Τα μέτωπα του «Δόγματος Donroe»

Η αυτοκρατορία επιτίθεται

ΤΟ ΒΗΜΑ: Το ρήγμα

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Ερευνα – Ακρίβεια

Η αλυσίδα των λαθών που κρατά δέσμιους αγρότες και καταναλωτές

«Αγροτική πολιτική χωρίς διατροφική επάρκεια»

Πώς άνοιξαν τα μπλόκα για τη συνάντηση της Τρίτης

Αναθεώρηση – Διάλογος στο «Β»

Κ. Σακελλαροπούλου: Ανεπαρκής η εφαρμογή του Συντάγματος» – Μ. Πικραμένος: «Οι αλλαγές ως πράξη ευθύνης»

FIR Αθηνών

Γάτα στο κοντρόλ – Τα μπλακάουτ και μια αποκαλυπτική φωτογραφία

Γρίπη

Ξαφνική επίθεση: «Τέτοια εφημερία είχαμε να δούμε πολλά χρόνια»

The Wall Street Journal

Social Media: Γιατί οι νέοι σήμερα φοβούνται να χορέψουν

Ξιφίρ Φαλέρ, Αργυρώ και ΒΗΜΑGAZINO

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: το μυθιστόρημα της Αθηνάς Κακούρη «ΞΙΦΙΡ ΦΑΛΕΡ», η ΑΡΓΥΡΩ με 35 συνταγές για τα πιο νόστιμα φουρνίσματα, και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

ΞΙΦΙΡ ΦΑΛΕΡ

Στην ταραγμένη Αθήνα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εκεί όπου οι ψίθυροι των ξένων μυστικών υπηρεσιών μπλέκονται με τις καθημερινές αγωνίες των κατοίκων, μας μεταφέρει η Αθηνά Κακούρη με το μυθιστόρημά της «Ξιφίρ Φαλέρ».

Σε ένα πολυπρόσωπο αφήγημα, οι ήρωες διασταυρώνονται μέσα από σχέσεις ύποπτες, απροσδόκητες ή και κωμικές, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο δόλου, καχυποψίας και περίπλοκων διαπλοκών, όπως τον γέννησε η εποχή του μεγάλου πολέμου.

Με ανάλαφρο ύφος και έντονη διάθεση διακωμώδησης, η συγγραφέας προσεγγίζει μια ιστορική περίοδο βαριά σε συνέπειες, φωτίζοντάς την από μια διαφορετική, σχεδόν ειρωνική γωνία. Αυτή ακριβώς η επιλογή διαφοροποιεί το βιβλίο από τα προηγούμενα έργα της και ιδίως από τη βραβευμένη με Κρατικό Βραβείο «Θέκλη», που αναφέρεται στα ίδια πρόσωπα και στον ίδιο χρόνο, αλλά με σαφώς πιο δραματικό τόνο.

Εδώ, το χιούμορ λειτουργεί ως φίλτρο: πίσω από το φαινομενικά αστείο χάος, υποβόσκει μια πραγματικότητα σκληρή, την οποία η κοινωνία πλήρωσε ακριβά.



ΑΡΓΥΡΩ Ψωμιά και ζύμες

Ένα τεύχος αφιερωμένο στη μαγεία του ζυμώματος και στη χαρά της δημιουργίας. Για την Αργυρώ, η μαγειρική δεν είναι απλώς μια διαδικασία, αλλά μια βαθιά βιωματική εμπειρία, ένα ταξίδι που ξεκινά από την πιο απλή και ταυτόχρονα πιο ουσιαστική στιγμή: όταν το αλεύρι συναντά το νερό και γεννιέται η ζύμη.

Με απλό και κατανοητό τρόπο αποκαλύπτει όλα τα μυστικά που κάνουν τη ζύμη αφράτη, αρωματική και πραγματικά απολαυστική: από τις σωστές θερμοκρασίες και τους χρόνους ξεκούρασης, μέχρι το ιδανικό φούσκωμα και το σωστό ψήσιμο, δίνοντας έμφαση στη σημασία κάθε λεπτομέρειας.

Το τεύχος «Ψωμιά & Ζύμες» αποτελεί μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στον κόσμο του ζυμώματος και απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε πιο έμπειρους λάτρεις της κουζίνας. Περιλαμβάνει συνταγές για κάθε επίπεδο, από εύκολες δημιουργίες που γίνονται με ένα απλό ανακάτεμα, μέχρι πιο απαιτητικές ζύμες που ανταμείβουν με μοναδική υφή, πλούσιο άρωμα και βαθιά γεύση.

Είναι συνταγές σχεδιασμένες για όσους αγαπούν πραγματικά τη διαδικασία και θέλουν να τη ζήσουν από την αρχή μέχρι το τέλος.

ΒΗΜΑGAZINO

Το νέο τεύχος που κυκλοφορεί, φιλοξενεί στο εξώφυλλό του δύο διεθνούς φήμης Έλληνες δημιουργούς.

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και ο Γιώργος Κουμεντάκης φωτογραφίζονται και μιλούν αποκλειστικά για τη συνεργασία τους μετά από πολλά χρόνια και βέβαια για την ιστορική performance – installation «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα» που αναβιώνουν στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Διαβάστε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη των δύο διεθνούς κύρους Ελλήνων για μία παράσταση από τις σημαντικότερες οι οποίες παρουσιάστηκαν ποτέ στην Εθνική Λυρική Σκηνή.