Ο καθιερωμένος καφές στο Κολωνάκι μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη δεν ήταν μονοθεματική για τις πολιτικές εξελίξεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξομολογήθηκε στο τραπέζι πως ο γιος του, Κωνσταντίνος, θα παντρευτεί καθώς έκανε στην αγαπημένη του, Μαρία Σάκκαρη, πρόταση γάμου.

Ο γάμος θα γίνει το 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε με τα καλύτερα για τη μέλλουσα νύφη του λέγοντας ότι είναι εξαιρετική κοπέλα και χαίρεται πολύ.

Σημείωσε μάλιστα, ότι ο γιος του παντρεύεται στην ίδια περίπου ηλικία που παντρεύτηκε και ο ίδιος. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το ‘27 θα γίνει 28 ετών, ενώ ο πρωθυπουργός όταν νυμφεύθηκε ήταν 29.

«Κι εγω 29 ήμουν όταν παντρεύτηκα», ειπε ο πρωθυπουργός.

Η συναίνεση με το ΠαΣοΚ, τι ζήτησε ο Μητσοτάκης από τον Κακλαμάνη

Εκτός από γάμο στον καφέ συζητήθηκε και η πρόθεση του πρωθυπουργού (δεν είναι καινούριο, έχει ξαναειπωθεί) να αναλάβει πρωτοβουλία συναίνεσης με το ΠαΣοΚ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη να κινηθούν εκ νέου και με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας 3/5.

Δείτε εικόνες από την πρωινή συνάντηση στο Κολωνάκι