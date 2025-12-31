Το δρόμο για τη φυλακή πήρε χθες (30/12) ο γιος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου που βρήκε τραγικό θάνατο στις 29 Ιανουαρίου του 2022 μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι.

Αρχικά ο θάνατός της θεωρήθηκε δυστύχημα, όμως σχεδόν 4 χρόνια μετά εξιχνιάστηκε ως έγκλημα, πίσω από το οποίο ήταν ο 60χρονος γιος της χήρα του πρώην υπουργού του ΠαΣοΚ.

Σε βάρος του 60χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για εμπρησμό. Ο ίδιος όμως εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή.

Σε έκτακτη εκπομπή της η Αγγελική Νικολούλη παρουσίασε σημαντικά στοιχεία της υπόθεσης.

Η πρώτη αντίδραση στην έρευνα του «Φως στο Τούνελ»

Στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του «Τούνελ» με τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου εμφανιζόταν απόλυτα βέβαιος πως η υπόθεση είχε «τελειώσει».

Παρά τις επίμονες προσπάθειες του δημοσιογράφου της εκπομπής να του εξηγήσει ότι πρόκειται για μία σοβαρή υπόθεση που παραμένει ανοιχτή και υπό διερεύνηση, εκείνος παρέμενε ανένδοτος.

«Η υπόθεση έχει κλείσει. Τώρα τι θέλετε; Να παίξουμε θέατρο; Δεν υπάρχει καμία ανοιχτή έρευνα. Αν υπήρχε θα το γνώριζα. Δεν ξέρω καν ποιος είστε και αν πρόκειται για κάποια φάρσα από γνωστό μας. Τα πορίσματα έχουν εκδοθεί και όλα έχουν τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εδώ μιλάμε για ατύχημα»

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα δεχόταν μία συνάντηση από κοντά, η απάντησή του ήταν κάθετη.

«Όχι βέβαια. Για κανέναν λόγο. Για ποιο ζήτημα; Από πού κι ως πού; Αν υπήρχε το παραμικρό θέμα θα ήμουν ενημερωμένος. Έχω μιλήσει και με την Πυροσβεστική και με το Ανακριτικό Τμήμα της, μάλιστα πρόσφατα για άλλον λόγο βέβαια. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν πρόκειται να μιλήσω με κάποιον που μου λέει απλώς ότι είναι δημοσιογράφος. Την εκπομπή την βλέπω, μου αρέσει και τη σέβομαι. Όμως εδώ μιλάμε για ατύχημα. Από τσιγάρο. Υπάρχουν πορίσματα, έχουν βγει όλα».

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή οι πληροφορίες της εκπομπής έδειχναν πως το τραγικό τέλος της «αρχόντισσας του Κολωνακίου» μόνο ατύχημα δεν ήταν. Αυτό ακριβώς προσπαθούσε ο ρεπόρτερ να του εξηγήσει, εκείνος όμως δεν ήθελε να το ακούσει.

«Σας παρακαλώ. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιοι σας έχουν ενοχλήσει. Στην εποχή μας συμβαίνουν πολλά. Όμως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Το πόρισμα είναι ξεκάθαρο: η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο που σιγόκαιγε για ώρες και φούντωσε απότομα όταν ανοίξαμε την πόρτα. Δεν νοείται να έχει συμβεί κάτι άλλο. Το σπίτι ήταν κλειδωμένο. Σας παρακαλώ μην με ενοχλείτε άλλο».

Επέμενε για «ανάφλεξη» και έγκλημα

Κάπως έτσι η γραμμή έκλεισε απότομα. Στη συνέχεια θα απαντούσε ο ίδιος σε όλα τα ερωτήματα και θα έδινε τη δική του «επιστημονική» εκδοχή. «Από που προκύπτει ότι δεν ήταν φωτιά από τσιγάρο; Παρακαλώ ελέγξτε το ενδεχόμενο της ανάφλεξης. Σας στέλνω να δείτε».

Ωστόσο, παρά τα όσα είχε πει αρχικά στον δημοσιογράφο της εκπομπής, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου ισχυρίστηκε στη συνέχεια ότι οι ανακριτές ποτέ δεν του είπαν πως έφταιγε το τσιγάρο, αλλά πως ο ίδιος έκανε λάθος.

«Μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις στην εκπομπή σας για τα φάρμακα που βρέθηκαν στον οργανισμό της ζήτησα από τους δικηγόρους μου να προχωρήσουν άμεσα σε μήνυση κατά αγνώστων. Μακάρι να είχα ενημερωθεί νωρίτερα και να είχα ξεκινήσει τις διαδικασίες. Παρακαλώ σημειώστε ότι ποτέ οι ανακριτές της Πυροσβεστικής δεν μου είπαν ότι έφταιγε το τσιγάρο. Εγώ το παρερμήνευσα και πίστεψα ότι εννοούσαν ατύχημα από το τσιγάρο, ενώ μάλλον μιλούσαν για κάτι διαφορετικό. Τώρα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αλλά και της πιθανής αυτοκτονίας με κατάποση χαπιών να αυτοπυρπόληση με εύφλεκτο υγρό λίγο πριν ξεψυχήσει».

Στη συνέχεια ο γιος επανήλθε στην εκπομπή και είπε: «Ο δικηγόρος μου διαφώνησε με την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων. Μου συνέστησε να κάνω υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να ενημερωθούμε για την υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές. Ως τότε θα αποφύγω κάθε δήλωση και προσπάθεια να μαντέψω να εξηγήσω τι έχει συμβεί, αφού ακόμα δεν γνωρίζουμε όλα τα στοιχεία της υπόθεσης».

Τα τελευταία μηνύματα πριν τη σύλληψη

Στα τελευταία μηνύματά του πριν τις ραγδαίες εξελίξεις, ο κατηγορούμενος ξεδιπλώνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν εκείνο το μοιραίο βράδυ.

«Όπως μάθαμε πρόσφατα, οι πυροσβέστες είχαν από την αρχή υποψίες για πιθανό εμπρησμό. Χωρίς να γνωρίζω όλα τα στοιχεία, θα κάνω δύο υποθέσεις, προσθέτοντας και κάποια σημαντικά επιπλέον στοιχεία που ως τώρα δεν έχουν αναφερθεί.

»Αν η ύποπτη οσμή και η εύφλεκτη ουσία που βρέθηκε στο ρούχο ήταν αλκοόλ, εξηγείται απόλυτα από την επικάθιση του νέφους ατμών αλκοόλ που σίγουρα δημιουργήθηκε από τα σπασμένα μπουκάλια ποτών που ακόμα βρίσκονται στο κλειδωμένο μπαρ και στη ντουλάπα τοίχου του γραφείου.

»Σίγουρα κάποια ή όλα τα μπουκάλια έσπασαν από την υψηλή θερμοκρασία και από τα εργαλεία των πυροσβεστών που έριξαν κάτω τα καμένα βιβλία της βιβλιοθήκης. Έτσι δημιουργήθηκε ένα νέφος ατμών αλκοόλ που σίγουρα μύριζε έντονα και ύστερα επικάθησε στο ύφασμα του ρούχου της μητέρας μου.

»Πώς είναι δυνατόν να έχει βραχεί με εύφλεκτο υγρό το ρούχο και να μην αποτεφρωθεί πρώτο αυτό; Μήπως ήταν από πυρίμαχο ύφασμα; Αν οι ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο στομάχι της μητέρας μου ήταν χάπια όπως το αντικαταθλιπτικό Ciprex και παυσίπονα όπως το Lonarid, δυστυχώς σημαίνει ότι η μητέρα μου προφανώς έκανε μια απόπειρα αυτοκτονίας.

»Πάντα υπήρχαν διάφορα παυσίπονα στο σπίτι μας. Τα φάρμακα τα αγόραζε με την οικιακή βοηθό από το γειτονικό φαρμακείο επί της Σκουφά και Δημοκρίτου, σίγουρα με ηλεκτρονική συνταγογράφηση αφού ήταν ασφαλισμένη, αλλά γενικά δεν με ενημέρωναν για τέτοια ζητήματα.

»Μετά βρισκόμενη σε λήθαργο, ή έχοντας ήδη εκπνεύσει, προφανώς της έπεσε το τσιγάρο που κρατούσε πάνω στην καινούργια συνθετική ρόμπα που πρόσφατα της είχε αγοράσει η κοπέλα και μετά ακολούθησε το φαινόμενο του “Ανθρώπινου Φυτιλιού”».

Ο κατηγορούμενος μέσα από τα μηνύματά του στο «Τούνελ» αναφέρεται και στη σχέση του με τη μητέρα του, μιλώντας για αγάπη με εντάσεις, ενώ δηλώνει ότι δεν έχει επιστρέψει στο σπίτι μετά την τραγωδία.

