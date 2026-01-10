«Δέκα χρόνια είναι πολλά, αλλά ίσως είναι και λίγα – Έχω μεγάλες αντοχές», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων της Νέας Δημοκρατίας, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην οδό Πειραιώς.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ στάθηκε ιδιαίτερα στη συμπλήρωση δέκα ετών από την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος, μια επέτειο με έντονο προσωπικό και πολιτικό συμβολισμό, κάνοντας αναδρομή στο 2016 και στις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει τότε απέναντι στα μέλη και τους φίλους της παράταξης.

«Δέκα χρόνια είναι πολλά, αλλά ίσως είναι και λίγα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα είναι πιο έμπειρος, αλλά και αποφασισμένος να συνεχίσει τον πολιτικό αγώνα με τις ίδιες – αν όχι μεγαλύτερες – αντοχές. Όπως σημείωσε, η Νέα Δημοκρατία παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη της χώρας, έχοντας κερδίσει όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις της τελευταίας δεκαετίας και έχοντας χτίσει μια ευρεία κοινωνική συμμαχία εμπιστοσύνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί, τονίζοντας ότι η Ελλάδα του 2025 δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα του 2016, ενώ έδωσε έμφαση στη στήριξη των πολιτών σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων, με αιχμή τη φορολογική μεταρρύθμιση και τις αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές εργαζομένων και οικογενειών με παιδιά.

Το ορόσημο του 2030

Παράλληλα, έθεσε καθαρά τον πολιτικό ορίζοντα τόσο των εκλογών του 2027, όσο και του 2030, το οποίο χαρακτήρισε ως στρατηγικό ορόσημο για τη χώρα. Μια χρονιά με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος, καθώς τότε συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη γέννηση του νεοελληνικού κράτους, και – όπως τόνισε – πρέπει να σηματοδοτήσει το οριστικό τέλος των παθογενειών του κράτους και τη μετάβαση σε ένα λειτουργικό, αξιοκρατικό και σύγχρονο δημόσιο σύστημα, στην υπηρεσία των πολιτών.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τα στελέχη και τους εργαζόμενους της Νέας Δημοκρατίας για τη στήριξή τους, δηλώνοντας ότι αντλεί δύναμη από τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί και διαβεβαιώνοντας ότι ο αγώνας που ξεκίνησε το 2016 συνεχίζεται με στόχο «να πάει η Ελλάδα ακόμα πιο ψηλά».

Εικόνες από την κοπή της πίτας

Η άφιξη Μητσοτάκη στα γραφεία της ΝΔ