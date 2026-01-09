Προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από τη «μονιμοποίησή» στην ελβετική Λουγκάνο, που τον αγόρασε από τη Σικάγο Φάιερ και του έδωσε συμβόλαιο 2,5 ετών, ο Γιώργος Κούτσιας έγινε αποδέκτης μιας αντισυναφελφικής συμπεριφοράς από συμπαίκτη του.

Στη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν (2-4) διάρκειας 135 λεπτών, ο Γερμανός Κέβιν Μπέρενς έγινε έξαλλος με τον 21χρονο Έλληνα επιθετικό και όχι μόνο του επιτέθηκε, αλλά τού έριξε μια γερή σπρωξιά που τον σώριασε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Κούτσιας αιφνιδιάστηκε από τη συμπεριφορά του Γερμανού και δεν αντέδρασε. Ακαριαία οι συμπαίκτες των δύο ποδοσφαιριστών έσπευσαν στο σημείο του γηπέδου έτσι ώστε να λειτουργήσουν πυροσβεστικά και το επεισόδιο να μην λάβει διαστάσεις.

Particulier, le pressing travaillé à Lugano cet hiver. La concurrence entre Behrens et Koutsias a l’air de bien se passer. pic.twitter.com/7ZAdFaSqJI — Valentin Schnorhk (@schn_val) January 9, 2026

Κούτσιας και Μπέρενς (που είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1) αντικαταστάθηκαν άμεσα από τον προπονητή τους ως μια πρώτη συνέπεια των όσων είχαν προηγηθεί.

Η θέση της Λουγκάνο για Κούτσια

Σε ανακοίνωσή της, η Λουγκάνο καταδίκασε απερίφραστα το συμβάν ως ντροπιαστικό και ενημέρωσε πως θα προχωρήσει σε εσωτερική έρευνα έτσι ώστε να αξιολογηθούν οι ευθύνες των εμπλεκόμενων.

Αναλόγως θα επιβληθούν και πειθαρχικές ποινές στους δύο πρωταγωνιστές, Μπέρενς και Κούτσια, με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς που ισχύουν στην ελβετική ομάδα.

Τέτοιες συμπλοκές έχουν σημειωθεί αρκετές στο παρελθόν. Πιο διάσημος, φυσικά, ο καβγάς μεταξύ Λι Μπόγερ και Κίρον Ντάιερ της Νιούκαστλ που είχαν ανταλλάξει γροθιές εν ώρα παιχνιδιού, αλλά κι εκείνος των Αντεμπαγιόρ – Μπέντνερ στην Άρσεναλ.