«Με τη μητέρα μου είχαμε μια ιδιαίτερη αγάπη, πέραν της συνηθισμένης τυπικής σχέσης ηλικιωμένης μητέρας – γιου. Φώναζα όταν έμπαινα και έβρισκα το σπίτι γεμάτο καπνό τσιγάρου, με ένα βουνό από γόπες, πακέτα τσιγάρων, χαρτιά, περιτυλίγματα φαγητού πάνω στο τραπέζι, έτοιμα να πάρουν φωτιά! Έβαζα τις φωνές και αμέσως μετά αγκαλιαζόμασταν και φιλιόμασταν, έτσι είμαστε εμείς στην οικογένεια μας! Η μητέρα μου ήταν ένας ανεξάρτητος, δυναμικός άνθρωπος με πλήρη πνευματική διαύγεια, που έκανε πάντα ό,τι ήθελε.

»Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα λόγω κινητικών προβλημάτων δεν έβγαινε πλέον μόνη από το σπίτι αλλά μόνο με συνοδεία από την κοπέλα ή από εμένα, δεν σημαίνει ότι κάποιος την καταπίεζε όπως κάποιοι άφησαν να εννοηθεί στην τελευταία σας εκπομπή. Είμαι στην διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις. Το σπίτι παραμένει κλειδωμένο, δεν το έχω επισκεφτεί τους τελευταίους μήνες, ούτε πρόκειται να το κάνω μέχρι να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί».

Το έγγραφο της Πυροσβεστικής που δείχνει εμπρησμό

Η 87χρονη εντοπίζεται νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι στις 29 Ιανουαρίου του 2022. Μία μέρα μετά, στις 30 Ιανουαρίου του 2022, το πόρισμα της Πυροσβεστικής κάνει λόγο για εμπρησμό από εύφλεκτο υγρό.

«Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει εμπρησμό, δεν έχει δολοφονία. Όταν έχει εμπρησμό είναι αδίκημα που διώκεται αυτεπάγγελτα. Λειτουργεί αυτεπάγγελτα ο πυροσβέστης. Παίρνει ρούχα, υπολείμματα από το σαλόνι, κάνει όλες τις ενέργειες που έπρεπε για να διερευνήσει τον εμπρησμό. Η έρευνα φαίνεται πως κράτησε όσο διήρκησαν να βγουν οι εξετάσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Από τη στιγμή που η Πυροσβεστική έχει στα χέρια της τις τοξικολογικές προκύπτει ότι υπάρχει και άλλο έγκλημα. Εκεί, μετά από 1,5 χρόνο, διαβιβάζει τη δικογραφία στον εισαγγελέα», λέει στο «Τούνελ» ο Νίκος Διαμαντής, Αντιστράτηγος Π.Σ ε.α.

Στο ερώτημα γιατί ενώ ενημερώθηκε από τον προηγούμενο χρόνο το Ανθρωποκτονιών δεν κινήθηκε πιο άμεσα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου είπε:

«Όντως παραδίδεται από την Πυροσβεστική μία δικογραφία, προφανώς οι ανακριτικοί υπάλληλοι ανέμεναν και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης όπου προέκυψε ότι η γυναίκα ήταν νεκρή όταν κάηκε. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συμπληρωματικές καταθέσεις ή καταθέσεις που μπορεί να μην πάρθηκαν γιατί στην αρχή διερευνούσαν εμπρησμό. Η αστυνομία ερευνούσε εγκληματική ενέργεια από το 2024 και μάλιστα η βασική κατάθεση ενός ιατροδικαστή έρχεται το 2025 όπου ξεκαθαρίζει ότι σύμφωνα με τα ευρήματα η γυναίκα ήταν νεκρή όταν κάηκε».

Τι λέει ο πυροσβέστης που μπήκε πρώτος στο διαμέρισμα

Ο πυροσβέστης που μπήκε πρώτος στον χώρο, περιγράφει καρέ – καρέ την προσπάθεια διάσωσης και την πρώτη του επαφή με τον γιο της άτυχης γυναίκας.

«Πλησιάζοντας από το κλιμακοστάσιο έβλεπα από τα παράθυρα να βγαίνουν μεγάλες φλόγες από το μπαλκόνι διαμερίσματος του τρίτου ορόφου. Από το κλιμακοστάσιο του τρίτου κατέβαινε γρήγορα ο γιος της γυναίκας που βρισκόταν στο διαμέρισμα που καιγόταν. Κατάλαβα ότι είναι ο γιος της από τα συμφραζόμενα. Πριν του μιλήσω, μου είπε με ψυχραιμία πως η μητέρα του βρίσκεται μέσα στο διαμέρισμα και πως προσπάθησε να μπει αλλά δεν μπορούσε λόγω της φωτιάς.

