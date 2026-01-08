ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Η πολιτική ζωή της χώρας μας είχε πάντα μια εντελώς φαιδρή και συχνά παράλογη πλευρά, παρά τη σοβαρότητα των ζητημάτων που μας απασχολούν. Πλέον, όμως, μπορούμε να πούμε ότι έχει εισέλθει στην εντελώς σουρεαλιστική της περίοδο, όπου τα όσα βλέπουμε, βασικά είναι εκτός πάσης λογικής, αλλά απλώς έχουν και μια σοβαρή πλευρά. Πάρτε, ας πούμε, το blackout στο FIR Αθηνών. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, αλλά, τα όσα παρακολουθούμε, θυμίζουν φάρσα. Τέσσερις μέρες μετά, όχι απλώς δεν ξέρουμε ποιο ήταν το πρόβλημα, αλλά δεν ξέρουμε ούτε πώς λύθηκε! Η κυβέρνηση, αφού κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση, που ήταν η ίδια, ότι παρέδωσε χάος στον εαυτό της, ανέθεσε τη διερεύνηση του συμβάντος σε επιτροπή με πρόεδρο τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος θα πρέπει να ερευνήσει πρωτίστως τον εαυτό του! *** Στις πολιτικές εξελίξεις, εμφανίστηκε επιτέλους, σχεδόν επίσημα, το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού. Η κυβέρνηση, αν και φέρεται να πανηγυρίζει, γιατί θεωρεί, όπως λέει σε όλους τους τόνους, ότι θα κόψει ψήφους από τους αντιπάλους της και την ίδια δεν την αγγίζει καθόλου, εν τούτοις εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση εναντίον της. Και διάλεξε να κάνει αυτήν την επίθεση από τα αριστερά, με μπροστάρη, of all people, που λέμε κι εμείς εκεί, επειδή ξεχάσαμε πώς το λέτε εσείς εδώ, τον Άδωνι Γεωργιάδη, να την κατηγορήσει ως ακροδεξιά! Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Κι ενώ αυτά συμβαίνουν στα δεξιά, στα αριστερά βγήκε ο κ. Βαρουφάκης να δώσει βαρυσήμαντη συνέντευξη, στην οποία, αφ’ ενός μεν αποκάλυψε ότι είχε προ αμνημονεύτων ετών κάνει χρήση MDMA, τη γνωστή ουσία «Έκταση», αφ’ ετέρου δε ότι δε βρίσκει «χόρτο», για να το καπνίσει με την Άγκελα Μέρκελ! Και σα να μην μας έφτανε αυτό, για να εκστασιαστούμε κι εμείς με τους πολιτικούς μας και μάλιστα χωρίς την βοήθεια ουσιών, ο Γεωργιάδης, ος τα πανθ’ ορά, με τρομερή ευελιξία, άφησε την επίθεσή του στην ακροδεξιά και έπιασε την επίθεση στην αριστερά, την οποία, σε κυριολεκτικά έξαλλη κατάσταση, κατηγόρησε ότι ρίχνει τα παιδιά μας στα ναρκωτικά, υποδεικνύοντας και τον ποινικό νόμο με τον οποίο πρέπει να διωχθεί ο Γιάνης. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν τα πάντοτε ταχύτατα αντανακλαστικά της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία διαβίβασε το βίντεο της συνέντευξης στην Εισαγγελία, για πιθανή άσκηση δίωξης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα βέβαια, αντί να ανησυχούμε για το πού βαδίζει η νεολαία, να αναρωτιόμαστε τι πίνουν στην Αστυνομία. *** Για να παρακολουθήσει δε κάποιος τον Γεωργιάδη, απαιτούνται πλέον προχωρημένες γνώσεις κβαντικής φυσικής. Ο άνθρωπος βρίσκεται ταυτόχρονα παντού, κινείται με άνεση στα παράλληλα σύμπαντα και τα προλαβαίνει όλα. Την ώρα που με το ένα χέρι οικοδομεί το τελειότερο σύστημα υγείας στον κόσμο, με το άλλο κατατροπώνει την ακροδεξιά και με το πόδι σουτάρει την αριστερά στα δικαστήρια, πρόλαβε να επιλύσει (στο πόδι που περίσσευε) και το τεράστιο ηθικό ζήτημα που απασχολεί την ανθρωπότητα, από την αυγή του πολιτισμού και αποφάνθηκε οριστικά και αμετάκλητα ότι ο Νόμος δεν έχει καμιά σημασία και ότι το μόνο που υπάρχει είναι το Δίκαιο του ισχυρού. Βέβαια, όταν πέφτουν τόσα πολλά στους ώμους ενός ανθρώπου, όσες ικανότητες και να έχει και όσο βαθύς γνώστης της Ιστορίας και να είναι, είναι φυσικό να κάνει και λάθη. Έτσι, για να υποστηρίξει την θέση του ότι οι ισχυροί κάνουν ό,τι θέλουν, αδιαφορώντας για το Δίκαιο και τους Νόμους, επικαλέστηκε από τη μια μεριά τον Θουκυδίδη και τον διάλογο Αθηναίων και Μηλίων, χωρίς να διαβάσει παρακάτω και να δει ότι οι ισχυροί Αθηναίοι πλήρωσαν την ύβρι, την αλαζονεία και την πλεονεξία τους, με την καταστροφή τους στην Σικελία κι από την άλλη τον Πομπήιο τον Μέγα, ο οποίος είπε «Nolite leges loqui, gladios gerimus» («Σταματήστε να μας μιλάτε για νόμους, κουβαλάμε σπαθιά»), χωρίς να ενημερωθεί ότι στο επόμενο επεισόδιο, ο Μέγας δολοφονήθηκε από σπαθί που κρατούσε άλλος. Και πείτε μου ειλικρινά, όταν η χρονιά μπαίνει έτσι, υπάρχει κάποιος άλλος, εκτός από τις παραπολιτικές στήλες, που θα πρέπει να χαίρεται;

