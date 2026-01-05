Με μια ανάρτηση έντονου συμβολισμού παρενέβη στη δημόσια συζήτηση ο Άδωνις Γεωργιάδης, την ώρα που διεθνώς εξελίσσεται έντονος διάλογος για τη στάση της Δύσης απέναντι στη Βενεζουέλα και τις κινήσεις των ΗΠΑ, αλλά και ενώ στο εσωτερικό καταγράφεται αυξημένη πολιτική ένταση γύρω από ζητήματα διεθνούς δικαίου και γεωπολιτικής ισχύος και τα όσα έγραψε ο Πρωθυπουργός αναφορικά με τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ο υπουργός Υγείας επέλεξε να παραθέσει τη λατινική φράση «Nolite leges loqui — gladios gerimus» («Σταματήστε να μας μιλάτε για νόμους — κουβαλούμε σπαθιά»), αποδίδοντάς την στον Πομπήιο τον Μέγα, συνοδεύοντάς τη με σχόλιο περί «ιστορικών διδαγμάτων από τη Ρωμαϊκή παράδοση» και υπαινιγμούς για τη «σύγχρονη Ρώμη», με αναφορά στο μότο E pluribus unum.

Η ανάρτηση, αν και δεν κατονομάζει ρητά ούτε τη Βενεζουέλα ούτε τον Έλληνα πρωθυπουργό, διαβάζεται ως πολιτικός υπαινιγμός σε μια περίοδο όπου η διεθνής νομιμότητα, οι κυρώσεις και η χρήση ισχύος επανέρχονται στο προσκήνιο.

Η επιλογή της συγκεκριμένης ρήσης, που ιστορικά συνδέεται με τη λογική ότι η εξουσία επιβάλλεται μέσω δύναμης και όχι μέσω κανόνων, προσδίδει στην παρέμβαση έναν σαφή ιδεολογικό τόνο.

Αναλυτικά η ανάρτηση