»Του ζήτησα πληροφορίες, σε ποιο δωμάτιο ήταν και μου είπε ότι βρισκόταν μπαίνοντας αριστερά στο βάθος του διαδρόμου. Η πόρτα του διαμερίσματος ήταν ανοιχτή, υποθέτω από τον γιο. Κατευθύνθηκα με τους συναδέλφους μου στο δωμάτιο αλλά το πυροθερμικό φορτίο και οι φλόγες ήταν μεγάλης έντασης. Μπαίνοντας στο δωμάτιο είδα την απανθρακωμένη σορό της, δίπλα στην πόρτα σε θέση καθιστή και πλαγιαστή. Εγώ και οι συνάδελφοι που φορούσαμε αναπνευστική συσκευή δεν αντιληφθήκαμε οσμή εύφλεκτου υγρού, ο συνάδελφος όμως που δεν φορούσε, αντιλήφθηκε τέτοιου είδους οσμή».

«Την έβριζε χυδαία»

Μετά τη σύλληψη του μητροκτόνου, οι αντιδράσεις γειτόνων και συγγενών αποτυπώνουν το σοκ και μια αίσθηση πικρής επιβεβαίωσης.

Γείτονας της Ελένης Παπαδοπούλου «σπάει» τη σιωπή του στο «Τούνελ» και περιγράφει μια χρόνια, εκρηκτική κατάσταση πίσω από κλειστές πόρτες. Μιλά για έναν ιδιόρρυθμο γιο, για εντάσεις, φασαρίες αλλά και χυδαίες ύβρεις που ακούγονταν συχνά.

«Την έβριζε χυδαία, π…. την ανέβαζε π… την κατέβαζε. Αυτό γινόταν χρόνια, από τότε που πέθανε ο πατέρας του. Ακούγαμε βρισιές και φασαρίες αλλά δεν πήγαμε στην Αστυνομία γιατί τον ήξερα από παιδί», λέει, δηλώνοντας πως ποτέ δεν φαντάστηκε ότι η βία θα έφτανε μέχρι τη δολοφονία.

«Το ήξερα ότι είναι ιδιόρρυθμος ο γιος, ήξερα ότι είχε προβλήματα, ότι είχε κλειδωμένη τη μάνα του, ότι την έβριζε αλλά το μυαλό μου δεν πήγε ποτέ στο ότι έβαλε φωτιά να την κάψει… Για τα rave πάρτι που λένε ξέρω ότι γινόντουσαν και ότι είχε μπει και φυλακή για έναν χρόνο και τον έβγαλε ο πατέρας του» αναφέρει.

Οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας παρακολουθούν τις εξελίξεις συντετριμμένοι. Αδυνατούν να πιστέψουν πως η «θεία Ελένη» που ήταν πάντα παρούσα και κοντά σε όλους, βρήκε τόσο φρικτό τέλος από τα χέρια του παιδιού της.

«Όσο κι αν το υποψιάζεσαι, όταν το βλέπεις μπροστά σου σοκάρεσαι. Είναι και συγγενής και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο να το πιστέψεις», λένε, ζητώντας δικαίωση.

«Βλέποντας τόσα χρόνια την εκπομπή, ξέρουμε πώς λειτουργεί. Περιμέναμε τις εξελίξεις μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης και την προηγουμένη Παρασκευή πάθαμε σοκ. Τώρα περιμένουμε δικαίωση, την αλήθεια που δεν ξέρω αν θα την πει αυτός. Δεν νομίζω ότι θα ομολογήσει».

«Μου έλεγε ότι τον εξόργιζε»

Συγγενής από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, μίλησε αποκλειστικά στο «Τούνελ» και αποκάλυψε γεγονότα που σοκάρουν. «Ήταν κακομαθημένος, συνέχεια στα χαμένα, μια σκιά… εμείς τα μαθαίναμε μετά ότι ήταν στη φυλακή. Όταν είχε φυλακιστεί για ναρκωτικά είχε γνωρίσει πολλούς μέσα που είχαν σκοτώσει τις μητέρες τους, από ό,τι μου έλεγε».

Ο ίδιος έζησε τους συχνούς καυγάδες ανάμεσα στην Ελένη Παπαδοπούλου και τον γιο της, που όπως λέει, συχνά πυροδοτούνταν από ασήμαντες αφορμές.

