Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής καθώς ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού είναι ασταμάτητος.

Ο διεθνής στράικερ των «ερυθρόλευκων» βρήκε δίχτυα και στον σημερινό αγώνα της εθνικής του ομάδας απέναντι στην Ζάμπια, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης.

Ο Ελ Κααμπί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο δέκατο λεπτό της αναμέτρησης, ανοίγοντας το σκορ για το Μαρόκο (1-0) και αποθεώθηκε από τους Μαροκινούς φιλάθλους.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού ήταν στην σωστή θέση κι εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την σέντρα του Ουναΐ, δίνοντας έτσι το προβάδισμα στους Μαροκινούς.

Θυμίζουμε ότι ο Ελ Κααμπί είχε πετύχει εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο «ψαλιδάκι» και στην πρεμιέρα του Μαρόκου στην διοργάνωση, απέναντι στις Κομόρες.