Αυτή την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, ΤΟ ΒΗΜΑ κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό βιβλίο συνταγών της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, «Ψωμιά & Ζύμες», ένα τεύχος αφιερωμένο στη μαγεία του ζυμώματος και στη χαρά της δημιουργίας. Για την Αργυρώ, η μαγειρική δεν είναι απλώς μια διαδικασία, αλλά μια βαθιά βιωματική εμπειρία, ένα ταξίδι που ξεκινά από την πιο απλή και ταυτόχρονα πιο ουσιαστική στιγμή: όταν το αλεύρι συναντά το νερό και γεννιέται η ζύμη. Εκεί όπου η αφή, η αναμονή, η υπομονή και το άρωμα που γεμίζει την κουζίνα δημιουργούν έναν κόσμο φροντίδας, απόλαυσης και αυθεντικής γεύσης.

Στο νέο συλλεκτικό τεύχος, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας καλεί να αφεθούμε σε αυτό το μοναδικό ταξίδι, μοιραζόμενη την εμπειρία και τη γνώση που έχει αποκτήσει μέσα από περισσότερα από 30 χρόνια δοκιμών, παρατηρήσεων και αγάπης για τη μαγειρική.

Με απλό και κατανοητό τρόπο αποκαλύπτει όλα τα μυστικά που κάνουν τη ζύμη αφράτη, αρωματική και πραγματικά απολαυστική: από τις σωστές θερμοκρασίες και τους χρόνους ξεκούρασης, μέχρι το ιδανικό φούσκωμα και το σωστό ψήσιμο, δίνοντας έμφαση στη σημασία κάθε λεπτομέρειας.

Το τεύχος «Ψωμιά & Ζύμες» αποτελεί μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στον κόσμο του ζυμώματος και απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε πιο έμπειρους λάτρεις της κουζίνας. Περιλαμβάνει συνταγές για κάθε επίπεδο, από εύκολες δημιουργίες που γίνονται με ένα απλό ανακάτεμα, μέχρι πιο απαιτητικές ζύμες που ανταμείβουν με μοναδική υφή, πλούσιο άρωμα και βαθιά γεύση. Είναι συνταγές σχεδιασμένες για όσους αγαπούν πραγματικά τη διαδικασία και θέλουν να τη ζήσουν από την αρχή μέχρι το τέλος.

Στις σελίδες του βιβλίου ξεδιπλώνεται ένας πλούσιος και λαχταριστός κόσμος από ψωμιά και ζύμες: σπιτικό αφράτο ψωμί, ψωμάκια χωρίς μαγιά, ψωμί φόρμας, ψωμί ντίνκελ με προζύμι και σπόρους, εύκολη τσιαπάτα χωρίς ζύμωμα, μαλακά ψωμάκια για μπέργκερ, ψωμί στη γάστρα, μπριός, παραδοσιακό ψωμί με προζύμι, χωριάτικο λαδόψωμο και πολλές ακόμη αγαπημένες εκδοχές.

Παράλληλα, το τεύχος περιλαμβάνει γλυκές και αλμυρές ζύμες, όπως babka σοκολάτας, cinnamon rolls, λουκουμάδες, pancakes, danish, donuts, τσουρέκια, σφολιατίνια, πίτες και παραδοσιακές συνταγές που ξυπνούν μνήμες και γεμίζουν το σπίτι αρώματα.



Ένα συλλεκτικό βιβλίο που δεν περιορίζεται στις συνταγές, αλλά μεταφέρει τη φιλοσοφία της Αργυρώς για τη μαγειρική: απλότητα, γνώση, σεβασμός στα υλικά και απόλαυση της διαδικασίας. Ένα τεύχος που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και μας θυμίζει ότι οι πιο δυνατές γεύσεις γεννιούνται από τα πιο απλά υλικά.

ΑΡΓΥΡΩ

ΨΩΜΙΑ & ΖΥΜΕΣ

Κυκλοφορεί την Κυριακή 11 Ιανουαρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