι οι:

Αναστάσιος Πολύχρονος (ΠΒ)

Κωνσταντίνος Καραμανίδης (ΤΘ)

Κωνσταντίνος Γάκης (ΠΖ)

Αθανάσιος Σαπλαούρας (ΕΜ)

Παράλληλα, ο υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας (ΔΒ) κρίθηκε «διατηρητέος στον αυτό βαθμό».

Κρίσεις και προαγωγές στο Πολεμικό Ναυτικό

Στο Πολεμικό Ναυτικό, το ΣΑΓΕ έκρινε σειρά αντιναυάρχων και υποναυάρχων ως «διατηρητέους», εξασφαλίζοντας συνέχεια στην ανώτατη διοίκηση του Στόλου.

Επιπλέον, δύο υποναύαρχοι προήχθησαν στο βαθμό του αντιναυάρχου για την πλήρωση κενών θέσεων, επιβεβαιώνοντας την ανανέωση της ηγεσίας σε κρίσιμες επιχειρησιακές και επιτελικές θέσεις.

Παράλληλα, αξιωματικοί του Ναυτικού εντάχθηκαν στην κατηγορία «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», κλείνοντας έναν πολυετή κύκλο υπηρεσίας.

Προαγωγές στην Πολεμική Αεροπορία

Στην Πολεμική Αεροπορία, το ΣΑΓΕ προχώρησε σε κρίσεις αντιπτεράρχων και υποπτεράρχων, με αρκετούς να κρίνονται «διατηρητέοι» στις τάξεις της Ιπτάμενης και Τεχνικής Διοίκησης.

Στο πλαίσιο της 3ης συνεδρίασης προήχθησαν στο βαθμό του αντιπτεράρχου:

ο υποπτέραρχος Βασίλειος Μπρούμας (Ι)

ο υποπτέραρχος Δημήτριος Φανάρας (ΜΑ)

Παράλληλα, σειρά ανωτάτων αξιωματικών εντάχθηκαν στην κατηγορία των «ευδοκίμως τερματισάντων», ολοκληρώνοντας πολυετή καριέρα στην Πολεμική Αεροπορία.

Κρίσεις στα Κοινά Σώματα

Στα Κοινά Σώματα, το ΣΑΓΕ αποφάσισε:

τον «ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» υποστράτηγο (ΝΟΜ) Δημήτριο Τάγκο στο Κοινό Νομικό Σώμα

τον «διατηρητέο» υποστράτηγο (ΟΕ) Αριστοτέλη Πριόβολο στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

τον «διατηρητέο» υποστράτηγο (ΠΛΗ) Βασίλειο Χατζηδάκη στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής

Αναδιάταξη δυνάμεων στην κορυφή της στρατιωτικής ιεραρχίας

Οι κρίσεις του 2026 σηματοδοτούν μια συνολική αναδιάταξη στην κορυφή της στρατιωτικής ιεραρχίας. Με προαγωγές σε ανώτατους βαθμούς, διατήρηση έμπειρων στελεχών και αποχώρηση αξιωματικών με πολυετή υπηρεσία, διαμορφώνεται το νέο σχήμα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναλυτικά:

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) κατά την 2η συνεδρίασή του για το 2026, έκρινε ως ακολούθως:

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. «Διατηρητέους» τους:

