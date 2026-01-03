ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Για την Προεδρία της Δημοκρατίας η προηγούμενη χρονιά έκλεισε με την γνωστοποίηση της κατάργηση του «εθίμου» να στήνεται ο Πρόεδρος για να δεχθεί ευχές μετά τη δοξολογία στη Μητρόπολη. Εκλάβαμε την απόφαση αυτή του Κώστα Τασούλα ως ένδειξη για μια λιγότερο φορμαλιστική, ας την πω, εκπλήρωση των καθηκόντων του, αλλά δεν είχαμε αντιληφθεί ότι σκόπευε να την κάνει εντελώς κάζουαλ. Έτσι, μετά τη δοξολογία, πήρε τους δυο άλλους ανώτατους πολιτειακούς παράγοντες, τον πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και πήγαν για καφέ για να σκάψουν τον λάκκο του τέταρτου. Μπορεί οι άλλες παραπολιτικές στήλες να στάθηκαν στις χαρές της οικογένειάς του που ανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμένα όμως μου έκαναν εντύπωση τα νέα ήθη και έθιμα για την αντιμετώπιση σοβαρών θεσμικών και συνταγματικών ζητημάτων. Εκεί ο Μητσοτάκης άνοιξε, μεταξύ εσπρέσο και καπουτσίνο και παρουσία εκτός των άλλων δυο κορυφών του πολιτεύματός μας και διάφορων περαστικών, όπως του πανταχού παρόντος Άδωνη Γεωργιάδη και του ακάματου υμνητή της κυβέρνησης και επίτιμου τηλεσχολιαστή Ανδρέα Δρυμιώτη, ζήτημα επιλογής των μελών των ανεξάρτητων αρχών. Και ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα. Ο μεν πρωθυπουργός είπε ότι θα επιδιώξει την συναίνεση του Νίκου Ανδρουλάκη για «να τελειώνουν με τις ανεξάρτητες αρχές». Οι λέξεις που χρησιμοποίησε ο Μητσοτάκης επιτρέπουν, βέβαια, διπλή ανάγνωση. Και αυτά που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι ο πρωθυπουργός δεν εννοούσε απλώς να ολοκληρωθούν οι συνταγματικές διαδικασίες για την πλήρωση των κενών θέσεων, όπως θα υπέθετε κάποιος, αλλά μιλούσε κυριολεκτικά. Θέλει να «τελειώνει» με τις ανεξάρτητες αρχές, που τόσες στεναχώριες του προκαλούν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρατήρησε ότι ακόμη και «η μείωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας από 4/5 σε 3/5 δεν ήταν αρκετή για να λυθεί το ζήτημα». Το ζήτημα δηλαδή για τον ρυθμιστή του πολιτεύματος δεν είναι να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή και οπωσδήποτε υπερκομματική συναίνεση για την επιλογή των μελών των ανεξάρτητων αρχών που απαιτούσε η συνταγματική πρόβλεψη για υπερψήφιση από τα 4/5 της Διάσκεψης των Προέδρων και, μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2019 από την ΝΔ, από τα 3/5 και, μετά και από την δική του αναθεώρηση των κανόνων της αριθμητικής, ακόμη και από λιγότερους από τα 3/5, αλλά να εκλέγονται πάση θυσία οι εκλεκτοί της κυβέρνησης, δίνοντας έτσι νέα σημασία στους όρους «ανεξάρτητη αρχή» και «ρυθμιστής του πολιτεύματος». Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Ο διάδοχός του Νικήτας Κακλαμάνης, μάλιστα, το προχώρησε, υποδεικνύοντας και τι θα ήταν «αρκετό» για να λυθεί το πρόβλημα. Να εκλέγονται με απλή πλειοψηφία. Δηλαδή να είναι τόσο «ανεξάρτητες» ώστε όχι απλώς να εκλέγονται από την κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία εξ ορισμού είναι μεγαλύτερη από την πλειοψηφία στο εκλογικό σώμα και στην κοινωνία, αλλά από απλή – ούτε καν απόλυτη – πλειοψηφία σε ένα σώμα, όπως είναι η Διάσκεψη των Προέδρων, όπου το κυβερνών κόμμα υπερεκπροσωπείται ακόμη και σχέση με την υπερεκπροσώπησή του σε κοινοβουλευτική δύναμη! Γιατί δεν είπε να τους ορίζει απευθείας ο Μητσοτάκης είναι απορίας άξιον. Ίσως θέλησε να αφήσει τους κυρίους Γεωργιάδη και Δρυμιώτη να το προτείνουν στον επόμενο καφέ για να δοθεί και μια εικόνα ευρύτερης αποδοχής της πρότασης από εγνωσμένης ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας παράγοντες του δημοσίου βίου. Πάντως ο νυν Πρόεδρος της Βουλής, αντιλαμβανόμενος ότι δεν αρκεί η επιτευχθείσα πλειοψηφία των 5/6 στο Ντα Κάπο αλλά απαιτείται, επί του παρόντος τουλάχιστον, και επικύρωση των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος από την επόμενη Βουλή, βρήκε και την προσωρινή λύση. Κάλεσε τον απολειπόμενο πολιτειακό παράγοντα, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν η αντιπολίτευση θέλει συναίνεση, να ψηφίσει όποιον προτείνει η κυβέρνηση. Από τις «διαρροές» της καφενειακής αυτής συζήτησης, η μόνη άποψη που δεν μάθαμε είναι η άποψη του επίσης παριστάμενου Μανούσου Γρυλλάκη, ο οποίος περνούσε από κει και προσκλήθηκε. Εικάζω ότι ο Γρυλλάκης μετά από τόσες δεκαετίες στο πλευρό του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έμαθε αρκετά πράγματα για τον κοινοβουλευτισμό και τους θεσμούς, ώστε προτίμησε απλώς να πιει τον καφέ του χωρίς να πάρει θέση και να εκτεθεί…

