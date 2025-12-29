Η επιστροφή των Αθηναίων που είχαν φύγει από την πόλη για τις διακοπές των Χριστουγέννων μετατράπηκε χθες (28/12) σε έναν απίστευτο Γολγοθά. Το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, που υπό φυσιολογικές συνθήκες διαρκεί 5-6 ώρες, έγινε χθες σε 10-12 ώρες, με τα οχήματα να παραμένουν για ώρες ακινητοποιημένα.

Θεσσαλονίκη- Αθήνα 14, 5 ώρες. Απελπισία. Στα όρια τους οι άνθρωποι. 4 ώρες κολλημένοι στο Μαρτίνο οικογένειες με μικρά παιδιά, άλλοι έμειναν από βενζίνη. Από τύχη ζούμε σ’ αυτή τη χώρα #μπλοκα pic.twitter.com/ft6U3drV74 — 🅿️enelope🚜👑 (@penelope_ultras) December 29, 2025

Η εθνική θύμιζε απέραντο πάρκινγκ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά τα διόδια της Τραγάνας, όπου οι ουρές έφταναν τα 6-7 χλμ. Στη συνέχεια τα οχήματα εκτρέπονταν σε παράδρομο και οι δυσκολίες μεταφέρονταν στο Μαρτίνο με οχήματα να παραμένουν ακινητοποιημένα για τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα. Η εθνική στο ύψος της Θήβας ήταν γεμάτη οχήματα ακομα και μετά τα μεσάνυχτα.

Κλείνουν και σήμερα παρακαμπτήριοι

Οι αγρότες δεν υποχωρούν και συνεχίζουν τον αγώνα τους. Σήμερα στις 16:00 πραγματοποιείται νέα δράση στη Νίκαια, με αποκλεισμό παρακαμπτήριων δρόμων, ενώ στα διόδια των Μαλγάρων άνοιξαν χθες και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για την είσοδο και έξοδο των εκδρομέων. Για να μην υπάρξουν προβλήματα, σήμερα στις 12:00 θα προχωρήσουν ξανά στο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων.

Παράλληλα, 14 μπλόκα της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ζητούν έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση υπό προϋποθέσεις, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και από άλλα μπλόκα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μπλόκα πανελλαδικά ανέρχονται σε 57, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο πανελλαδικής σύσκεψης το Σάββατο, είτε στα Μάλγαρα είτε στη Νίκαια.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αποφάσεις των αγροτών τις επόμενες ημέρες και στον τόπο διεξαγωγής της πανελλαδικής σύσκεψης, που αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Αγροτικά μπλόκα Θεσσαλονίκης: «Ναι στον διάλογο, αλλά με σαφείς δεσμεύσεις και θεσμοθέτηση»

Στα Πράσινα Φανάρια, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, παραμένουν τα τρακτέρ και οι αγρότες, με εκπροσώπους των 14 μπλόκων και τεσσάρων αγροτικών συνεταιρισμών να επαναλαμβάνουν ότι στηρίζουν τον διάλογο με την κυβέρνηση, υπό προϋποθέσεις και με σαφές θεσμικό πλαίσιο.

Ο εκπρόσωπος των μπλόκων, Δημήτρης Τσίλιας, μιλώντας στην κάμερα τους ΕΡΤnews, ξεκαθάρισε ότι η ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σαββατοκύριακο δεν συνιστά διαφοροποίηση από τον αγώνα, αλλά έκφραση της ανάγκης να διασφαλιστεί η κοινωνική στήριξη και να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη.

«Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Τα αιτήματά μας έχουν αναδειχθεί, η κοινωνία είναι μαζί μας. Αν δεν υπάρξει καν φωνή για διάλογο, κινδυνεύουμε να χαθεί αυτή η συμπαράσταση», ανέφερε.

Όπως τόνισε, ο διάλογος δεν απορρίπτεται, ωστόσο προϋποθέτει σαφείς κυβερνητικές δεσμεύσεις και θεσμοθέτηση: «Η κυβέρνηση λέει ότι έχει ικανοποιήσει το 75% των αιτημάτων. Περιμένουμε να τα δούμε θεσμοθετημένα, με νόμους. Να ανακοινωθεί ότι συγκεκριμένα ζητήματα θα μπουν στη Βουλή, να συζητηθούν και να ψηφιστούν».

«Δεν είναι η δουλειά μας να είμαστε στον δρόμο. Αν κάποιος κουράζεται πρώτος, είμαστε εμείς. Θέλουμε να κλείσει κάπου αυτός ο αγώνας και να πάμε σε διάλογο, αλλά με ευθύνη της κυβέρνησης να δημιουργήσει τις συνθήκες» σημείωσε, ενώ σε ερώτηση για τον «μοχλό πίεσης» προς την κυβέρνηση, απάντησε ότι το βασικό ζήτημα είναι η απουσία θεσμικής κατοχύρωσης των ανακοινώσεων.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι υπάρχει κόπωση, τόσο στον αγροτικό κόσμο όσο και στην κοινωνία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η αναφορά στον διάλογο έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και εντός του αγροτικού κινήματος: «Έχουμε φτάσει να κατηγορούμαστε επειδή είπαμε τη λέξη “διάλογος”. Εμείς λέμε ναι στον διάλογο, αλλά».

Αξίζει να σημειωθεί πως, οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών επαναλαμβάνουν ότι δεν θέλουν να καπελωθεί ο αγώνας τους ούτε να μετατραπεί σε ατέρμονη κινητοποίηση, ζητώντας από την κυβέρνηση επίσημες ανακοινώσεις και κοινοβουλευτική διαδικασία, ως προϋπόθεση για την έναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.

