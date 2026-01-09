Στις 10.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Από την συνεδρίαση δεν αναμένεται να προκύψει κάποια αλλαγή στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

Το ΚΥΣΕΑ θα ανανεώσει μετά την παρέλευση διετίας για ένα έτος την θητεία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Δημήτριου – Ελευθέριου Κατάρα και του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.