Αντιστρατήγους

(1) Αντιστράτηγο (ΜΧ) Κορωνάκη Ανδρέα

(2) Αντιστράτηγο (ΠΒ) Παπασταθόπουλο Σταύρο

(3) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Βακεντή Δημήτριο

(4) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Καβιδόπουλο Παναγιώτη

(5) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Μπουντλιάκη Γρηγόριο

Υποστρατήγους

(1) Υποστράτηγο (ΠΒ) Πολύχρονο Αναστάσιο

(2) Υποστράτηγο (ΔΒ) Μπούρα Ιωάννη

(3) Υποστράτηγο (ΤΘ) Καραμανίδη Κωνσταντίνο

(4) Υποστράτηγο (ΠΖ) Γάκη Κωνσταντίνο

(5) Υποστράτηγο (ΜΧ) Πανούση Γεώργιο

(6) Υποστράτηγο (ΠΖ) Αραμπατζή Δημήτριο

(7) Υποστράτηγο (ΠΒ) Κορρέ Ιωάννη

(8) Υποστράτηγο (ΔΒ) Τσακανιά Εμμανουήλ

(9) Υποστράτηγο (ΠΒ) Δημουλά Αναστάσιο

(10) Υποστράτηγο (ΠΖ) Καπράλο Γεώργιο

(11) Υποστράτηγο (ΤΘ) Κωστάκη Ηλία

(12) Υποστράτηγο (ΜΧ) Γκρέτσα Νικόλαο

(13) Υποστράτηγο (ΤΘ) Κωστούλα Ιωάννη

(14) Υποστράτηγο (ΠΖ) Χατζή Εμμανουήλ

(15) Υποστράτηγο (ΠΒ) Δημητράκο Νικόλαο

(16) Υποστράτηγο (ΑΣ) Οικονόμου Ελευθέριο

(17) Υποστράτηγο (ΤΘ) Βάσιο Γεώργιο

(18) Υποστράτηγο (ΜΧ) Γαλλιό Νικόλαο

(19) Υποστράτηγο (ΔΒ) Κιούση Βασίλειο

(20) Υποστράτηγο (ΠΖ) Παπουτσάκη Ιωάννη

(21) Υποστράτηγο (ΕΜ) Σαπλαούρα Αθανάσιο

(22) Υποστράτηγο (ΥΠ) Ζήκο Θεόδωρο

(23) Υποστράτηγο (Ο) Σγουρούδη Αριστείδη

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

Αντιστρατήγους

(1) Αντιστράτηγο (ΠB) Σαρδέλλη Αθανάσιο

(2) Αντιστράτηγο (ΜΧ) Κλούβα Μιχαήλ

(3) Αντιστράτηγο (ΤΘ) Γαρίνη Αθανάσιο

(4) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Μανουρά Γεώργιο

Υποστρατήγους

(1) Υποστράτηγο (ΠΖ) Τυλιγαδά Σαράντη

(2) Υποστράτηγο (ΤΘ) Θεοδοσιάδη Αντώνιο

(3) Υποστράτηγο (ΠΖ) Κογιάννη Σπυρίδωνα

(4) Υποστράτηγο (ΜΧ) Γιαννακάκη Ευθύμιο

(5) Υποστράτηγο (ΠΖ) Πλουμή Μιχαήλ

(6) Υποστράτηγο (ΠΖ) Δρόσο Δημήτριο

(7) Υποστράτηγο (ΠΖ) Τσάμη Βασίλειο

(8) Υποστράτηγο (ΤΘ) Βασιλειάδη Γεώργιο

(9) Υποστράτηγο (ΠΒ) Καζάκη Στέργιο

(10) Υποστράτηγο (ΜΧ) Χατζηαλεξανδρή Αλέξανδρο

(11) Υποστράτηγο (ΕΜ) Ταβουλάρη Σωτήριο

(12) Υποστράτηγο (ΥΠ) Ανδριώτη Ιωάννη

(13) Υποστράτηγο (ΥΙ) Δημητρακόπουλο Γεώργιο

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Αντιναύαρχο Σασιάκο Χρήστο ΠΝ