Κλειστή από χθες η Περιμετρική Πατρών

Κλειστή παραμένει από χθες η Περιμετρική Οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διοχετεύεται εκ νέου μέσω του αστικού ιστού της πόλης, προκαλώντας αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ ήδη προαναγγέλλουν ενίσχυση του συγκεκριμένου μπλόκου μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΕΡΤnews, Νίκο Γιαπρακά, έχουν προηγηθεί επαφές σε χωριά της περιοχής του Ερυμάνθου, με αρκετούς παραγωγούς – οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την ελαιοκομική περίοδο – να εκδηλώνουν πρόθεση συμμετοχής στις κινητοποιήσεις. Πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, ότι σχεδιάζεται η δημιουργία νέου μπλόκου σε κομβικό σημείο που συνδέει την Πάτρα με την περιοχή των Καλαβρύτων, εντός των επόμενων 24 ωρών.

Για το πρωί της Τετάρτης, οι αγρότες στον κόμβο της Εγλυκάδας έχουν προγραμματίσει να ανοίξουν εκ νέου την Περιμετρική Οδό, παραχωρώντας μία λωρίδα κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών ενόψει της Πρωτοχρονιάς. Όπως επισημαίνουν, ωστόσο, η αλλαγή του χρόνου θα τους βρει στο μπλόκο, «αγωνιστικά», με πρόθεση συνέχισης των κινητοποιήσεων και το 2026.

Την ίδια ώρα, κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και στην Αιτωλοακαρνανία. Στην περιοχή του Αγγελοκάστρου Αγρινίου, οι αγρότες αναμένεται να προχωρήσουν σε νέο αποκλεισμό του δρόμου σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι. Μέχρι εκείνη την ώρα, ο δρόμος και τα διόδια στην περιοχή παραμένουν ανοιχτά. Οι αγρότες του Αγρινίου δηλώνουν ότι θα ενισχύσουν το μπλόκο τους, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις.

Κλιμακώνουν οι αγρότες στη Νίκαια

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν σήμερα οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, λίγο έξω από τη Λάρισα, συμπληρώνοντας 30 ημέρες συνεχούς παρουσίας στον κόμβο της εθνικής οδού Αθηνών–Θεσσαλονίκης. Από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ολικός αποκλεισμός και των παράδρομων και της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου, μέσω των οποίων μέχρι σήμερα εκτρέπεται η κυκλοφορία.

Στο μπλόκο παραμένουν περισσότερα από 1.500 τρακτέρ και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού, ενώ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αγροτών, για το συγκεκριμένο τρίωρο δεν θα είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων ούτε από εναλλακτικές διαδρομές, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει αυξημένη κυκλοφοριακή πίεση.

Μετά τη λήξη των αποκλεισμών, οι αγρότες θα κατευθυνθούν με μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Λάρισας, όπου θα ενημερώσουν κατοίκους και επισκέπτες για τα αιτήματά τους και θα απευθύνουν εκ νέου κάλεσμα στήριξης του αγώνα τους.

Όπως επισημαίνεται από την ανταποκρίτρια της ΕΡΤnews, Μάνια Γκουσιάρη, η κοινωνία στην πλειονότητά της στηρίζει τον αγώνα των αγροτών, παρά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, με διερχόμενους οδηγούς και πολίτες να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους, τονίζοντας ότι τα αιτήματα των αγροτών αφορούν συνολικά την αλυσίδα παραγωγής και κατανάλωσης.

Παράλληλα, για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων τις ημέρες της εξόδου των εορτών, από Τρίτη έως και την Πεμπτη θα δοθεί σε κυκλοφορία η αερογέφυρα στον κόμβο Πλατύκαμπου, προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία των οδηγών.

Συνεχίζουν οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλο

Σε τροχιά κλιμάκωσης μπαίνουν από σήμερα οι κινητοποιήσεις των αγροτών που βρίσκονται στο μπλόκο του Μπράλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της γενικής τους συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό παραδρόμων και προσβάσεων τόσο προς το εθνικό όσο και προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο, από τις 2:00 έως τις 4:00 το απόγευμα.

Η απόφαση ελήφθη μέσα σε κλίμα έντασης, καθώς τις προηγούμενες ώρες είχαν κυκλοφορήσει ανακοινώσεις συμφωνα με τις οποίες οι εκπρόσωποί τους συμμετείχαν στη σύσκεψη της Επανομής και συνυπέγραψαν το σχετικό κείμενο.

Η γενική συνέλευση το διέψευσε κατηγορηματικά, ξεκαθαρίζοντας ότι «η παρουσία τους στην Επανομή ήταν αποκλειστικά με ρόλο παρατηρητή και χωρίς καμία εξουσιοδότηση ή απόφαση του μπλόκου».

Παράλληλα, δηλώνουν ότι συντάσσονται πλήρως με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στην οποία συμμετέχουν και ταυτίζονται απόλυτα με τις αποφάσεις και το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί, απορρίπτοντας κάθε διαφορετική ερμηνεία.

Στην απόφαση της συνέλευσής τους επαναλαμβάνουν ότι, παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Ήδη από το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, στο μπλόκο του Μπράλου απομακρύνθηκαν τα τρακτέρ από το ρεύμα καθόδου από Λαμία προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο και να αποφευχθεί, από χθες το μεσημέρι και μετά, η ταλαιπωρία όσων ταξίδευαν προς την Αθήνα.

Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση των οχημάτων από παρακείμενες διαβάσεις, συμβάλλοντας στην εκτόνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης που είχε δημιουργηθεί από τα διόδια Τραγάνας έως τον κόμβο Μαρτίνου αλλά και στους παραδρόμους που οδηγούσαν στον κόμβο του Κάστρου.

Στα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης και του Μπράλου, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τόσο πριν όσο και μετά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποφάσεις τους θα λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα από γενικές συνελεύσεις και σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων