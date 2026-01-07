Το μεσημέρι της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε στο συνέντευξη Τύπου στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν οι έξι παρεμβάσεις της Κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα. Αυτές αφορούν την αναδιανομή 160 εκατ ευρώ από αδιάθετους πόρους, την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις και την επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία.

Τα έξι μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

1. Αναδιανομή 160 εκατ. ευρώ από τους αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης:

80 εκατ ευρώ στους κτηνοτρόφους

80 εκατ ευρώ σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς

2. Επέκταση από τη ΔΕΗ της κάλυψης σταθερής τιμής στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ για 2 έτη και μείωση της τιμής της κιλοβατώρας για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές.

3. Άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για θέσπιση αποζημίωσης στο 100% παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών και αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ.

4. Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (πχ χρηματοδοτικά εργαλεία, θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση, προώθηση συλλογικών σχημάτων).

5. Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

6. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων.