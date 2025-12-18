Είμαστε σε καλή θέση όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, αλλά αυτό «δεν σημαίνει ότι είμαστε στατικοί» τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Υπήρξε ομόφωνη άποψη ότι «όλες οι επιλογές θα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι» ενώ απάντησε ξεκάθαρα σε ερώτηση ότι η αύξηση των επιτοκίων δεν συζητήθηκε σε αυτή τη συνεδρίαση.

«Δεν έχουμε μια καθορισμένη πορεία για τα επιτόκιά μας στο μέλλον. Ξέρω ότι όλοι θα ήθελαν κάποια μελλοντική καθοδήγηση. Αλλά εμείς, στην τρέχουσα κατάσταση, με τον βαθμό αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουμε, απλά δεν μπορούμε να προσφέρουμε μελλοντική καθοδήγηση» σημείωσε.

Ανέφερε ότι η αβεβαιότητα παραμένει σταθερή για το 2026 με τους κυριότερους παράγοντες που την τροφοδοτούν να είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι εμπορικές εντάσεις και τα γεγονότα που θα μπορούσαν να συμβούν στα σύνορα της Ευρώπης.

Για το λόγο αυτό η κεντρική τράπεζα θα εξετάζει ανά συνεδρίαση και θα αποφασίζει βάση των δεδομένων.

Το ευρώ και τα ομόλογα της ευρωζώνης παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις πριν από την απόφαση, για να καταλήξουν σχεδόν αμετάβλητα μετά τη συνέντευξη. Οι χρηματαγορές εκτιμούν πλέον ότι η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ το επόμενο έτος είναι μόλις 16%.

Οικονομία και πληθωρισμός

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η Λαγκάρντ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε «στενό εύρος» από την άνοιξη. Οι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού επίσης δεν έχουν αλλάξει πολύ και παραμένουν ευθυγραμμισμένοι με τον στόχο του 2%, πρόσθεσε. Ο πληθωρισμός θα πρέπει να μειωθεί βραχυπρόθεσμα λόγω των επιδράσεων της ενεργειακής βάσης, συνέχισε. Η επιστροφή στον στόχο το 2028 αντανακλά εν μέρει την εισαγωγή του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ETS2.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ χαρακτήρισε την οικονομία ανθεκτική και ανέφερε ότι οι επενδύσεις αποτελούν ένα βασικό στοιχείο που έχει εκπλήξει θετικά.

Δεν πρόκειται μόνο για τις δαπάνες του δημόσιου τομέα, αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό «οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης» είπε χαρακτηριστικά.

Η οικονομία επωφελείται από μια ισχυρή αγορά εργασίας. Η ανεργία, στο 6,4% τον Οκτώβριο, βρίσκεται κοντά στο ιστορικό χαμηλό της και η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,2% το τρίτο τρίμηνο.

Οι προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων θεωρούν την εγχώρια ζήτηση ως την κύρια κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.Τα πραγματικά εισοδήματα αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω και το ποσοστό αποταμίευσης θα πρέπει σταδιακά να μειωθεί από το ακόμη υψηλό επίπεδό του, στηρίζοντας την κατανάλωση.

Η Λαγκάρντ επανέλαβε για μια ακόμα φορά πόσο ζωτικής σημασίας είναι η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού της ενιαίας αγοράς και ζήτησε ακόμα μια φορά την περαιτέρω ενοποίηση της κεφαλαιαγοράς και την τραπεζική ένωση και την υιοθέτηση του κανονισμού για τη θέσπιση του ψηφιακού ευρώ.

Είναι μια εξαιρετική δουλειά

Όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς η συζήτηση για τη διαδοχή της στην προεδρία της ΕΚΤ έχει ξεκινήσει, η Σιδηρά Κυρία ερωτήθηκε ποιος θα τη διαδεχθεί.

«Υπάρχουν πολλοί πολύ καλοί υποψήφιοι», λέει η πρόεδρος, και η Ιζαμπέλ Σνάμπελ -η οποία εξέφρασε ενδιαφέρον για τη θέση σε πρόσφατη συνέντευξη -«είναι μία από αυτούς».

«Το βρίσκω εξαιρετικά ικανοποιητικό, με έναν τρόπο που τόσοι πολλοί άνθρωποι θέλουν να έχουν τη δουλειά μου» σημείωσε και πρόσθεσε. «Είναι μια εξαιρετική δουλειά». Επεσήμανε ότι η διαδοχή της θα αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ένα άλλο ερώτημα αφορά τη διαδοχή στην ΕΚΤ και το αν είναι νομικά δυνατό ένα εν ενεργεία μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου να γίνει πρόεδρος, δεδομένου ότι η οκταετής θητεία δεν είναι ανανεώσιμη.

Η Λαγκάρντ αναφερόμενη σε προηγούμενες αξιολογήσεις άλλων πιθανών υποψηφίων είπε ότι τότε αυτό θεωρήθηκε αδύνατο. Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν είναι δική της αρμοδιότητα να κρίνει και ότι το θέμα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου.

Το ερώτημα αφορά τη θητεία της Σνάμπελ στα ανώτερα κλιμάκια της ΕΚΤ που θα μπορούσε να θεωρηθεί πρόσκομμα στην διεκδίκηση της διαδοχής αλλά εκτιμάται από παρατηρητές ότι θα μπορούσε να ξεπεραστεί εφόσον υπάρχει κεντρική βούληση.

Πολλοί παρατηρητές πιστεύουν ότι η θητεία του Schnabel θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο, αλλά θεωρούν ότι αυτό μπορεί να ξεπεραστεί αν υπάρχει πολιτική βούληση.

Τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Στο τέλος της συνέντευξης δέχθηκε ερώτημα σχετικά με τις προσπάθειες παροχής χρηματοδότησης στην Ουκρανία με την υποστήριξη των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, για τις οποίες η ΕΚΤ έχει κατά καιρούς ασκήσει κριτική.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ επεσήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση ανάμεσα στους ηγέτες της Ευρώπης. «Δεδομένης της σημασίας αλλά και γνωρίζοντας τι διακυβεύεται είμαι σίγουρη ότι θα βρουν μια λύση.» Μπορεί να γίνει με τον ευρωπαϊκό τρόπο ανέφερε αλλά θα βρεθεί λύση σε πολιτικό επίπεδο.

«Είμαστε σε μια περιοχή του πλανήτη όπου πρεσβεύουμε ότι είμαστε ένα κράτος δικαίου. Και είναι χαρακτηριστικό της δημοκρατίας μας. Δεν είναι λοιπόν ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας να υποστηρίξει ένα μηχανισμό νομισματικής χρηματοδότησης που δεν επιτρέπεται από τη Συνθήκη».

Πηγή: ot.gr