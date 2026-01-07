Σφοδρή επίθεση στη Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός υγείας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επεσήμανε ότι η κα Καρυστιανού δεν είναι πλέον ιδιώτης, οπότε θα πρέπει να αποδεικνύει όσα λέει.

«Ισχυρίζεται πως είναι υπέρ της κάθαρσης. Είδα χθες σε κάτι δηλώσεις της πως της έχουν προσφέρει πολύ υψηλές θέσεις και πολλά λεφτά, προκειμένου να μην συνεχίσει. Θα ήθελα να την παρακαλέσω στα πλαίσια της κάθαρσης να μας πει ονοματεπώνυμα, ποιοι, πόσα λεφτά και για ποιον λόγο. Πλέον δεν είναι ιδιώτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια την παρομοίασε με την Ωραία Ελένη του Ομήρου. «Πώς περιγράφει ο Όμηρος την Ωραία Ελένη, ξανθιά ή μελαχρινή; Κοντή ή ψηλή; Αδύνατη ή χοντρή; Λευκή ή μαύρη; Δεν ξέρει. Η Ωραία Ελένη στον Όμηρο είναι όπως ο καθένας φαντάζεται την Ωραία Ελένη. Αν δείτε στα social media ποιοι της γράφουν καλά λόγια, είναι από την Ακροδεξιά μέχρι την Ακροαριστερά. Όταν όμως κάνει κόμμα, θα πρέπει να λάβει θέση στα πράγματα. Να μας πει είναι υπέρ των κλειστών συνόρων, είναι υπέρ των pushbacks, υπέρ της ΕΕ. Το ακροατήριό της δεν θα είναι πια τα Τέμπη» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του χαρακτήρισε το προφίλ της Μαρίας Καρυστιανού ως «τελείως ακροδεξιό». «Ενώ στην αρχή έλεγαν πως θα κάνει ζημιά στην Κωνσταντοπούλου, τελικά ίσως κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον Βελόπουλο. Τα πρόσωπα που την περιστοιχίζουν είναι ΝΙΚΗ, αυτό που η ίδια βγάζει είναι ακριβώς Βελόπουλος», συμπλήρωσε.