Σε μυλόπετρες η ελληνική διπλωματία

Σε δύσκολες, αν όχι πρωτόγνωρες, στενωπούς βρίσκεται η ελληνική διπλωματία, εν μέσω των αλλεπάλληλων «χτυπημάτων» του Ντόναλντ Τραμπ. Για όσα έγιναν μετά την αμιγώς πολιτική δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, περί της αμερικανικής επέμβασης στη Βενεζουέλα, τα είπαμε τις περασμένες μέρες.

Αυτό που μαθαίνω πάντως είναι ότι η αντιπολίτευση δε θα αφήσει σε χλωρό κλαρί τον Πρωθυπουργό και σε κάθε ευκαιρία θα θυμίζει τη… μη αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο, προτάσσοντας ότι ουσιαστικά επικροτήθηκε η παραβίαση των συνόρων μιας κυρίαρχης χώρας.

Φοβάται τον Λευκό Οίκο το Μαξίμου

Και δεν ήταν το μόνο. Η Ελλάδα δε συμπεριλήφθηκε στις υπογράφουσες την Κοινή Δήλωση Στήριξης ευρωπαϊκές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να φουντώσει μια ακόμα πιο έντονη συζήτηση για τη θέση της χώρας σε τόσο σημαντικά ζητήματα. Λίγες ώρες μετά την έκδοση της Δήλωσης, ο Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, εκφράζοντας την πλήρη υποστήριξή του σε όσα υπέγραψαν οι επτά εταίροι του, όλοι νατοϊκοί και πλην ενός, μέλη της ΕΕ.

Για την ιστορία αυτοί ήταν οι Βρετανοί, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Πολωνοί, οι Ισπανοί και φυσικά οι Δανοί. Το ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει είναι το εξής: Η Ελλάδα απέφυγε να υπογράψει ή δεν απλώς δεν κλήθηκε; Αμφότερα τα σενάρια δεν είναι θετικά για τη χώρα. Αν, πάντως, ισχύει το πρώτο τότε είναι φανερό ότι η Αθήνα δε θέλει να δει το όνομά της σε κανένα επίσημο έγγραφο που μπορεί κατά λάθος ή επί τούτου να φθάσει στον ένοικο του Λευκού Οίκου.

Καινοφανείς απόψεις νεοδημοκρατών για Διεθνές Δίκαιο Ακούγοντας βεβαίως τον πρώην υπουργό και νομομαθή Μάκη Βορίδη στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, να σχετικοποιεί βασικές έννοιες του Διεθνούς Δικαίου και να αναδεικνύει ως προτεραιότητα την …εθνική επιβίωση, αντιλαμβάνομαι ότι η γραμμή που επικρατεί μέσα στην κυβέρνηση, δεν πρόκειται να κλονιστεί ιδιαιτέρως, ακόμα κι αν δούμε αμερικανικά άρματα να παρενοχλούν τους φιλήσυχους κάτοικους της παγωμένης Γροιλανδίας.

Τα νεύρα των συντρόφων για τον Φαραντούρη

Και τι δεν ακούει στο παρασκήνιο ο Νικόλας Φαραντούρης, που διαγράφηκε από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με απόφαση του προέδρου του, Σωκράτη Φάμελλου. Τι καιροσκόπο τον ανεβάζουν (η Έλενα Ακρίτα το είπε ανοικτά και δημόσια), τι οπορτουνιστή τον κατεβάζουν, δεν είναι λίγα τα κοσμητικά επίθετα με τα οποία τον στολίζουν.

