«Έφυγε» από τη ζωή σήμερα, 1η Ιανουαρίου, ο Αλκιβιάδης Χήτος, εκ των ιδρυτών της Χήτος ΑΒΕΕ. Ο Άλκης Χήτος γεννήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 1937, στο Ασπροχώρι Ιωαννινων.

Οραματιστής, χαρισματικός και πρωτοπόρος, ανέλαβε τα ηνία της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο το 1984, συνεχίζοντας την επιτυχημένη οικογενειακή παράδοση εμφιάλωσης και εμπορίας ποτών, την οποία είχε ξεκινήσει ο πατέρας τους, Ιωάννης Χήτος, το 1955.

Σε ανακοίνωσή της η Χήτος ΑΒΕΕ αναφέρει: «Με απαράμιλλη ακεραιότητα, αφοσίωση και ανεξάντλητη δύναμη, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για όλους όσοι είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του. Η παρουσία του καθόρισε τον τρόπο που η εταιρεία λειτουργεί σήμερα, διαμορφώνοντας μια κουλτούρα που τιμά τόσο τις ανθρώπινες αξίες όσο και την επιχειρηματική αριστεία.

Η κληρονομιά του Άλκη Χήτου δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη της εταιρείας, εκφράζεται καθημερινά στις σχέσεις, στη δέσμευση για ποιότητα, στην κοινωνική ευθύνη και στην αίσθηση της κοινότητας, που καλλιέργησε σε εργαζόμενους, συνεργάτες και πελάτες. Το όραμά του, το ήθος και η ηγετική του παρουσία θα συνεχίσουν να αποτελούν πυξίδα για την εταιρεία και καθοδηγητικό παράδειγμα για τις επόμενες γενιές».

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Περιβλέπτου, αύριο Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στις 12.00.

Τα αναψυκτικά «Ερμής», η «Ηi – J» και το «Ζαγόρι»

Η ιστορία της Χήτος ΑΒΕΕ ξεκινάει στα μέσα της δεκαετίας του ’50, με την ίδρυση εργοστασίου εμφιάλωσης αεριούχων ποτών, στην πόλη των Ιωαννίνων. Ιδρυτής του εργοστασίου, ο Ιωάννης Χήτος, με καταγωγή από εκεί, ο οποίος με συνοδοιπόρους τους γιους του, Κωνσταντίνο και Αλκιβιάδη, ξεκίνησε την παραγωγή των αναψυκτικών «Ερμής».

Ο Ιωάννης Χήτος κράτησε τα ηνία της εταιρείας για περίπου 25 χρόνια. Στη δεκαετία του 1980, αναλαμβάνουν τη διοίκηση της εταιρείας, ο Κωνσταντίνος και ο Αλκιβιάδης Χήτος, μετονομάζοντάς την σε «Hi – J».

Το 1988 ήταν μία χρονιά ορόσημο για την εταιρεία και την πορεία της στο μέλλον, αφού το επιχειρηματικό πλάνο των αδελφών Κωνσταντίνου και Αλκιβιάδη υλοποιείται με μεγάλη επιτυχία.

Σε μια εποχή που η κατανάλωση του εμφιαλωμένου νερού είναι ακόμη αρκετά χαμηλή στην Ελλάδα, η εταιρεία, με κύριο όχημα την τεχνογνωσία και την εμπειρία 30 και πλέον χρόνων, δημιουργεί το δικό της brand εμφιαλωμένου νερού, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ.

Κι ενώ τα εμφιαλωμένα νερά κερδίζουν έδαφος στην καθημερινότητα των καταναλωτών και η ζήτηση αυξάνεται, το 2002, η εταιρεία καθετοποιεί τις παραγωγικές της διαδικασίες και δημιουργεί την τρίτη εργοστασιακή μονάδα παραγωγής υλικών συσκευασίας (προπλασμάτων pet – preforms και πωμάτων) στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.

Το 2012, η εταιρεία προβάλλει ως η πλέον αναγνωρίσιμη και ανταγωνιστική εταιρεία στον κλάδο των εμφιαλωμένων φυσικών μεταλλικών νερών, με τη μεγαλύτερη γκάμα συσκευασιών και υπηρεσιών, απασχολώντας άμεσα και έμμεσα περισσότερα από 1.200 άτομα συνολικά.

Σήμερα, η Χήτος ΑΒΕΕ διαθέτει εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα και μεταξύ άλλων εστιάζει ακόμη περισσότερο στην ενδυνάμωση του εξαγωγικού της προσανατολισμού.