(2) Αντιναύαρχο Μικρόπουλο Θεόδωρο ΠΝ

(3) Υποναύαρχο Λαγάρα Σπυρίδωνα ΠΝ

(4) Υποναύαρχο Γρυπάρη Βασίλειο ΠΝ

(5) Υποναύαρχο Παπαγεωργίου Παναγιώτη ΠΝ

(6) Υποναύαρχο Καραβά ΠαναγιώτηΠΝ

(7) Υποναύαρχο Κοντογιαννάκο Κωνσταντίνο ΠΝ

(8) Υποναύαρχο Τσιαφούτη Σπυρίδωνα ΠΝ

(9) Υποναύαρχο (Μ) Κοντοδιό Πιέρρο ΠΝ

(10) Υποναύαρχο (Ο) Παλάσκα Δημήτριο ΠΝ

(11) Υποναύαρχο (ΥΙ) Μωραΐτη Σωτήριο ΠΝ

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Αντιναύαρχο (Μ) Δημητρόγλου Παναγιώτη ΠΝ

(2) Υποναύαρχο Αναγνωστόπουλο Λεωνίδα ΠΝ

(3) Υποναύαρχο Αλευρά Σπυρίδωνα ΠΝ

(4) Υποναύαρχο Καρλατήρα Σταύρο ΠΝ

(5) Υποναύαρχο (Μ) Βασιλογιαννακόπουλο Βασίλειο ΠΝ

3. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Αντιπτέραρχο (Ι) Γεωργακόπουλο Παναγιώτη

(2) Αντιπτέραρχο (Ι) Μπούζο Κωνσταντίνο

(3) Υποπτέραρχο (Ι) Μπρούμα Βασίλειο

(4) Υποπτέραρχο (Ι) Μπαντουβά Μάριο

(5) Υποπτέραρχο (Ι) Τζοβάρα Κωνσταντίνο – Σάββα

(6) Υποπτέραρχο (Ι) Κανουπάκη Ματθαίο

(7) Υποπτέραρχο (Ι) Καλλιγαρίδη ‘Αγγελο

(8) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Φανάρα Δημήτριο

(9) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Κάκκαβα Κωνσταντίνο

(10) Υποπτέραρχο (ΥΙ) Σιαφάκα Κωνσταντίνο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Αντιπτέραρχο (Ι) Κωτσάκη Ιωάννη

(2) Αντιπτέραρχο (ΜΗ) Κλενιάτη Κωνσταντίνο

(3) Υποπτέραρχο (Ι) Κοκκώνη Νικόλαο

(4) Υποπτέραρχο (Ι) Ασημακόπουλο Ιωάννη

(5) Υποπτέραρχο (Ι) Χριστοδούλου Γεώργιο

(6) Υποπτέραρχο (Ι) Καρούμπαλη Σπυρίδωνα

(7) Υποπτέραρχο (Ι) Χατζηγεωργίου Ιωάννη

(8) Υποπτέραρχο (ΕΑ) Σουρρή Διαμαντή

(9) Υποπτέραρχο (Ο) Γεωργιάδη Γεώργιο

4. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του», τον Υποστράτηγο (ΝΟΜ) Τάγκο Δημήτριο.

5. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

«Διατηρητέο», τον Υποστράτηγο (ΟΕ) Πριόβολο Αριστοτέλη.

6. Στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής

«Διατηρητέο», τον Υποστράτηγο (ΠΛΗ) Χατζηδάκη Βασίλειο.

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) κατά την 3η συνεδρίασή του για το 2026, έκρινε ως ακολούθως:

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Υποστράτηγο (ΠΒ) Πολύχρονο Αναστάσιο

(2) Υποστράτηγο (ΤΘ) Καραμανίδη Κωνσταντίνο

(3) Υποστράτηγο (ΠΖ) Γάκη Κωνσταντίνο

(4) Υποστράτηγο (ΕΜ) Σαπλαούρα Αθανάσιο

β. «Διατηρητέο στον αυτό βαθμό» τον Υποστράτηγο (ΔΒ) Μπούρα Ιωάννη.

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(α) Υποναύαρχο Λαγάρα Σπυρίδωνα ΠΝ

(β) Υποναύαρχο (Μ) Κοντοδιό Πιέρρο ΠΝ

3. Στην Πολεμική Αεροπορία

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(α) Υποπτέραρχο (Ι) Μπρούμα Βασίλειο

(β) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Φανάρα Δημήτριο

