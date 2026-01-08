Παραδόθηκε στις Αρχές στην Πάτρα ο 26χρονος που φέρεται ως ο βασικός κατηγορούμενος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου, τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου σε νυχτερινό κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το άτομο που καταγράφεται σε βίντεο να επιτίθεται στο θύμα τη στιγμή που κατευθυνόταν προς την έξοδο του καταστήματος. Ο 26χρονος τον χτύπησε και συνέχισε να τον κλωτσά στο κεφάλι, ενώ ο 30χρονος βρισκόταν αναίσθητος στο έδαφος.

Ο θύτης, ο οποίος φέρεται να έχει γνώσεις πυγμαχίας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών αναφέρει το pelop.gr. Οι Αρχές τον αναζητούσαν από την πρώτη στιγμή, καθώς θεωρείται ο πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων.

Βαριές κατηγορίες σε εννέα εμπλεκόμενους

Η Εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε βάρος συνολικά εννέα ατόμων για την υπόθεση. Νωρίτερα, δύο αδέλφια και ένας νεαρός πυγμάχος είχαν παραδοθεί και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνούνται εμπλοκή στα θανατηφόρα χτυπήματα, αναγνωρίζοντας μόνο συμμετοχή στον αρχικό καβγά, ωστόσο το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, που εξετάζεται από τις Αρχές, θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης.