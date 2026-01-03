Για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της δημοκρατικής μετάβασης και της προστασίας των πολιτών.

Σε δήλωσή του, ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Νικολάς Μαδούρο ως επικεφαλής «μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας», η οποία, όπως σημείωσε, προκάλεσε ανείπωτο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Τόνισε ότι το τέλος του καθεστώτος του δημιουργεί νέες προοπτικές και ελπίδα για τη χώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, δεν είναι σκόπιμο να υπάρξουν τοποθετήσεις σχετικά με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών, επισημαίνοντας πως η απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση με πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ελλάδα θα κινηθεί σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι η ελληνική κυβέρνηση παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στη Βενεζουέλα.