«Θύμωνε με τη θεία Ελένη και μάλωναν γιατί της τηλεφωνούσε και εκείνη δεν του απαντούσε ενώ ήταν σίγουρος ότι βλέπει τις κλήσεις. Αυτό τον εξόργιζε και μου έλεγε “απορώ πως δεν την έχω σκοτώσει”. Αυτό μου το είχε πει το καλοκαίρι του 2021 που ήμασταν στη Σαμοθράκη, μισό χρόνο πριν καεί. Εγώ τα άκουγα τότε και αναρωτιόμουν πότε θα ηρεμήσει. Ήταν βίαιος, έβγαζε μια βίαιη συμπεριφορά και της μιλούσε πολύ απότομα, άσχημα. Η θεία δεν άκουγε καλά και αυτό τον εκνεύριζε και γινόταν επιθετικός».

Αναφορικά με την πώληση του σπιτιού ο συγγενής του κατηγορούμενου λέει πως του είχε μιλήσει γι’ αυτό και πιθανότατα να την πίεζε για το κάνει. «Μου είχε πει ότι σκεφτόταν να την βάλει στο γηροκομείο τη θεία αλλά του φαινόταν ακριβή επιλογή. Μου έλεγε ότι ήθελε να κάνει πράγματα αλλά δεν μπορούσε γιατί την είχε έγνοια. Αυτά για τα χρέη που είχε δεν τα γνώριζα, τώρα τα έμαθα κι εγώ. Από τη σύνταξη της θείας ζούσε».

Η εμμονή του γιου με τα εύφλεκτα υλικά

Άλλος συγγενής μίλησε στο «Τούνελ» και περιέγραψε τον γιο ως έναν άνθρωπο με εμμονή στη φωτιά και στις εκρήξεις που έφτιαχνε από βιοντίζελ μέχρι αυτοσχέδιους καυστήρες στο υπόγειο του.

«Από πιτσιρικάς είχε μια τρέλα, σαν μοναχοπαίδι ήταν κακομαθημένος και δύσκολος χαρακτήρας. Αγαπούσε τις φωτιές και ασχολούταν με κάτι τζάκια, ήξερε πώς δουλεύει η φωτιά, μου μιλούσε συχνά και για το πώς γίνονται εκρήξεις από το πουθενά. Με το που ανοίγεις την πόρτα, να φανεί σαν έκρηξη» λέει.

Ο μάρτυρας αποκαλύπτει πως δεν ερμήνευσε εγκαίρως τα σκοτεινά σημάδια, κάτι που άλλαξε όταν έμαθε για τον φρικτό θάνατο της θείας του.

«Όταν το έμαθα από τον αδελφό μου, κάτι μου “βρωμούσε” στον θάνατο της θείας. Αμέσως σκέφτηκα ότι κάτι δεν πάει καλά.. Τον πήρα τηλέφωνο και μιλήσαμε γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω ότι πέθανε με αυτόν τον τρόπο. Τότε εκείνος μου απάντησε να μην ανησυχώ και πως είχε πεθάνει πριν τη φωτιά. Ότι κάηκε νεκρή».

Όπως λέει, ακόμα και τότε δεν αξιολόγησε σωστά τη βαρύτητα των όσων άκουγε. Δεν ήθελε ούτε να σκεφθεί το εφιαλτικό σενάριο μια άγριας εγκληματικής πράξης. «Μου έλεγε πως καιγόταν σιγά σιγά και όταν άνοιξε την πόρτα ο γιος της δημιουργήθηκε ένα ρεύμα φωτιάς κι εγώ τον πίστευα».

Και συνεχίζει: «Τώρα που έχουν συμβεί όλα αυτά συνδύασα στο μυαλό μου και τις αναρτήσεις που έκανε στη σελίδα του στο Facebook για τα εύφλεκτα υλικά. Μετά τα έσβησε κιόλας».

Μάλιστα, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, πέρα από τις αναρτήσεις που έκανε στη σελίδα του στο Facebook για τα εύφλεκτα υλικά, έβγαζε φωτογραφίες ακόμη και μπροστά από τις φλόγες.

«Πουλούσε το σπίτι χωρίς να του ανήκει»

Μαρτυρία στο «Τούνελ» αναφέρει πως το σπίτι δεν άνηκε στον γιο της της Ελένης Παπαδοπούλου αλλά εκείνος προσπαθούσε να το πουλήσει.

«Ήξερα ότι το σπίτι ήταν για πούλημα καιρό τώρα. Το σπίτι δεν άνηκε στον γιο της πριν πεθάνει η μητέρα του. Είχε βάλει να πουληθεί ένα διαμέρισμα που δεν του άνηκε. Ήταν με διαθήκη στο όνομα της μητέρα του. Η γυναίκα δεν ήθελε να πουλήσει το σπίτι» λέει.