***

Εξεταστική Επιτροπή: Η ώρα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Η διαδικασία στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχει νέα επεισόδια από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου που επανεκκινούν οι εργασίες της με μάρτυρες πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, αναμένονται οι καταθέσεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2015-2016 Αντώνη Μωυσίδη, του αντιπροέδρου του Οργανισμού την ίδια περίοδο Ιωάννη Καρυώτη, καθώς και των αντιπροέδρων του 2015 Ειρήνης Κατσινοπούλου και Άννας Μαρία Γιάντση.

Επίσης, σειρά παίρνουν ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας, ο πρώην γ.γ. Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ Χαράλαμπος Κασσίμης, καθώς και οι πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης και Βαγγέλης Αποστόλου. Και έπεται συνέχεια μέχρι το 1998, οπότε και ιδρύθηκε ο «αμαρτωλός» ΟΠΕΚΕΠΕ ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Δημοσίου Συμφέροντος.

Υψηλοί τόνοι και «μαύρο» στις Επιτροπές

Το ερώτημα, βεβαίως, είναι αν τώρα που κατέθεσαν τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης –υπηρεσιακοί παράγοντες, αγροτοσυνδικαλιστές και πολιτικοί- της «γαλάζιας» περιόδου κατά την οποία «έσκασε» το πολύκροτο σκάνδαλο και εν αναμονή της νέας δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία φέρονται να περιλαμβάνονται και άλλα (πολιτικά) πρόσωπα, θα έχουμε μια από τα ίδια με τις εντάσεις και την τοξικότητα που είδαμε το προηγούμενο διάστημα.

Το βέβαιον είναι ότι με το «καλημέρα σας» αναμένεται οι τόνοι να ανέβουν μετά και την διακηρυγμένη πρόθεση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να «κόψει» την δημόσια τηλεοπτική μετάδοση των συνεδριάσεων των Εξεταστικών Επιτροπών, αν και το μέτρο αυτό, στην περίπτωση που υιοθετηθεί, δεν αφορά την παρούσα επιτροπή αλλά τις μελλοντικές.

Σε κάθε περίπτωση τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι αυτό θα αποτελούσε «μεθόδευση συγκάλυψης», κάτι που έρχεται να προστεθεί στο ήδη βεβαρημένο κακό κλίμα δυσπιστίας που υπάρχει προς την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

***

Ποιος βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά

Σε μια χρονική στιγμή που η κυβέρνηση πιέζεται από τα αγροτικά μπλόκα, ο Κωστής Χατζηδάκης βγήκε μπροστά και βάζει πλάτη στην κυβέρνηση στέλνοντας μήνυμα, ότι οι αγρότες δεν μπορούν και τα μπλόκα να συνεχίζουν και τον διάλογο να αρνούνται.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με ανάρτηση του αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει πάρει η Κυβέρνηση για τους αγρότες και τους ζητά να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο ίδιος επιμένει πως «3,82 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν στους αγρότες το 2025 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ και το ποσό αυτό είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών και κατά 13% πιο μεγάλο από τα 3,38 δισ. ευρώ που καταβλήθηκαν το 2024.

