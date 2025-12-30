Την προφυλάκιση του 60χρονου κατηγορουμένου για τη δολοφονία της μητέρας του, Ελένης Παπαδοπούλου, στο Κολωνάκι αποφάσισαν ανακρίτρια και εισαγγελέας, μετά την ολοκλήρωση μιας μαραθώνιας ανακριτικής διαδικασίας διάρκειας περίπου οκτώ ωρών.

Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι πληρούνται οι όροι για την επιβολή προσωρινής κράτησης, παρά το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος αρνείται στο σύνολό τους τις αποδιδόμενες κατηγορίες.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων λίγο πριν τις 9:40 το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας για την υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να διαπράχθηκε τον Ιανουάριο του 2022.

Παρέμεινε στο γραφείο της δικαστικής λειτουργού για περίπου πεντέμισι ώρες, εκθέτοντας τη δική του εκδοχή των γεγονότων, και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου και ελήφθη η τελική απόφαση για την ποινική του μεταχείριση.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Σε βάρος του 60χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για εμπρησμό. Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο της μητέρας του.

Το θύμα, η Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα πρώην υπουργού του ΠαΣοΚ, εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα όπου διέμενε, στην οδό Λυκαβηττού στο Κολωνάκι, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον χώρο.

Από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ο θάνατος της μητέρας του ήταν αποτέλεσμα τραγικού ατυχήματος, αποδίδοντάς τον σε φωτιά που προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο, καθώς η ίδια ήταν φανατική καπνίστρια.

Ωστόσο, τόσο οι αστυνομικές όσο και οι δικαστικές αρχές εμφανίζονται να απορρίπτουν αυτό το σενάριο, αντιμετωπίζοντας την υπόθεση ως ανθρωποκτονία με βασικό ύποπτο τον ίδιο.

