Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, ο οποίος κατηγορείται ότι τη δολοφόνησε μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022.

Ο 60χρονος αρνείται ότι δολοφόνησε τη μητέρα του και αποδίδει τον θανάτό της σε ατύχημα, συγκεκριμένα σε τσιγάρο που προκάλεσε φωτιά.

Αμέσως μετά την απολογία του ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

«Έσκαβε στην αυλή»

Μόλις μία μέρα πριν οι Αρχές φτάσουν στο σπίτι του στον Άγιο Στέφανο και του περάσουν χειροπέδες, όπως αποκαλύπτει το MEGA, κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθησαν κάτι ασυνήθιστο.

Ο 60χρονος, στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε με τη σύντροφό του, κρατάει ένα σφυρί, σπάει πλάκες, σκάβει, κινείται με μία ένταση, σχεδόν ακατανόητη, που κανείς δεν έχει ξαναδεί. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που δεν εμφανίστηκε καν στην κηδεία της μητέρας του στην Αλεξανδρούπολη επικαλούμενος covid και την ταφή ανέλαβε συγγενικό πρόσωπο.

Έκτακτη εκπομπή «Φως στο Τούνελ» σήμερα στις 23:10

Η Αγγελική Νικολούλη σήμερα στις 23:10, έρχεται με ένα έκτακτο «Φως στο Τούνελ». Η εκπομπή θα αποκαλύψει όλο το παρασκήνιο αυτής της υπόθεσης που πρώτη ερεύνησε.

Στο φως όλα τα στοιχεία που, σύμφωνα με τις Αρχές, οδήγησαν στη σύλληψη του γιου και μία σοκαριστική μαρτυρία που θα ακουστεί για πρώτη φορά.