Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν από τις 15:00 το μεσημέρι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς περιοχές του Δήμου Πεντέλης, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η διακοπή ηλεκτροδότησης ενδέχεται να σχετίζεται με την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών στην περιοχή.

Το πρόβλημα προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κατοίκους να εκφράζουν την αγανάκτησή τους σε ομαδική σελίδα της περιοχής στο Facebook, διερωτώμενοι για τα αίτια της διακοπής ρεύματος στον Δήμο.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πάρνηθα

Λόγω της έντονης χιονόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, στο ύψος του Καζίνο. Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση από το σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας για την ασφάλειά τους.

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θυμίζει «βαρύ χειμώνα», με το κρύο να κορυφώνεται την αλλαγή του χρόνου, πριν δώσει τη θέση του σε θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, που σε ορισμένες περιοχές θα αγγίξει ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία σε πτώση, θα κυμανθεί κοντά στους 7 – 9 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, 10 – 13 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 16 στο νότιο Αιγαίο, με περαιτέρω πτώση προς την αλλαγή του έτους.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα πελάγη, ισχυροί μέχρι το μεσημέρι στα 6 – 7 μποφόρ στο Αιγαίο, βαθμιαία θα υποχωρήσουν.

Στην Αττική προβλέπονται ασθενείς βροχές ή χιονόνερο ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στην Πάρνηθα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 9 βαθμούς μέχρι το μεσημέρι και θα πέσει κατακόρυφα στη συνέχεια, έως 2 βαθμούς το βράδυ. Βόρειοι οι άνεμοι 6, στα ανατολικά 7 μποφόρ το πρωί, με περαιτέρω εξασθένηση το βράδυ.