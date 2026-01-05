Το σίριαλ με πρωταγωνιστή τον Ταϊρίκ Τζόουνς τελείωσε με happy end για τον Ολυμπιακό.

Αρχικά η Παρτίζαν ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό ψηλό. Λίγα λεπτά αργότερα οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν ανάρτηση καλημερίζοντας τους φίλους τους με ιδιαίτερο τρόπο που προανέγγελνε την έλευση του Αμερικανού.

Αμέσως μετά εκδόθηκε η ανακοίνωση της απόκτησης του Τζόουνς. «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών» ενημέρωσαν οι Πειραιώτες.

Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ο Ολυμπιακός κατέβαλε αποζημίωση που άγγιξε το μισό εκατομμύριο ευρώ. Από την άλλη οι συνολικές απολαβές του Τζόουνς θα φτάσουν τα τρία εκατομμύρια.

Στην τρέχουσα σεζόν και σε σύνολο 17 αγώνων στην Euroleague έχει γράψει 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα (10 αγώνες) είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.