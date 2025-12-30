Οι απειλές για την εξόντωση των εχθρών του Ισραήλ που δεν συμμορφώνονται με το αμερικανικό σχέδιο για μια νέα Μέση Ανατολή, ήταν το βασικό μοτίβο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ πριν και μετά από τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα.

Δεν χρειάστηκε να πει πολλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χθες, τα είπε σχεδόν όλα ο Αμερικανός οικοδεσπότης, την ώρα που πυκνώνουν τα σενάρια για νέο γύρο πολέμου με το Ιράν καθώς και για νέα επίθεση στη Γάζα. Όμως σε αυτό το ραντεβού, το πέμπτο μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου μέσα σε ένα χρόνο, υπήρχαν και τουρκικά «αγκάθια».

Η σκιά του Ερντογάν

Το πρόσωπο του Νετανιάχου σκοτείνιασε όταν ο Τραμπ εκθείασε τον Ταγίπ Ερντογάν και τον προέτρεψε να συνεργαστεί μαζί του. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει.

Στο τέλος της συνέντευξης Τύπου κόπηκε το χαμόγελο του Νετανιάχου όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα πωλήσουν πολεμικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία και απάντησε «το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά». «Υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ, δεν θα έχουμε πρόβλημα», είπε ο Τραμπ σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Times of Israel, καθώς οι δυο ηγέτες απομακρύνονταν από τις κάμερες. Ο Νετανιάχου πάλι δεν είπε το παραμικρό μπροστά στους δημοσιογράφους.

Υπάρχουν όμως ακόμα δύο σημεία τριβής που αφορούν τους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Το Ισραήλ απορρίπτει την «προσφορά» της Τουρκίας να μετάσχει στη Διεθνή Δύναμη για τη Γάζα ενώ απειλεί να πλήξει τουρκικά ραντάρ, εφόσον αυτά τοποθετηθούν σε συριακό έδαφος με πρόσχημα τη σταθεροποίηση του καθεστώτος Αλ Σαράα.

Μήνυμα στο Ιράν

Η εξάλειψη της ιρανικής απειλής αποτελεί προϋπόθεση για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή τόνισε ο πρόεδρος Τραμπ και προειδοποίησε το Ιράν ότι θα υποστεί χειρότερους βομβαρδισμούς αν επιχειρήσει να ξαναφτιάξει το πυρηνικό πρόγραμμά του σε άλλες τοποθεσίες και να ανανεώσει το πυραυλικό οπλοστάσιό του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθέτησε τις σχετικές πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σε ισραηλινά και δυτικά ΜΜΕ επικαλούμενος το γνωμικό «όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά», δεν έκανε όμως το ίδιο για τις πληροφορίες περί επανεξοπλισμού του Ιράν από την Κίνα. Πρόσθεσε ωστόσο με σαρκαστικό ύφος ότι δεν θέλει να καταναλώσουν και άλλα καύσιμα τα αμερικανικά αεροσκάφη Β-2 που βομβάρδισαν τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο.

Τελεσίγραφο στη Χαμάς

Η Χαμάς θα πρέπει να αφοπλιστεί πολύ σύντομα ειδάλλως οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές, είπε ο Τραμπ προσφέροντας ταυτόχρονα πλήρη κάλυψη στο Ισραήλ για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας. Αξιοσημείωτη είναι η δήλωση του Τραμπ ότι χώρες που υποστήριξαν τη Χαμάς είναι τώρα διατεθειμένες να την τιμωρήσουν, εφόσον δεν τηρήσει τη συμφωνία. «Θέλουν να μπουν εκείνες (στη Γάζα) και να εξαλείψουν τη Χαμάς, δεν χρειάζονται το Ισραήλ, επειδή η Χαμάς ορκίστηκε να αφοπλιστεί και δεν το κάνει» υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Εμείς βοηθάμε πολύ το λαό της Γάζας, το ίδιο κάνει και το Ισραήλ, ισχυρίστηκε ο Τραμπ, ενώ σημείωσε ότι οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα έφευγαν από τη Λωρίδα αν είχαν την ευκαιρία να πάνε σε μια άλλη περιοχή «με καλύτερο κλίμα, όμως θα δούμε τι θα γίνει». Μιλώντας για το «κλίμα» της Γάζας πιθανώς ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν σε κάτι περισσότερο από τις καταιγίδες που έπληξαν την ισοπεδωμένη περιοχή και σάρωσαν τους προσφυγικούς καταυλισμούς.

Η «λύση» της Σομαλιλάνδης

Σε ότι αφορά στο πολιτικό κλίμα, το νέο στοιχείο που προστέθηκε την περασμένη εβδομάδα είναι η απόφαση του Ισραήλ να γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε την Σομαλιλάνδη, η οποία έχει αποσχισθεί από τη Σομαλία. Η Σομαλιλάνδη βρίσκεται στο Κέρας της Αφρικής και είναι μια από τις περιοχές που είχαν αναφερθεί στα ισραηλινά σενάρια για τη «εθελοντική μετανάστευση» Παλαιστινίων από τη κατεστραμμένη Γάζα. Εκτός από χώρα εκτοπισμού των Παλαιστινίων η Σομαλιλάνδη θα μπορούσε να εξυπηρετήσει στρατηγικά συμφέροντα του Ισραήλ με προβολή της ισχύος του στην Αφρική, στον κόλπο του Άντεν, απέναντι από την Υεμένη.

Μερικές ώρες μετά από τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έγινε συζήτηση για τη Σομαλιλάνδη. Παρότι οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν τη Σομαλιλάνδη, η Αμερικανίδα αναπληρώτρια πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Τάμι Μπρους, υπερασπίστηκε την κίνηση του Ισραήλ κατηγορώντας το Συμβούλιο Ασφαλείας για δυο μέτρα και σταθμά, επειδή συγκάλεσε τώρα έκτακτη σύσκεψη για το θέμα αλλά όχι για την αναγνώριση του «ανύπαρκτου παλαιστινιακού κράτους» από άλλες χώρες μέλη το περασμένο καλοκαίρι.