***

Ο φάκελος της συνταγματικής αναθεώρησης

Μέσα στο νέο έτος η κυβέρνηση θα ανοίξει και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς αυτή τη Βουλή είναι η προτείνουσα, με την επόμενη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές να είναι η αναθεωρητική. Δύο είναι οι εμβληματικές αλλαγές που θα συζητηθούν: το άρθρο 86 που αφορά τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Η τροποποποίηση του άρθρου 86 έχει γίνει «σημαία» και από τους κομματικούς σχηματισμούς που θα ανατείλουν το νέο έτος (κόμμα Τσίπρα, Μαρίας Καρυστιανού) γεγονός που προοιωνίζεται μάχη στη Βουλή. Το ίδιο θα συμβεί και με τις αλλαγές που προτείνονται για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

***

Ρουσφέτι τέχνας κατεργάζεται

Το ξεκίνησε με την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη που ανέλαβε το καθήκον να σβήνει τα φώτα και τους υπολογιστές και να κλείνει τα παράθυρα στο κτήριο της Περιφέρειας. Τώρα το επεκτείνει με καινούργια πρόσληψη συνεργάτη που -κατά την προφορική υπόσχεση- θα είναι «τουλάχιστον μηχανικός» και θα αναλάβει να παρακολουθεί τις νυχτερινές ώρες αν λειτουργεί ο οδοφωτισμός, πού υπάρχουν λακκούβες ή προβληματικές πινακίδες.

Ο λόγος για τον «ευρηματικό» περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες ανακοίνωσε –«φωτογραφική» σύμφωνα με την αντιπολίτευση- προκήρυξη πρόσληψης για «παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο λειτουργίας οδοφωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες, της κατάστασης του οδοστρώματος, της διαγράμμισης, των πινακίδων και των στηθαίων ασφαλείας σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου για τα έτη 2026 και 2027».

Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός είναι 57.040 ευρώ με ΦΠΑ, αλλά με βάση τους υπολογισμούς του περιφερειάρχη μετά τις κρατήσεις και τον φόρο που αναλογεί ο προσληφθείς θα εισπράττει περί τα 1.000 ευρώ μηνιαίως. Για νυκτερινή εργασία μηχανικού δεν το λες και τεράστιο ποσό. Αλλά εκείνο που εντυπωσιάζει είναι η παγκόσμια ευρεσιτεχνία του ρουσφετιού. Πώς δεν το σκέφθηκε άραγε άλλος πριν από τον περιφερειάρχη της φτωχότερης περιφέρειας της Ευρώπης;

***

Η παρέμβαση Κοτζιά

Παρέμβαση για την ανασυγκρότηση της Αριστεράς έκανε χθες ο Νίκος Κοτζιάς και προτείνει πέντε βήματα, χωρίς στο άρθρο του να κάνει ονομαστική αναφορά σε πρόσωπα και ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των κυβερνήσεων Τσίπρα προτείνει μεταξύ άλλων να συγκροτηθεί άμεσα ένα φόρουμ διαλόγου και ρίχνοντας το καρφί του σημειώνει πως οι εκδηλώσεις διαλόγου κάποιων οργανώσεων του χώρου, απαραίτητες μεν, δεν αντικαθιστούν, όμως, τον οργανωμένο και πολυεπίπεδο διάλογο, τόσο εσωτερικό, όσο και δημόσιο προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση και όχι παράλληλες τοποθετήσεις πολλών «εγώ».

Επίσης υποστηρίζει την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών όσο είναι δυνατό, στη βουλή, στις λαϊκές και μαζικές οργανώσεις και συγκρότηση κοινών ομάδων.

***

Φωνές κατά της κατάργησης των σχολικών επιτροπών

Η προτεινόμενη ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών, συσπειρώνει πολλούς δημάρχους. Ήδη υπάρχει αίτημα των δημάρχων Αθηναίων Χάρη Δούκα, Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, Πειραιά Γιάννη Μώραλη, Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη και Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα για την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης. Και μαθαίνω ότι και παρά πολλοί γαλάζιοι δήμαρχοι συνυπογράφουν έστω σιωπηρά.

***

Ποδαρικό στο Προεδρικό

Ποδαρικό στο Προεδρικό έκανε ο Έλληνας πρέσβης στην Κύπρο. Το πρώτο αίτημα για ακρόαση που αποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας για το 2026 ήταν εκείνο του πρέσβη μας στην Κύπρο Κωνσταντίνου Κόλλια, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα για τις γιορτές. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρέσβης έχουν αναπτύξει καλή χημεία στα δύο ταξίδια του Προέδρου στην Κύπρο και ο Τασούλας εκτιμά τις γνώσεις για το Κυπριακό και τη σοβαρότητα του Κόλλια.

Στη χθεσινή συνάντηση στο Προεδρικό ο πρέσβης κάλεσε τον Πρόεδρο να κάνει ένα τρίτο ταξίδι στην Κύπρο και συγκεκριμένα να γιορτάσει την 25η Μαρτίου στην Λευκωσία. Φυσικά, συζήτησαν όχι μόνο για το Κυπριακό, αλλά και για την Κυπριακή προεδρία της ΕΕ, που άρχισε από 1.1.2026, γεγονός βαθιά συμβολικό και χαρμόσυνο για την Κύπρο, αλλά και για τον ελληνισμό.