Υπάρχουν και ορισμένοι όμως, που απευθύνουν μομφή και στον Αλέξη Τσίπρα, που τον συμπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιο του κόμματος. Μου φαίνεται ότι τελευταία τους φταίνε όλα.

Οι προβλέψεις του Άδωνι

Στο στοίχημα εάν κάποιος κάνει λάθος πρόβλεψη, λέμε «πήγε κουβά». Ε, κάπως έτσι είναι και για τον Άδωνι Γεωργιάδη, που είχε … «λυσσάξει» πριν μήνες ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι ΣΥΡΙΖΑ, Αριστερή, κλπ.

Ακούγοντας ο υπουργός Υγείας τι λέει η Καρυστιανού, άλλαξε χαβά «κασέτα» και ξαφνικά την κατάταξε στην ακροδεξιά, προβλέποντας ότι θα κάνει ζημιά στον Κυριάκο Βελόπουλο, στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και στη Νίκη, αλλά όχι στη ΝΔ. Σαν ευσεβείς πόθοι ακούγονται οι προγνώσεις του.

Πασοκικά μυστήρια στο Φανάρι

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, είναι γνωστό ότι τηρεί ευλαβικά μία δική του παράδοση και πηγαίνει κάθε χρόνο στα Θεοφάνια στην Κωνσταντινόπουλη. Ο απερχόμενος γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος κανόνισε με το Πατριαρχείο και πήγε και αυτός εκεί μαζί με την οικογένειά του, όπως πήγε και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρις Χαρλαύτης, που έχει θεσμική ιδιότητα και περιελήφθη στο πρωτόκολλο, όπως και οι προηγούμενοι δυο.

Τώρα, ποιες είναι οι σχέσεις όλων αυτών μεταξύ τους, δε γνωρίζω, πάντως αυτό που ξέρω είναι πως και οι τρεις προέρχονται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και πως δεν ήταν παρέα στο Φανάρι. Επίσης, ξέρω μετά βεβαιότητας, πως ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ δεν είχε τη συνοδεία που του αποδόθηκε από δημοσιεύματα, καθώς ο μόνος που είχε δίπλα ήταν ο δικηγόρος του στην υπόθεση των υποκλοπών και επιστήθιος φίλος του Μιχάλης Καλαντζόπουλος.

Ρεπορτάζ του … instagram Τώρα το γεγονός πως ήταν και άλλα στελέχη του ΠαΣοΚ εκεί, ο άνθρωπος μου το αποδίδει στο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δημιουργήσει μία τάση και έχει διαφημίσει σε όλη τη νέα γενιά στελεχών του ΠαΣοΚ την εμπειρία του Πατριαρχείου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πολλοί να πηγαίνουν για τον εορτασμό και από μόνοι τους. Θυμίζω, πως κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και παλαιότερα, με τον Κώστα Σημίτη, που παραθέριζε στη Σίφνο, εκεί να δείτε πόσοι ΠαΣοΚοι πήγαιναν την περίοδο που ήταν εκεί ο πρώην πρωθυπουργός. Στο Φανάρι βρέθηκε και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Τι ενώνει Τασούλα και Δαμανάκη

Την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε τη Δευτέρα η Μαρία Δαμανάκη. Η πρώην Επίτροπος της ΕΕ και Σύμβουλος για το Κλίμα και την Θαλάσσια Οικονομία σε διεθνείς οργανισμούς, ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, αλλά και για τις θετικές εξελίξεις σχετικά με τη θεσμοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.

Εν μέσω της συζήτησης τους, ανακάλυψαν και κάτι άλλο, ότι είχαν βίους παράλληλους, ιδίως σε ό,τι αφορά την παιδική τους ηλικία. Όπως έλεγαν αργότερα στους συνεργάτες τους, καθώς μιλούσαν, διαπίστωσαν ότι η γεωγραφία τους ενώνει πολύ περισσότερο απ’ όσο φαντάζονταν.

Η Μαρία Δαμανάκη, κόρη αξιωματικού της χωροφυλακής, γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου και έζησε στα Γιάννενα, στο Ηράκλειο και στην Κηφισιά.

Ο Τασούλας, γιος φιλόλογου, ο οποίος διατέλεσε προδικτατορικά νομάρχης Ηρακλείου και Λασιθίου, γεννήθηκε στα Γιάννενα έζησε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, στο Ηράκλειο και μετά στην Κηφισιά. Και μάλιστα στην Κηφισιά, ο Τασούλας έζησε στον ίδιο δρόμο στον οποίο κατοικούσε η Μαρία Δαμανάκη, στην οδό Αλωνίων. Σημειώνεται πως πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι να πυκνώσει τις συναντήσεις του με πολιτικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα.