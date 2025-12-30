Η Τάνια Μποζανίνου, ειδική στα θέματα εξωτερικής ειδησεογραφίας, κάνει μια συνολική ανασκόπηση της διεθνούς επικαιρότητας του 2025. Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην πανταχού παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, στους εμπορικούς πολέμους, τη Γάζα και τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, τις γεωπολιτικές ανατροπές και τις κοινωνικές εκρήξεις σε όλο τον πλανήτη.

Μεταξύ άλλων στο podcast του Βήματος «Year in Review: Τα γεγονότα που σημάδεψαν τη διεθνή επικαιρότητα το 2025» θα ακούσετε:

00:45 Η «επιθετική» δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ

01:35 Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και η ανάδειξη του δημάρχου Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι

03:45 Οι απειλές και επιβολές δασμών από τον Τραμπ και οι επιπτώσεις στο ελεύθερο εμπόριο

05:45 Η σύγκρουση ΗΠΑ – ΕΕ γύρω από την τεχνολογία

06:15 ΝΑΤΟ – Τραμπ και αύξηση αμυντικών δαπανών

08:15 Η στρατηγική αδυναμία της Ευρώπης

09:30 Η εκεχειρία Ισραήλ – Χαμάς τον Οκτώβριο στο Κάιρο

12:30 Ισραήλ – Ιράν: Ο πόλεμος των 12 ημερών και το ενδεχόμενο νέας σύγκρουσης

14:15 Πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας: Τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας και οι επιτυχημένες ουκρανικές επιχειρήσεις δολιοφθοράς και το αντίθετο κλίμα των συναντήσεων Τραμπ – Πούτιν και Τραμπ – Ζελένσκι

18:00 Γαλλία και Γερμανία σε κρίση και πολιτική αστάθεια

20:15 Μαζικές κινητοποιήσεις νέων σε Νεπάλ, Σερβία, Περού, Μαδαγασκάρη

21:30 Τερματισμός σύγκρουσης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν, Σύγκρουση Ινδίας – Πακιστάν, ο αιματηρός πόλεμος στο Σουδάν, εντάσεις Καμπότζης – Ταϊλάνδης, επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά καρτέλ και πίεση προς τη Βενεζουέλα

23:20 Όσα ωφέλησαν τον Ερντογάν το 2025

25:00 Ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου, η ανάδειξη του Πάπα Λέοντα, η συνάντηση Πάπα – Οικουμενικού Πατριάρχη για κοινό εορτασμό του Πάσχα

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια