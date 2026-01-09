Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ του Βήματος, «Κώστας Σημίτης: Η Εποχή της Ευρώπης», που θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή, 11 Ιανουαρίου, η αφήγηση μετακινείται στον πυρήνα της εξουσίας και στις αποφάσεις του Κώστα Σημίτη που επαναπροσδιόρισαν τη χώρα.

Το συνέδριο του 1996 δεν λειτουργεί απλώς ως ένας εσωκομματικός σταθμός του ΠαΣοΚ, αλλά ως το σημείο όπου κλείνει οριστικά ένας πολιτικός κύκλος και ανοίγει ένας άλλος, με διαφορετικές προτεραιότητες και φιλοδοξίες.

Η πορεία προς την ΟΝΕ παρουσιάζεται ως μια στρατηγική επιλογή που μετατόπισε την Ελλάδα από την ευρωπαϊκή περιφέρεια στο κέντρο των θεσμικών δεσμεύσεων, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της αλλά και αυξάνοντας τις απαιτήσεις απέναντι στο κράτος και την κοινωνία.

Την ίδια στιγμή, η χρηματιστηριακή έκρηξη του 1999 φωτίζεται ως ένα τραυματικό γεγονός, καθώς η συλλογική μέθη του εύκολου πλουτισμού, που συνυπήρξε με πολλές θεσμικές αδυναμίες αλλά και ελλείψεις σε επίπεδο πολιτικών προφυλάξεων, άφησε πίσω της ένα αποτύπωμα που έγινε ορατό μόνο όταν οι δείκτες έπαψαν να ανεβαίνουν και η πραγματικότητα άρχισε να ζητά εξηγήσεις.

Κώστας Σημίτης: Η εποχή της Ευρώπης

ΤΟ ΒΗΜΑ παρουσιάζει για πρώτη φορά τη σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων «Κώστας Σημίτης: Η εποχή της Ευρώπης» και ανατρέχει στην πολιτική παρακαταθήκη του οραματιστή και εκσυγχρονιστή πρωθυπουργού της Μεταπολίτευσης, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του.

Η σειρά ανατρέχει στη ζωή και το έργο του Κώστα Σημίτη, φωτίζοντας τις κρίσιμες στιγμές μιας διαδρομής που σφράγισε τη σύγχρονη ελληνική Ιστορία. Από τα ταραγμένα χρόνια του Εμφυλίου, όπου μεγάλωσε, και τη συμμετοχή του στην ένοπλη αντίσταση κατά της Δικτατορίας, έως την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας και το πολιτικό αποτύπωμα που εξακολουθεί να επηρεάζει το παρόν και το μέλλον της ελληνικής πολιτικής σκηνής.

Μέσα από τις μαρτυρίες στενών συνεργατών, φίλων αλλά και πολιτικών αντιπάλων του, αναδεικνύονται λιγότερο φωτισμένες πτυχές της προσωπικότητας και της σκέψης του ευρωπαϊστή πρωθυπουργού, καθώς και οι στρατηγικές επιλογές που συνέδεσαν την Ελλάδα με τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό.

Κώστας Σημίτης: Η εποχή της Ευρώπης – Δεύτερο επεισόδιο: Μετά τον Ανδρέα

Πρεμιέρα στις 11 Ιανουαρίου στο tovima.gr και στο επίσημο κανάλι του Βήματος στο YouTube.

