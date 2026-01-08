Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα τη σύσταση του «Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα», στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στην περιοχή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές με γνώση του σχεδίου που επικαλείται το Axios.

Το νέο όργανο, πρόεδρος του οποίου θα είναι ο ίδιος ο Τραμπ και θα περιλαμβάνει περίπου 15 ηγέτες κρατών και θα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εποπτεία της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής κυβέρνησης που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, καθώς και στη διαχείριση της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Οι θέσεις θα μοιραστούν ανάλογα με τη στάση των χωρών σε τρέχοντα θέματα

Σύμφωνα με πηγές του Axios, έχουν ήδη ξεκινήσει οι αποστολές προσκλήσεων προς χώρες-κλειδιά, με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία να συγκαταλέγονται μεταξύ των πιθανών μελών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι το σχέδιο δεν έχει οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να τροποποιηθεί, ανάλογα με τις εξελίξεις σε άλλα κρίσιμα μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, όπως η κρίση στη Βενεζουέλα και οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει επισήμως.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου στο πεδίο ο Νικολάι Μλαντένοφ

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης στο πεδίο θα είναι ο Βούλγαρος πρώην ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή και πρώην υπουργός Άμυνας της γείτονος, Νικολάι Μλαντένοφ, ο οποίος πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα επαφές στο Ισραήλ με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και ανώτατους αξιωματούχους.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη αυτή θεωρείται η συμφωνία του Νετανιάχου να προχωρήσει στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας, κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός αργότερα μέσα στον μήνα.